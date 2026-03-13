ETV Bharat / state

13 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: తెలంగాణ: నిజామాబాద్​లో జిల్లాలో బస్సు బోల్తా - నలుగురు మృతి

13 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates
13 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 6:58 AM IST

|

Updated : March 13, 2026 at 7:26 AM IST

Choose ETV Bharat

13 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నిజామాబాద్ జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం, నలుగురు మృతి

LIVE FEED

7:24 AM, 13 Mar 2026 (IST)

నిజామాబాద్ జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం, నలుగురు మృతి

  • నిజామాబాద్ జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం, నలుగురు మృతి
  • నిజామాబాద్‌: ఇందల్వాయి మండలం గన్నారం వద్ద ట్రావెల్ బస్సు బోల్తా
  • నిజామాబాద్‌: గన్నారం వద్ద హైవేపై అర్ధరాత్రి ట్రావెల్‌ బస్సు బోల్తా
  • ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి, పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలు
  • గాయపడిన వారిని నిజామాబాద్‌ జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలింపు
  • హైదరాబాద్ నుంచి 22 మందితో అకోలా వెళ్తుండగా బస్సు ప్రమాదం

6:40 AM, 13 Mar 2026 (IST)

'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు విడుదల చేయనున్న సీఎం

  • ఉగాది కానుకగా నేడు రైతులకు 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు జమ చేయనున్న ప్రభుత్వం
  • ఇవాళ కృష్ణా జిల్లా గన్నవరంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
  • సూరంపల్లిలో 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు విడుదల చేయనున్న సీఎం
  • రైతు సోదరులతో ముఖాముఖి నిర్వహించి ప్రజావేదికలో మాట్లాడనున్న సీఎం

6:39 AM, 13 Mar 2026 (IST)

రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం

  • నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
  • సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ భేటీ

6:39 AM, 13 Mar 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌ చందానగర్‌లో నిన్న రాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం

  • హైదరాబాద్‌ చందానగర్‌లో నిన్నరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం
  • అను ఫర్నీచర్ దుకాణంలో భారీగా చెలరేగిన మంటలు
  • ఆరు ఫైర్ వెహికల్స్, పది వాటర్ ట్యాంకర్లతో మంటలు అదుపు చేసిన సిబ్బంది
  • అగ్నిప్రమాదంలో ఫర్నీచర్ దుకాణంలో కాలిబుడిదైన సామగ్రి
  • షోరూమ్‌లో భారీస్థాయిలో ఆస్తినష్టం సంభవించినట్లు సమాచారం
  • షోరూమ్‌ పక్కన నిర్మాణంలో ఉన్న భవనానికి వ్యాపించిన మంటలు
  • అగ్నిప్రమాద ఘటనపై వివరాలు సేకరిస్తున్న పోలీసులు
Last Updated : March 13, 2026 at 7:26 AM IST

TAGGED:

AP LATEST NEWS
TELUGU BREAKING NEWS
AP LIVE UPDATES
13 MARCH 2026 AP NEWS
AP BREAKING NEWS TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.