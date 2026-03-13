13 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: తెలంగాణ: నిజామాబాద్లో జిల్లాలో బస్సు బోల్తా - నలుగురు మృతి
13 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 6:58 AM IST
Updated : March 13, 2026 at 7:26 AM IST
13 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నిజామాబాద్ జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం, నలుగురు మృతి
LIVE FEED
నిజామాబాద్ జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం, నలుగురు మృతి
- నిజామాబాద్: ఇందల్వాయి మండలం గన్నారం వద్ద ట్రావెల్ బస్సు బోల్తా
- నిజామాబాద్: గన్నారం వద్ద హైవేపై అర్ధరాత్రి ట్రావెల్ బస్సు బోల్తా
- ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి, పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలు
- గాయపడిన వారిని నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలింపు
- హైదరాబాద్ నుంచి 22 మందితో అకోలా వెళ్తుండగా బస్సు ప్రమాదం
'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు విడుదల చేయనున్న సీఎం
- ఉగాది కానుకగా నేడు రైతులకు 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు జమ చేయనున్న ప్రభుత్వం
- ఇవాళ కృష్ణా జిల్లా గన్నవరంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
- సూరంపల్లిలో 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు విడుదల చేయనున్న సీఎం
- రైతు సోదరులతో ముఖాముఖి నిర్వహించి ప్రజావేదికలో మాట్లాడనున్న సీఎం
రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
- నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
- సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ భేటీ
హైదరాబాద్ చందానగర్లో నిన్న రాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం
- హైదరాబాద్ చందానగర్లో నిన్నరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం
- అను ఫర్నీచర్ దుకాణంలో భారీగా చెలరేగిన మంటలు
- ఆరు ఫైర్ వెహికల్స్, పది వాటర్ ట్యాంకర్లతో మంటలు అదుపు చేసిన సిబ్బంది
- అగ్నిప్రమాదంలో ఫర్నీచర్ దుకాణంలో కాలిబుడిదైన సామగ్రి
- షోరూమ్లో భారీస్థాయిలో ఆస్తినష్టం సంభవించినట్లు సమాచారం
- షోరూమ్ పక్కన నిర్మాణంలో ఉన్న భవనానికి వ్యాపించిన మంటలు
- అగ్నిప్రమాద ఘటనపై వివరాలు సేకరిస్తున్న పోలీసులు
