LIVE UPDATES : కాసేపట్లో ఘటనాస్థలికి జేఎన్టీయూ ఇంజినీరింగ్ బృందం
Published : January 25, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : January 25, 2026 at 8:02 AM IST
Nampally Fire Accidents Live Update : హైదరాబాద్ మహానగరంలోని నాంపల్లి ప్రధాన రహదారి పక్కనే ఉన్న బచ్చాస్ ఫర్నీచర్ దుకాణంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. శనివారం మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట సమయంలో భవనంలోని సెల్లార్లో మంటలు చెలరేగాయి. నాలుగు అంతస్తుల భవనంలోకి ఒక్కసారి మంటలు వ్యాపించి ఎగిసి పడ్డాయి. ఈ ఘటనలో మొత్తం ఐదుగురి ఆచూకీ గల్లంతైంది. ఇద్దరు చిన్నారులు సహా మరో ముగ్గురు భవనం సెల్లార్లో నుంచి బయటకు రాలేకపోయారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది సుమారు 20 గంటలుగా ఎన్డీఆర్ఎఫ్, డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది, జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బందితో కలిసి సహాయ చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. భవనంలో చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. సహాయచర్యలను అగ్నిమాపక డీజీ విక్రమ్ సింగ్, సీపీ సజ్జనార్లు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
LIVE FEED
కాసేపట్లో ఘటనాస్థలికి జేఎన్టీయూ ఇంజినీరింగ్ బృందం
- హైదరాబాద్: భవనం దృఢత్వంపై అధికారుల అనుమానం
- భవనాన్ని తనిఖీ చేసి నివేదిక ఇవ్వనున్న ఇంజినీరింగ్ బృందం
సెల్లార్లో గుంత తవ్వి రెస్క్యూ బృందం లోనికి వెళ్లే యత్నం
- హైదరాబాద్: నాంపల్లి అగ్నిప్రమాద ఘటనలో కొనసాగుతున్న సహాయ చర్యలు
- భవనంలో చిక్కుకున్న వారి కోసం కొసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్
- హైదరాబాద్: నిన్నటి నుంచి భవనంలో దట్టంగా అలుముకున్న పొగ
- దట్టమైన పొగలతో ఇబ్బందికరంగా మారిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్
- రాత్రంతా నిర్విరామంగా కొనసాగిన సహాయక చర్యలు
- అగ్నిప్రమాదం జరిగిన భవనంలో చిక్కుకున్న ఐదుగురు
- తమ వారి ఆచూకీ తెలపాలంటూ బంధువుల ఆందోళన
- గోడ పగులగొట్టి లోనికి వెళ్లేందుకు యత్నించిన బంధువులు
- బాధితుల బంధువులు, పోలీసుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం
- సెల్లార్లో దట్టంగా పొగ వ్యాపించడంతో సహాయచర్యలకు ఆటంకం
- 200 మంది సిబ్బందితో కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్
ఫర్నీచర్ దుకాణంలో కొనసాగుతున్న సహాయ చర్యలు
- హైదరాబాద్: ఫర్నీచర్ దుకాణంలో కొనసాగుతున్న సహాయ చర్యలు
- చిక్కుకున్న ఐదుగురిని కాపాడేందుకు శ్రమిస్తున్న రెస్క్యూ టీమ్
- అగ్నిప్రమాదం జరిగిన భవనంలో నిన్నటి నుంచి సహాయ చర్యలు
- సహాయక చర్యలకు ఆటంకంగా ఉన్న దట్టమైన పొగ
- ఫైరింజన్లతో పొగను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న రెస్క్యూ టీమ్
- నాంపల్లిలో నాలుగంతస్తుల భవనంలో మధ్యాహ్నం అగ్నిప్రమాదం
- భవనం గ్రౌండ్ఫ్లోర్లోని ఫర్నీచర్ గోదాములో చెలరేగిన మంటలు
- ఇద్దరు పిల్లలు, మరో ముగ్గురు చిక్కుకున్నట్లు భావిస్తున్న పోలీసులు
- తమ తల్లిదండ్రులు, ఇద్దరు చిన్నారులు చిక్కుకున్నట్లు వాచ్మెన్ వెల్లడి
- డ్రైవర్ ఇంతియాజ్ భవనంలో చిక్కుకున్నట్లు వాచ్మెన్ వెల్లడి
- ఇంకా లభ్యం కాని భవనం సెల్లార్లో చిక్కుకున్న వ్యక్తుల ఆచూకీ
- భవనం సెల్లార్లో కొంతకాలంగా నివసిస్తున్న వాచ్మెన్ కుటుంబం
- భవనంలో చిక్కుకున్నవారిని బయటకు తీసేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ యత్నం
- భవనంలోకి రోబోను పంపి సహాయక చర్యలు చేపట్టిన ఫైర్ సిబ్బంది
- 10 ఫైరింజన్లతో మంటలు అదుపుచేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
- భవనంలో అలుముకున్న పొగను అదుపుచేస్తున్న ఫైర్ సిబ్బంది
- పోలీసులు, హైడ్రా, విపత్తు నిర్వహణ బృందం సహాయ చర్యలు