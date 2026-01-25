ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : కాసేపట్లో ఘటనాస్థలికి జేఎన్టీయూ ఇంజినీరింగ్ బృందం

Nampally Fire Accidents Live Update
ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 7:40 AM IST

Updated : January 25, 2026 at 8:02 AM IST

Nampally Fire Accidents Live Update : హైదరాబాద్‌ మహానగరంలోని నాంపల్లి ప్రధాన రహదారి పక్కనే ఉన్న బచ్చాస్‌ ఫర్నీచర్‌ దుకాణంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. శనివారం మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట సమయంలో భవనంలోని సెల్లార్‌లో మంటలు చెలరేగాయి. నాలుగు అంతస్తుల భవనంలోకి ఒక్కసారి మంటలు వ్యాపించి ఎగిసి పడ్డాయి. ఈ ఘటనలో మొత్తం ఐదుగురి ఆచూకీ గల్లంతైంది. ఇద్దరు చిన్నారులు సహా మరో ముగ్గురు భవనం సెల్లార్‌లో నుంచి బయటకు రాలేకపోయారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది సుమారు 20 గంటలుగా ఎన్డీఆర్​ఎఫ్, డీఆర్​ఎఫ్ సిబ్బంది, జీహెచ్‌ఎంసీ సిబ్బందితో కలిసి సహాయ చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. భవనంలో చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. సహాయచర్యలను అగ్నిమాపక డీజీ విక్రమ్ సింగ్, సీపీ సజ్జనార్​లు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

LIVE FEED

7:53 AM, 25 Jan 2026 (IST)

కాసేపట్లో ఘటనాస్థలికి జేఎన్టీయూ ఇంజినీరింగ్ బృందం

  • కాసేపట్లో ఘటనాస్థలికి జేఎన్టీయూ ఇంజినీరింగ్ బృందం
  • హైదరాబాద్‌: భవనం దృఢత్వంపై అధికారుల అనుమానం
  • భవనాన్ని తనిఖీ చేసి నివేదిక ఇవ్వనున్న ఇంజినీరింగ్ బృందం

7:52 AM, 25 Jan 2026 (IST)

సెల్లార్‌లో గుంత తవ్వి రెస్క్యూ బృందం లోనికి వెళ్లే యత్నం

  • హైదరాబాద్‌: నాంపల్లి అగ్నిప్రమాద ఘటనలో కొనసాగుతున్న సహాయ చర్యలు
  • భవనంలో చిక్కుకున్న వారి కోసం కొసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్
  • హైదరాబాద్‌: నిన్నటి నుంచి భవనంలో దట్టంగా అలుముకున్న పొగ
  • దట్టమైన పొగలతో ఇబ్బందికరంగా మారిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్
  • సెల్లార్‌లో గుంత తవ్వి రెస్క్యూ బృందం లోనికి వెళ్లే యత్నం
  • రాత్రంతా నిర్విరామంగా కొనసాగిన సహాయక చర్యలు
  • అగ్నిప్రమాదం జరిగిన భవనంలో చిక్కుకున్న ఐదుగురు
  • తమ వారి ఆచూకీ తెలపాలంటూ బంధువుల ఆందోళన
  • గోడ పగులగొట్టి లోనికి వెళ్లేందుకు యత్నించిన బంధువులు
  • బాధితుల బంధువులు, పోలీసుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం
  • సెల్లార్‌లో దట్టంగా పొగ వ్యాపించడంతో సహాయచర్యలకు ఆటంకం
  • 200 మంది సిబ్బందితో కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌

7:36 AM, 25 Jan 2026 (IST)

ఫర్నీచర్‌ దుకాణంలో కొనసాగుతున్న సహాయ చర్యలు

  • హైదరాబాద్‌: ఫర్నీచర్‌ దుకాణంలో కొనసాగుతున్న సహాయ చర్యలు
  • చిక్కుకున్న ఐదుగురిని కాపాడేందుకు శ్రమిస్తున్న రెస్క్యూ టీమ్
  • అగ్నిప్రమాదం జరిగిన భవనంలో నిన్నటి నుంచి సహాయ చర్యలు
  • సహాయక చర్యలకు ఆటంకంగా ఉన్న దట్టమైన పొగ
  • ఫైరింజన్లతో పొగను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న రెస్క్యూ టీమ్
  • నాంపల్లిలో నాలుగంతస్తుల భవనంలో మధ్యాహ్నం అగ్నిప్రమాదం
  • భవనం గ్రౌండ్‌ఫ్లోర్‌లోని ఫర్నీచర్‌ గోదాములో చెలరేగిన మంటలు
  • ఇద్దరు పిల్లలు, మరో ముగ్గురు చిక్కుకున్నట్లు భావిస్తున్న పోలీసులు
  • తమ తల్లిదండ్రులు, ఇద్దరు చిన్నారులు చిక్కుకున్నట్లు వాచ్‌మెన్‌ వెల్లడి
  • డ్రైవర్‌ ఇంతియాజ్‌ భవనంలో చిక్కుకున్నట్లు వాచ్‌మెన్‌ వెల్లడి
  • ఇంకా లభ్యం కాని భవనం సెల్లార్‌లో చిక్కుకున్న వ్యక్తుల ఆచూకీ
  • భవనం సెల్లార్‌లో కొంతకాలంగా నివసిస్తున్న వాచ్‌మెన్‌ కుటుంబం
  • భవనంలో చిక్కుకున్నవారిని బయటకు తీసేందుకు ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ యత్నం
  • భవనంలోకి రోబోను పంపి సహాయక చర్యలు చేపట్టిన ఫైర్‌ సిబ్బంది
  • 10 ఫైరింజన్లతో మంటలు అదుపుచేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
  • భవనంలో అలుముకున్న పొగను అదుపుచేస్తున్న ఫైర్‌ సిబ్బంది
  • పోలీసులు, హైడ్రా, విపత్తు నిర్వహణ బృందం సహాయ చర్యలు
NAMPALLY FIRE ACCIDENTS LIVE UPDATE
నాంపల్లి అగ్నిప్రమాదం
FIRE BREAKS OUT IN NAMPALLY
NAMPALLY FIRE ACCIDENTS LIVE UPDATE

