Amit Shah Hyderabad Tour Live Updates : బేగంపేట విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న అమిత్ షా
Published : November 2, 2026 at 12:40 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 1:05 PM IST
Amit Shah Hyderabad Tour Live Updates : కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా నేతృత్వంలో హైదరాబాద్లో నేడు జరగనున్న మహా పాదయాత్ర కార్యక్రమానికి సర్వం సిద్ధమైంది. 'లోక్తంత్ర బచావో - అరాచకత హఠావో' పేరుతో సాగే ఈ మహా పాదయాత్ర ఎల్బీ స్టేడియం నుంచి ఎంజే మార్కెట్ వరకు సాగనుంది. సర్కు వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో విపక్షాలు చేపట్టిన ర్యాలీకి దీటుగా అమిత్ షా పర్యటనను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకొని తెలంగాణ బీజేపీ ఏర్పాట్లు చేసింది. అమిత్ షా రాకతో రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయనేది ప్రస్తుతం ఉత్కంఠగా మారింది.
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బేగంపేట విమానాశ్రయం చేరుకున్న అమిత్ షా
అమిత్ షా బేగంపేట విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. బీజేపీ నేతలు అమిత్ షాకు స్వాగతం పలికారు. అమిత్ షా బేగంపేట నుంచి నేరుగా భాగ్యలక్ష్మి ఆలయానికి వెళ్లనున్నారు. మ. 1.30 గం.కు భాగ్యలక్ష్మి ఆలయాన్ని సందర్శించనున్నారు. అనంతరం ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్కు చేరుకోనున్నారు. ఐటీసీ కాకతీయలో అమిత్ షాతో చిరంజీవి, రామ్చరణ్ భేటీ కానున్నారు. ఐటీసీ కాకతీయలో అమిత్ షాతో మైం హోమ్ రామేశ్వరరావు భేటీ కానున్నారు.
కాసేపట్లో హైదరాబాద్ చేరుకోనున్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కాసేపట్లో హైదరాబాద్ చేరుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి, రాంచరణ్లు ఐటీసీ కాకతీయలో అమిత్ షాతో భేటీ కానున్నారు.
నేడు హైదరాబాద్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పర్యటన
నేడు హైదరాబాద్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పర్యటించనున్నారు. మ. 1:05 గం.కు బేగంపేట విమానాశ్రయానికి అమిత్ షా చేరుకోనున్నారు. మ. 1.30 గం.కు భాగ్యలక్ష్మి ఆలయాన్ని దర్శించుకోనున్నారు. హైదరాబాద్లో బీజేపీ మహా పాదయాత్రలో అమిత్ షా పాల్గొననున్నారు. 'లోక్తంత్ర్ బచావో- అరాచకత్ హఠావో' పేరిట బీజేపీ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. సా. 4.15 నుంచి 5.15 వరకు మహా పాదయాత్రలో పాల్గొననున్నారు. నిజాం కాలేజీ నుంచి మొజాంజాహీ మార్కెట్ వరకు యాత్ర సాగనుంది.