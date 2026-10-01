October 1 2026 News Today AP Live News Updates: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ ఆరు వారాల్లోపు ప్రారంభించాలని హైకోర్టు తీర్పు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : October 1, 2026 at 10:50 AM IST
October 1 2026 News Today AP Live News Updates: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ ఆరు వారాల్లోపు ప్రారంభించాలని హైకోర్టు తీర్పు నిచ్చింది. బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తూ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవోను హైకోర్టు కొట్టివేసింది. సుప్రీంకోర్టు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జీవో ఉందని ధర్మాసనం తెలిపింది. సర్ ప్రక్రియ ముగిశాకే ఎన్నికలు జరపాలన్న వైఎస్సార్సీపీ పిటిషన్ను హైకోర్టు కొట్టివేసింది.
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స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ ఆరు వారాల్లోపు ప్రారంభించాలని హైకోర్టు తీర్పు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ ఆరు వారాల్లోపు ప్రారంభించాలని హైకోర్టు తీర్పు నిచ్చింది. బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తూ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవోను హైకోర్టు కొట్టివేసింది. సుప్రీంకోర్టు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జీవో ఉందని ధర్మాసనం తెలిపింది. సర్ ప్రక్రియ ముగిశాకే ఎన్నికలు జరపాలన్న వైఎస్సార్సీపీ పిటిషన్ను హైకోర్టు కొట్టివేసింది.
లోక్సభ తొలి దళిత స్పీకర్ బాలయోగి జయంతి సందర్భంగా నివాళులర్పిస్తున్నా: లోకేశ్
లోక్సభ తొలి దళిత స్పీకర్ బాలయోగి జయంతి సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ నివాళులర్పించారు. సామాన్య రైతు కుటుంబంలో పుట్టి, దేశంలోనే అత్యున్నత పదవి చేపట్టారన్నారు. లోక్సభ స్పీకర్గా ఆ పదవికే వన్నెతెచ్చారని కొనియాడారు. దేశానికి, రాష్ట్రానికి బాలయోగి అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయమన్నారు.
ప్రకాశం జిల్లాలో పింఛన్లు పంపిణీ చేసిన మంత్రి డీఎస్బీవీ స్వామి
ప్రకాశం జిల్లా మర్రిపూడి మండలం జంగాలపల్లెలో మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయ స్వామి పింఛన్లు పంపిణీ చేశారు. పల్లె పండుగ 3.0లో రూ.64 లక్షలతో నిర్మించనున్న అప్రోచ్ రోడ్డుకు శంకుస్థాపన చేశారు. పేదరికం లేని సమాజమే సీఎం చంద్రబాబు లక్ష్యమన్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి సీఎం అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారన్నారు.
విజయవాడకు బీజేపీ రాష్ట్ర నూతన ఇన్ఛార్జి అరవింద్ బదౌరియా
విజయవాడకు బీజేపీ రాష్ట్ర నూతన ఇన్ఛార్జి అరవింద్ బదౌరియా నియమితులయ్యారు. గన్నవరం విమానాశ్రయం వద్ద ఆయనకు బీజేపీ నేతలు సాదర స్వాగతం పలికారు. నేడు విజయవాడ హోటల్ హయత్లో పార్టీ పదాధికారుల సమావేశం కానుంది.
అంతర్జాతీయ కాఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించిన పవన్
అంతర్జాతీయ కాఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా సోషల్ మీడియా ఉపముఖ్యమంత్రి కల్యాణ్ పవన్ వేదికగా స్పందించారు. అరకు కాఫీ గిరిజనుల శ్రమకు నిదర్శనమని కొనియాడారు. ప్రతి కప్పు అరకు కాఫీలో గిరిజన రైతులు కష్టపడే తత్వం దాగి ఉందన్నారు. పార్లమెంట్ ప్రాంగణం వరకు అరకు కాఫీ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకుందని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ కూడా అరకు కాఫీ విశిష్టతను పలు సందర్భాల్లో ప్రశంసించారని వెల్లడించారు. అరకు కాఫీని ప్రపంచ నలుమూలలకూ తీసుకెళ్లేలా కృషిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కాఫీని అందిస్తున్న మన గిరిజన రైతులు, తూర్పు కనుమలను కాపాడుకోవాలని పవన్ సూచించారు.
స్వార్థ రాజకీయాల కోసం సొంత పార్టీ వాళ్లనే వేధించే వ్యక్తి పేర్ని నాని: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
స్వార్థ రాజకీయాల కోసం సొంత పార్టీ వాళ్లనే వేధించే వ్యక్తి పేర్ని నాని అని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మండిపడ్డారు. ప్రయోజనం లేని నీ కుమారుణ్ని ఎంత అందలమెక్కించినా నిరుపయోగమే అన్నారు. 15 ఏళ్లు ఎమ్మెల్యేగా అవకాశమిస్తే బందరుకు ఏం చేశావు? అని ప్రశ్నించారు. బందరు పోర్టు రాకుండా పేర్ని నాని అడ్డంపడ్డారని పేర్కొన్నారు. అవినీతిపై చర్చకు సిద్ధమా అని పేర్ని నానికి మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర సవాల్ విసిరారు.
రాచవారిపాలెం సమీపంలో గొర్రెల కాపరిగా బాలుడ్ని చూసి బాధేసింది: మంత్రి లోకేశ్
రాచవారిపాలెం సమీపంలో గొర్రెల కాపరిగా బాలుడ్ని చూసి బాధేసిందని మంత్రి లోకేశ్ ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు. బడిలో ఉండాల్సిన పిల్లాడు, ఇలా దయనీయస్థితిలో ఉండటం బాధాకరమన్నారు. రామయ్య ఎక్కడున్నా సురక్షితంగా తీసుకొచ్చి చదివించే ఏర్పాట్లు చేస్తామని తెలిపారు. బాలుడి ఇబ్బందులను సోషల్ మీడియా ద్వారా తన దృష్టికి తెచ్చినవారికి లోకేశ్ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
త్వరలో రెండో విడత నేతన్నల సేవలో ఆర్థిక సాయం: మంత్రి సవిత
"త్వరలో రెండో విడత నేతన్నల సేవలో ఆర్థిక సాయం. ఈనెల 3 వరకూ నేతన్నల సేవలో లబ్ధిదారుల ఎంపిక గడువు పెంపు. రెండో విడత ఆర్థికసాయానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 36,632 దరఖాస్తులు. దరఖాస్తుదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి పారదర్శకంగా అర్హుల గుర్తింపు ప్రక్రియ. అర్హులైన నేతలన్నలందరికీ రూ.25 వేల ఆర్థిక సాయం అందజేస్తాం. చేనేతల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని" మంత్రి సవిత తెలిపారు.
రాయలసీమను ప్రపంచస్థాయి ఉద్యానవన హబ్గా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
"రాయలసీమను ప్రపంచస్థాయి ఉద్యానవన హబ్గా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం. రూ.లక్ష కోట్లతో 'గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్ - రాయలసీమ రైజింగ్' సమగ్ర ప్రణాళిక. 10 జిల్లాల్లో 201 హార్టికల్చర్ క్లస్టర్లు, 14.41 లక్షల హెక్టార్లకు ఉద్యాన విస్తరణ లక్ష్యం. రాయలసీమను 'ఫ్రూట్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా'గా తీర్చిదిద్దుతామని" మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు.
ఏపీ మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసును వేగవంతం చేసిన ఈడీ
ఏపీ మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసును ఈడీ వేగవంతం చేసింది. నేడు హైదరాబాద్ ఈడీ కార్యాలయంలో విచారణకు విజయానందరెడ్డి హాజరుకానున్నారు. ఇవాళ విచారణకు రావాలని వైఎస్సార్సీపీ నేత విజయానందరెడ్డికి ఈడీ నోటీసులిచ్చింది. గత ఎన్నికల్లో చిత్తూరు నుంచి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా విజయానందరెడ్డి పోటీ చేశారు. నిఖిలానంద లాజిస్టిక్స్ ద్వారా మద్యం రవాణా సబ్కాంట్రాక్టు నిర్వహించారు. రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సబ్కాంట్రాక్టులు పొందినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. నిఖిలానంద లాజిస్టిక్స్ ఖాతాల్లోకి భారీగా నగదు బదిలీ అయినట్లు గుర్తింపు. సిగ్మా, ప్రసాద్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ నుంచి నిఖిలానంద లాజిస్టిక్స్కు నగదు బదిలీ చేశారు. నగదును వివిధ మార్గాల్లో మళ్లించినట్లు ఈడీ అధికారుల అనుమానం. మనీలాండరింగ్ జరిగినట్లు ఈడీ అధికారుల దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిఖిలానంద లాజిస్టిక్స్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో హాజరుకావాలని ఆదేశించారు. ఇవాళ ఉదయం 11.30కు విచారణకు వైఎస్సార్సీపీ నేత విజయానందరెడ్డి హాజరుకానున్నారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో ముడిపడి ఉన్న వ్యాజ్యాలన్నింటిపై నేడు హైకోర్టు తీర్పులు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో ముడిపడి ఉన్న వ్యాజ్యాలన్నింటిపై నేడు హైకోర్టు తీర్పులు ఇవ్వనుంది. సీజే జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం తీర్పు వెలువరించనుంది.
విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గంలో గద్దె రామ్మోహన్తో కలిసి కేశినేని చిన్ని పింఛన్ల పంపిణీ
విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గంలో గద్దె రామ్మోహన్తో కలిసి కేశినేని చిన్ని పింఛన్ల పంపిణీ చేశారు. ఒకటినే పింఛన్లు తీసుకునే వారి కళ్లలో ఆనందం చూస్తున్నామన్నారు. ఉదయం 6 గంటలకే పింఛన్లు అందాలని సీఎం ఆదేశించారని ఎంపీ కేశినేని చిన్ని చెప్పారు.
కాకినాడలో ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు పంపిణీ చేసిన ఎంపీ సానా సతీష్బాబు
కాకినాడలో ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు ఎంపీ సానా సతీష్బాబు పంపిణీ చేశారు. కాకినాడ గాంధీనగర్ 38వ వార్డులో లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి పింఛన్లు అందజేశారు. పింఛన్లను మూడు రెట్లు పెంచిన ఘనత చంద్రబాబుదే అని ఎంపీ సతీష్బాబు అన్నారు. అర్హులైన ప్రతిఒక్కరికీ త్వరలో కొత్త పింఛన్లు అందిస్తామని తెలిపారు. పేదల సంక్షేమం, సామాజిక భద్రతకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్నారు.
ఎన్టీఆర్ భవన్లో ప్రజావేదిక కార్యక్రమం రద్దు
మంగళగిరి: ఇవాళ, రేపు ఎన్టీఆర్ భవన్లో ప్రజావేదిక కార్యక్రమం రద్దు చేశారు. నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'పేదల సేవలో' భాగంగా పింఛన్ల పంపిణీ చేశారు. రేపు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ప్రజా వేదిక కార్యక్రమం రద్దు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
నేడు సాదిక్ ఖాన్ను ప్రశ్నించనున్న సర్పవరం పోలీసులు
కాకినాడ: నేడు సాధిక్ ఖాన్ను సర్పవరం పోలీసులు ప్రశ్నించనున్నారు. సాధిక్ ఖాన్ను రెండు రోజుల కస్టడీకి మొబైల్ కోర్టు ఇచ్చింది. ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసు, నూకరాజు అల్లుడు జగదీశ్రెడ్డి హత్య కేసులో సాధిక్ నిందితుడిగా ఉన్నాడు. రెండు కేసుల్లో ప్రధాన నిందితుడిగా సాదిక్ ఖాన్ ఉన్నాడు. రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారంలో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న సాదిక్ ఖాన్ను ప్రశ్నించేందుకు సర్పవరం పోలీసులు రెండోసారి కస్టడీ పిటిషన్ వేశారు. సాధిక్ను రెండు రోజుల కస్టడీకి మొబైల్ కోర్టు న్యాయమూర్తి అనుమతి ఇచ్చారు. ఇవాళ ఉదయం 11.30 నుంచి 3వ తేదీ ఉదయం 11.30 వరకు కస్టడీ జరగనుంది. సర్పవరం పీఎస్లో సాధిక్ను ఇవాళ, రేపు పోలీసులు ప్రశ్నించనున్నారు.
పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మండలం ధూళిపాళ్లలో ఓ ఇంట్లో చోరీ
పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మండలం ధూళిపాళ్లలో ఓ ఇంట్లో చోరీ జరిగింది. చోరీపై ఇంటి యజమాని సత్తెనపల్లి గ్రామీణ పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు. రూ.6 లక్షలు, రూ.50 లక్షలు విలువైన బంగారం ఎత్తుకెళ్లినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామిని తాకని సూర్యకిరణాలు
శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామిని సూర్యకిరణాలు తాకలేదు. సూర్య భగవానుడి మూలవిరాట్టును లేలేత కిరణాలు స్పర్శించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయనం మార్పుల్లో స్వామివారిని సూర్యకిరణాలు తాకుతాయి. మార్చి 9, 10, అక్టోబర్ 1, 2 తేదీల్లో స్వామివారి మూలవిరాట్టును తాకడం ఆనవాయితీ వస్తోంది. రేపు సూర్యకిరణాలు తాకే అవకాశం ఉందని ప్రధాన అర్చకులు ఇప్పిలి శంకరశర్మ తెలిపారు.
ఆలూరులోని వెంకటలక్ష్మి వస్త్ర దుకాణంలో అగ్నిప్రమాదం
కర్నూలు జిల్లా ఆలూరులోని వెంకటలక్ష్మి వస్త్ర దుకాణంలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా అగ్నిప్రమాదం సంభవించి మంటలు చెలరేగాయి. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేస్తున్నారు.
తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పట్టుతోంది. అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు నిండిపోయి ఆక్టోపస్ భవనం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 78,723 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.63 కోట్లు నమోదైంది. అలాగే నిన్న 37,664 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
వృద్ధుల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు అక్టోబరులో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు
వృద్ధుల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు అక్టోబర్ నెలలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి సత్యకుమార్ తెలిపారు. వృద్ధుల దినోత్సవం సందర్భంగా అక్టోబర్ 1 నుంచి 31 వరకు ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని ఆయన ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా వృద్ధుల ఇళ్ల వద్దకే వెళ్లి ఆరోగ్య పరీక్షలు మరియు ఫిజియోథెరపీ సేవలు అందించనున్నట్లు మంత్రి స్పష్టం చేశారు. అలాగే గతంలో 74 వృద్ధాశ్రమాలపై చేపట్టిన సర్వే వివరాలను కూడా ఆయన వెల్లడించారు.
వెంకటగిరి గ్రామ శక్తి పోలేరమ్మ జాతర
తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరి గ్రామంలో జరుగుతున్న శక్తి పోలేరమ్మ జాతర తెల్లవారుజామున అమ్మవారి దర్శనంతో ప్రారంభమై సాయంత్రం విరూపోత్సవంతో ముగియనుంది. భక్తుల సౌకర్యార్థం తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాల నుంచి 140 అదనపు ఆర్టీసీ బస్సులు ఏర్పాటు చేశారు. జాతర సాఫీగా జరగేందుకు 1200 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఎస్పీ వెల్లడించారు.
నేడు బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె నియోజకవర్గంలో సీఎం పర్యటన
నేడు బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె నియోజకవర్గంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. అర్వపల్లి చేరుకుని లబ్ధిదారులకు పింఛన్లు పంపిణీ చేయనున్నారు. అనంతరం ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని ప్రసంగించనున్నారు. ఆ తర్వాత నియోజకవర్గ టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.