Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం - సీపీ సజ్జనార్ నేతృత్వంలో మరో సిట్ ఏర్పాటు

Phone Tapping Case
Phone Tapping Case (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 10:00 PM IST

|

Updated : December 18, 2025 at 10:22 PM IST

Choose ETV Bharat

Phone Tapping Case Update : తెలంగాణలో సంచలనం రేపిన ఫోన్​ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తులో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారులతో మరో సిట్ ఏర్పాటు అయ్యింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. సిట్‌లో రామగుండం కమిషనర్‌ అంబర్‌ కిషోర్‌ ఝూ, సిద్దిపేట కమిషనర్‌ ఎస్.ఎం.విజయ్‌ కుమార్‌, మహేశ్వరం డీసీపీ నారాయణ్‌రెడ్డి, మాదాపూర్‌ డీసీపీ రితురాజ్‌, గ్రేహౌండ్స్‌ గ్రూప్‌ కమాండర్‌ రవీందర్‌రెడ్డి, రాజేంద్రనగర్‌ అదనపు డీసీపీ కేఎస్‌ రావు, జూబ్లీహిల్స్‌ ఏసీపీ వెంకటగిరి, టీజీ న్యాబ్‌ డీఎస్పీ శ్రీధర్‌, హైదరాబాద్‌ మెట్రోలో పనిచేస్తున్న నాగేందర్‌ సభ్యులుగా ఉన్నారు.
Last Updated : December 18, 2025 at 10:22 PM IST

TAGGED:

PHONE TAPING CASE
ANOTHER SIT IN PHONE TAPING CASE
ఫోన్ ట్యాపింగ్​ కేసు
PHONE TAPPING CASE TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.