కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్న మున్సిపల్​ ఎన్నికల ఓటింగ్

Today Telangana News Live Updates
Today Telangana News Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 11, 2026 at 6:51 AM IST

Today Telangana News Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

6:42 AM, 11 Feb 2026 (IST)

నేడు ఏడు కార్పొరేషన్లలోని 412 డివిజన్లలో పోలింగ్

  • మహబూబ్‌నగర్, రామగుండం కార్పొరేషన్లలో 2 వార్డులు ఏకగ్రీవం
  • ఏడు కార్పొరేషన్ల పరిధిలో 2,174 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు
  • ఏడు మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికల బరిలో 2,225 మంది అభ్యర్థులు
  • కార్పొరేషన్లలో 410 కాంగ్రెస్, 401 బీఆర్‌ఎస్, 382 బీజేపీ అభ్యర్థులు

6:41 AM, 11 Feb 2026 (IST)

మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో కలిపి మొత్తం 52,17,413 ఓటర్లు

  • పోలింగ్‌ కోసం 1,379 ఆర్‌వోలు, 41,773 పోలింగ్ సిబ్బంది సిద్ధం
  • 25 వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు
  • ఎస్‌ఈసీ వెబ్‌సైట్, TE-POLL యాప్‌ ద్వారా ఓటరు స్లిప్‌ డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే అవకాశం
  • పోలింగ్‌ ఫిర్యాదుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన నం. 9240021456

6:38 AM, 11 Feb 2026 (IST)

మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం

  • నేడు 116 మున్సిపాలిటీల్లోని 2,569 వార్డులకు పోలింగ్
  • తొమ్మిది మున్సిపాలిటీల పరిధిలో 12 వార్డులు ఏకగ్రీవం
  • మక్తల్ మున్సిపాలిటీ ఆరో వార్డుకు వాయిదా పడిన పోలింగ్‌
  • 116 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికల బరిలో 10,719 మంది అభ్యర్థులు
  • మున్సిపాలిటీల్లో 2,358 కాంగ్రెస్, 2,478 బీఆర్‌ఎస్, 2,252 బీజేపీ అభ్యర్థులు
  • పోలింగ్ కోసం మున్సిపాలిటీల్లో 6017 పోలింగ్ కేంద్రాలు సిద్ధం
  • ఎల్లుండి మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు
  • ఎల్లుండి ఉదయం 8 గంటల నుంచి 136 కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు
  • ఈనెల 16న మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక
  • ఈనెల 16న కార్పొరేషన్ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక

6:37 AM, 11 Feb 2026 (IST)

వికారాబాద్ జిల్లా : నేడు కొడంగల్‌కు వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

  • మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసేందుకు కొడంగల్‌ వెళ్లనున్న సీఎం
  • ఉదయం 11.30 గం.కు కొడంగల్ జడ్పీహెచ్‌ఎస్‌లో ఓటు వేయనున్న సీఎం
  • బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో తన సతీమణితో కలిసి ఓటు వేయనున్న సీఎం
  • అనంతరం తిరిగి హైదరాబాద్‌కు చేరుకోనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

