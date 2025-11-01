ETV Bharat / state

Live Updates : ఏపీలో తొక్కిసలాట ఘటన, 9 మంది మృతి - రూ.2 లక్షల పరిహారం ప్రకటించిన మోదీ

srikakulam temple news live updates
srikakulam temple news live updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 12:45 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 2:25 PM IST

Srikakulam Temple News Live Updates : కాశీబుగ్గలో తీవ్ర విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. స్థానిక వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 9 మంది భక్తులు మృతి చెందారు. పలువురికి తీవ్రగాయాలైనట్లు సమాచారం. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఏకాదశి సందర్భంగా వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి భక్తులు భారీగా పోటెత్తారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుంది.

2:22 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ ఘటనపై స్పందించిన ఆలయ నిర్వాహకుడు హరిముకుంద్‌పండా

  • కాశీబుగ్గ ఘటనపై స్పందించిన ఆలయ నిర్వాహకుడు హరిముకుంద్‌పండా
  • ఇంతమంది భక్తులు వస్తారని నేను కూడా ఊహించలేదు: హరిముకుంద్‌పండా
  • ఆలయానికి రెండు వేలమంది భక్తులు వస్తుంటారు: హరిముకుంద్‌పండా
  • భక్తులకు ప్రసాద వితరణ చేసి పంపిస్తాను: హరిముకుంద్‌పండా
  • ఇలా జరుగుతుందని ఊహించలేదు: హరిముకుంద్‌పండా
  • ఇంతమంది వస్తారని తెలియక పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వలేదు: హరిముకుంద్‌పండా
  • ఆలయంలోనే హరిముకుంద్‌పండాతో మాట్లాడిన కలెక్టర్‌, ఎస్పీ
  • హరిముకుంద్‌పండాతో మాట్లాడి ఆస్పత్రికి వెళ్లిన కలెక్టర్‌, ఎస్పీ
  • పోలీసు పహారాలో ఆలయం, ఆవరణలోనే ఉన్న హరిముకుంద్‌పండా

2:17 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ ఘటనపై అమిత్‌షా దిగ్భ్రాంతి

  • కాశీబుగ్గ ఘటనపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా దిగ్భ్రాంతి
  • మరణించిన కుటుంబసభ్యులకు సానుభూతి తెలిపిన అమిత్‌షా
  • గాయపడిన భక్తులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను: అమిత్‌షా
  • కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి గొట్టిపాటి దిగ్భ్రాంతి
  • తొక్కిసలాటలో భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం అత్యంత బాధాకరం: గొట్టిపాటి
  • గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలి: మంత్రి గొట్టిపాటి
  • క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతుణ్ని ప్రార్థిస్తున్నా: మంత్రి గొట్టిపాటి
  • మృతుల కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి: మంత్రి గొట్టిపాటి
  • కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ విచారం
  • క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు మంత్రి ఆదేశం
  • అధికారులు, ఎమ్మెల్యేలను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్న మంత్రి కొండపల్లి
  • కాశీబుగ్గ బయల్దేరిన శ్రీకాకుళం ఇన్‌ఛార్జి మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్

2:09 PM, 1 Nov 2025 (IST)

మృతుల్లో 8 మంది మహిళలు, 12 ఏళ్ల బాలుడు

  • శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని ఆలయంలో విషాద ఘటన
  • ఆలయంలో రెయిలింగ్‌ ఊడిపడి 9 మంది భక్తులు మృతి
  • మృతుల్లో 8 మంది మహిళలు, 12 ఏళ్ల బాలుడు
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ విజయ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ఘటన
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా: ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భారీగా వచ్చిన భక్తులు
  • మొదటి అంతస్తులోని స్వామివారి దర్శనం కోసం మెట్లు ఎక్కుతుండగా ఘటన
  • భక్తులు మెట్లు ఎక్కుతుండగా రద్దీ కారణంగా ఊడిపడిన రెయిలింగ్‌
  • రెయిలింగ్‌ ఊడిపోవడంతో ఒకరిపై ఒకరు పడిన భక్తులు, 9 మంది మృతి
  • గాయపడిన 25 మందికి పలాస ఆస్పత్రిలో చికిత్స, ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం
  • మెరుగైన వైద్యం కోసం ఇద్దరిని శ్రీకాకుళం రిమ్స్‌కు తరలింపు
  • మృతులు వై.చిన్నమ్మి, ఆర్‌.విజయ, ఎం.నేలమ్మగా గుర్తింపు
  • మృతులు డి.రాజేశ్వరి, సీహెచ్‌.పశోదామిగా గుర్తింపు
శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట - 9 మంది భక్తులు మృతి (ETV Bharat)

1:55 PM, 1 Nov 2025 (IST)

ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి - మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు చొప్పున పరిహారం

  • కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి
  • మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన ప్రధాని
  • క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నా: ప్రధాని
  • మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు చొప్పున పరిహారం ప్రకటించిన ప్రధాని
  • క్షతగాత్రులకు రూ.50 వేలు చొప్పున పరిహారం ప్రకటించిన ప్రధాని

1:50 PM, 1 Nov 2025 (IST)

తొక్కిసలాట ఘటనపై కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు దిగ్భ్రాంతి

  • కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు దిగ్భ్రాంతి
  • మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపిన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు
  • క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు కేంద్రమంత్రి ఆదేశం
  • భోపాల్‌లో కార్యక్రమం రద్దు చేసుకుని పలాస బయల్దేరిన రామ్మోహన్‌నాయుడు
  • కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి సత్యకుమార్ దిగ్భ్రాంతి
  • క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్‌కు మంత్రి ఆదేశం
  • ఆలయ నిర్వాహకుడు హరిముకుంద్‌పండాను పిలిపించిన కలెక్టర్‌, ఎస్పీ
  • ఆలయంలో హరిముకుంద్‌పండా నుంచి వివరాలు సేకరించిన కలెక్టర్‌, ఎస్పీ
  • పలాస ప్రభుత్వాస్పత్రికి వెళ్తున్న కలెక్టర్‌, ఎస్పీ
  • కాసేపట్లో క్షతగాత్రులను పరామర్శించనున్న కలెక్టర్‌, ఎస్పీ
  • సా. 5 లోపు శవపరీక్షలు నిర్వహించి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించాలని కలెక్టర్‌ ఆదేశం

1:43 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ ఆలయంలో తొక్కిసలాట విషాదకరం: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌

  • కాశీబుగ్గ ఆలయంలో తొక్కిసలాట విషాదకరం: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌
  • తొక్కిసలాట ఘటన తీవ్రంగా కలచివేసింది: పవన్‌కల్యాణ్
  • క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలి: పవన్‌
  • సహాయచర్యలపై ప్రభుత్వం దిశానిర్దేశం చేసింది: పవన్‌కల్యాణ్
  • బాధిత కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది: పవన్‌కల్యాణ్
  • ప్రైవేట్ వ్యక్తుల నిర్వహణలో ఉన్న ఆలయంలో ఘటనపై విచారణ చేపడతాం: పవన్‌
  • ఆలయాల్లో క్యూలైన్ల నిర్వహణ పకడ్బందీగా చేపట్టాలి: పవన్‌కల్యాణ్‌
  • రద్దీ ఉండే ఆలయాల్లో పోలీసు బందోబస్తు, మెడికల్ క్యాంప్‌లు పెట్టాలి: పవన్‌

1:35 PM, 1 Nov 2025 (IST)

శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని ఆలయంలో విషాదం - 9 మంది భక్తులు మృతి

  • శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని ఆలయంలో విషాద ఘటన
  • ఆలయంలో రెయిలింగ్‌ ఊడిపడి 9 మంది భక్తులు మృతి
  • మృతుల్లో 8 మంది మహిళలు, ఒక బాలుడు
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ విజయ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ఘటన
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా: ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భారీగా వచ్చిన భక్తులు
  • మొదటి అంతస్తులోని స్వామివారి దర్శనం కోసం మెట్లు ఎక్కుతుండగా ఘటన
  • భక్తులు మెట్లు ఎక్కుతుండగా రద్దీ కారణంగా ఊడిపడిన రెయిలింగ్‌
  • రెయిలింగ్‌ ఊడిపోవడంతో ఒకరిపై ఒకరు పడిన భక్తులు, 9 మంది మృతి
  • గాయపడిన 25 మందికి పలాస ఆస్పత్రిలో చికిత్స
  • మెరుగైన వైద్యం కోసం ఒకరిని శ్రీకాకుళం ఆస్పత్రికి తరలింపు

1:25 PM, 1 Nov 2025 (IST)

మృతుల పేర్లు

  • మృతులు వై.చిన్నమ్మి, ఆర్‌.విజయ, ఎం.నేలమ్మగా గుర్తింపు
  • మృతులు డి.రాజేశ్వరి, సీహెచ్‌.పశోదామిగా గుర్తింపు

1:23 PM, 1 Nov 2025 (IST)

సహాయచర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్న అచ్చెన్న, కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌

  • కాశీబుగ్గ తొక్కిలాట ఘటనపై మంత్రి టీజీ భరత్ దిగ్భ్రాంతి
  • భక్తులు మరణించడం ఎంతో బాధ కలిగించింది: మంత్రి టీజీ భరత్‌
  • మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి: మంత్రి టీజీ భరత్‌
  • కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో తొక్కిసలాట బాధాకరం: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
  • ఏకాదశి సందర్భంగా దర్శనానికి వచ్చి మృత్యువాత పడడం బాధాకరం: మంత్రి కొల్లు
  • మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
  • ఘటనాస్థలిలో సహాయచర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్న అచ్చెన్న, కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌

1:15 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ ఘటనపై మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ దిగ్భ్రాంతి

  • కాశీబుగ్గ ఘటనపై మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ దిగ్భ్రాంతి
  • భక్తుల మృతి తీవ్రంగా కలచివేసింది: మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌
  • గాయపడినవారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలి: మంత్రి అనగాని

1:06 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ తొక్కిలాట ఘటనపై మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి దిగ్భ్రాంతి

  • కాశీబుగ్గ తొక్కిలాట ఘటనపై మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి దిగ్భ్రాంతి
  • దేవదాయశాఖ ఉన్నతాధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్న మంత్రి ఆనం
  • మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన మంత్రి ఆనం
  • గాయపడినవారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని మంత్రి ఆనం అదేశం

1:06 PM, 1 Nov 2025 (IST)

తొక్కిసలాట ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించాం: హోంమంత్రి అనిత

  • ప్రతి వారం 1500 నుంచి 2 వేల మంది భక్తులు దర్శనం కోసం వస్తారు: హోంమంత్రి
  • ఆలయం మొదటి అంతస్తులో ఉంటుంది: హోంమంత్రి అనిత
  • 20 మెట్లు ఎక్కి పైకి వెళ్లే క్రమంలో రెయిలింగ్‌ ఊడిపడింది: హోంమంత్రి
  • రెయిలింగ్‌ ఊడిపడటంతో ఒకరిపై ఒకరు పడి తొక్కిసలాట జరిగింది: హోంమంత్రి
  • తొక్కిసలాటలో మహిళా భక్తులు మృతిచెందడం బాధాకరం: హోంమంత్రి అనిత
  • తొక్కిసలాట ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించాం: హోంమంత్రి అనిత
  • గాయపడినవారికి ప్రాణాపాయం లేదని తెలుస్తోంది: హోంమంత్రి అనిత

1:03 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి

  • కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
  • ఆలయానికి హుటాహుటిన బయల్దేరిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
  • మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
  • గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశం
  • ఘటనాస్థలికి అదనపు పోలీసు బలగాలను తరలించాం: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

12:52 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ వద్ద తొక్కిసలాట వీడియో

  • ఆలయం వద్ద సహాయచర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు
  • శ్రీకాకుళం: ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అంబులెన్స్‌లను తెప్పించిన అధికారులు
  • ఆలయం వద్ద సహాయచర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు, రెవెన్యూ, ఫైర్‌ సిబ్బంది
  • ఘటనాస్థలిలో సహాయచర్యలు పర్యవేక్షిస్తున్న ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష
శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట (ETV Bharat)

12:52 PM, 1 Nov 2025 (IST)

నాలుగేళ్ల క్రితం ఆలయ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించిన హరిముకుంద్‌పండా

  • వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ ధర్మకర్త హరిముకుంద్‌పండా
  • నాలుగేళ్ల క్రితం ఆలయ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించిన హరిముకుంద్‌పండా
  • శ్రీకాకుళం: కొత్తగా నిర్మించిన ఆలయంలో మే నుంచి దర్శనాలు ప్రారంభం
  • 12 ఎకరాల సొంత భూమిలో ఆలయాన్ని నిర్మించిన హరిముకుంద్‌పండా
  • సుమారు రూ.20 కోట్లతో ఆలయాన్ని నిర్మించిన హరిముకుంద్‌పండా
  • వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి ప్రతి శనివారం భారీగా తరలివస్తున్న భక్తులు

12:49 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి లోకేష్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి

  • కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి లోకేష్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
  • పలువురు భక్తులు మృతి చెందడం బాధాకరం: నారా లోకేష్
  • మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం: నారా లోకేష్
  • క్షతగాత్రులకు ప్రభుత్వం మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందిస్తోంది: లోకేష్
  • ఘటనపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీషతో మాట్లాడాను: లోకేష్
  • బాధితులకు తక్షణ సహాయం అందజేయాలని ఆదేశించాను: నారా లోకేష్

12:43 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన హోంమంత్రి అనిత

  • కాశీబుగ్గ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన హోంమంత్రి అనిత
  • ఘటనపై ఎస్పీ, పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడిన అనిత
  • ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించిన హోంమంత్రి అనిత
  • సహాయచర్యలు ముమ్మరం చేయాలని హోంమంత్రి అనిత ఆదేశం
  • గాయపడిన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని ఆదేశించిన హోంమంత్రి

12:40 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటన కలచివేసింది: సీఎం చంద్రబాబు

  • కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటన కలచివేసింది: సీఎం చంద్రబాబు
  • దురదృష్టకర ఘటనలో భక్తుల మరణం అత్యంత విషాదకరం: సీఎం
  • మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు
  • గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సీఎం ఆదేశం
  • ఘటనాస్థలికి వెళ్లి సహాయచర్యలను పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించిన సీఎం

12:36 PM, 1 Nov 2025 (IST)

శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట

  • శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట, ఏడుగురు మృతి
  • తొక్కిసలాటలో స్పృహతప్పి పడిపోయిన ఐదుగురు భక్తులు
  • స్పృహతప్పి పడిపోయిన ఐదుగురిని కాశీబుగ్గలోని ఆస్పత్రికి తరలింపు
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ విజయ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా: ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భారీగా వచ్చిన భక్తులు
  • భారీగా తరలివచ్చిన భక్తుల మధ్య తోపులాటతో ఒక్కసారిగా తొక్కిసలాట
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా: ఘటనాస్థలిలో కొనసాగుతున్న సహాయచర్యలు
