Live Updates : ఏపీలో తొక్కిసలాట ఘటన, 9 మంది మృతి - రూ.2 లక్షల పరిహారం ప్రకటించిన మోదీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 12:45 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 2:25 PM IST
Srikakulam Temple News Live Updates : కాశీబుగ్గలో తీవ్ర విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. స్థానిక వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 9 మంది భక్తులు మృతి చెందారు. పలువురికి తీవ్రగాయాలైనట్లు సమాచారం. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఏకాదశి సందర్భంగా వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి భక్తులు భారీగా పోటెత్తారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుంది.
LIVE FEED
కాశీబుగ్గ ఘటనపై అమిత్షా దిగ్భ్రాంతి
- కాశీబుగ్గ ఘటనపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా దిగ్భ్రాంతి
- మరణించిన కుటుంబసభ్యులకు సానుభూతి తెలిపిన అమిత్షా
- గాయపడిన భక్తులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను: అమిత్షా
- కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి గొట్టిపాటి దిగ్భ్రాంతి
- తొక్కిసలాటలో భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం అత్యంత బాధాకరం: గొట్టిపాటి
- గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలి: మంత్రి గొట్టిపాటి
- క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతుణ్ని ప్రార్థిస్తున్నా: మంత్రి గొట్టిపాటి
- మృతుల కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి: మంత్రి గొట్టిపాటి
- కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ విచారం
- క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు మంత్రి ఆదేశం
- అధికారులు, ఎమ్మెల్యేలను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్న మంత్రి కొండపల్లి
- కాశీబుగ్గ బయల్దేరిన శ్రీకాకుళం ఇన్ఛార్జి మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్
- శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని ఆలయంలో విషాద ఘటన
- ఆలయంలో రెయిలింగ్ ఊడిపడి 9 మంది భక్తులు మృతి
- మృతుల్లో 8 మంది మహిళలు, 12 ఏళ్ల బాలుడు
- శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ విజయ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ఘటన
- శ్రీకాకుళం జిల్లా: ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భారీగా వచ్చిన భక్తులు
- మొదటి అంతస్తులోని స్వామివారి దర్శనం కోసం మెట్లు ఎక్కుతుండగా ఘటన
- భక్తులు మెట్లు ఎక్కుతుండగా రద్దీ కారణంగా ఊడిపడిన రెయిలింగ్
- రెయిలింగ్ ఊడిపోవడంతో ఒకరిపై ఒకరు పడిన భక్తులు, 9 మంది మృతి
- గాయపడిన 25 మందికి పలాస ఆస్పత్రిలో చికిత్స, ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం
- మెరుగైన వైద్యం కోసం ఇద్దరిని శ్రీకాకుళం రిమ్స్కు తరలింపు
- మృతులు వై.చిన్నమ్మి, ఆర్.విజయ, ఎం.నేలమ్మగా గుర్తింపు
- మృతులు డి.రాజేశ్వరి, సీహెచ్.పశోదామిగా గుర్తింపు
- కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి
- మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన ప్రధాని
- క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నా: ప్రధాని
- మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు చొప్పున పరిహారం ప్రకటించిన ప్రధాని
- క్షతగాత్రులకు రూ.50 వేలు చొప్పున పరిహారం ప్రకటించిన ప్రధాని
- కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు దిగ్భ్రాంతి
- మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపిన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు
- క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు కేంద్రమంత్రి ఆదేశం
- భోపాల్లో కార్యక్రమం రద్దు చేసుకుని పలాస బయల్దేరిన రామ్మోహన్నాయుడు
- కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి సత్యకుమార్ దిగ్భ్రాంతి
- క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్కు మంత్రి ఆదేశం
- ఆలయ నిర్వాహకుడు హరిముకుంద్పండాను పిలిపించిన కలెక్టర్, ఎస్పీ
- ఆలయంలో హరిముకుంద్పండా నుంచి వివరాలు సేకరించిన కలెక్టర్, ఎస్పీ
- పలాస ప్రభుత్వాస్పత్రికి వెళ్తున్న కలెక్టర్, ఎస్పీ
- కాసేపట్లో క్షతగాత్రులను పరామర్శించనున్న కలెక్టర్, ఎస్పీ
- సా. 5 లోపు శవపరీక్షలు నిర్వహించి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించాలని కలెక్టర్ ఆదేశం
- కాశీబుగ్గ ఆలయంలో తొక్కిసలాట విషాదకరం: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్
- తొక్కిసలాట ఘటన తీవ్రంగా కలచివేసింది: పవన్కల్యాణ్
- క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలి: పవన్
- సహాయచర్యలపై ప్రభుత్వం దిశానిర్దేశం చేసింది: పవన్కల్యాణ్
- బాధిత కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది: పవన్కల్యాణ్
- ప్రైవేట్ వ్యక్తుల నిర్వహణలో ఉన్న ఆలయంలో ఘటనపై విచారణ చేపడతాం: పవన్
- ఆలయాల్లో క్యూలైన్ల నిర్వహణ పకడ్బందీగా చేపట్టాలి: పవన్కల్యాణ్
- రద్దీ ఉండే ఆలయాల్లో పోలీసు బందోబస్తు, మెడికల్ క్యాంప్లు పెట్టాలి: పవన్
- శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని ఆలయంలో విషాద ఘటన
- ఆలయంలో రెయిలింగ్ ఊడిపడి 9 మంది భక్తులు మృతి
- మృతుల్లో 8 మంది మహిళలు, ఒక బాలుడు
- శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ విజయ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ఘటన
- శ్రీకాకుళం జిల్లా: ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భారీగా వచ్చిన భక్తులు
- మొదటి అంతస్తులోని స్వామివారి దర్శనం కోసం మెట్లు ఎక్కుతుండగా ఘటన
- భక్తులు మెట్లు ఎక్కుతుండగా రద్దీ కారణంగా ఊడిపడిన రెయిలింగ్
- రెయిలింగ్ ఊడిపోవడంతో ఒకరిపై ఒకరు పడిన భక్తులు, 9 మంది మృతి
- గాయపడిన 25 మందికి పలాస ఆస్పత్రిలో చికిత్స
- మెరుగైన వైద్యం కోసం ఒకరిని శ్రీకాకుళం ఆస్పత్రికి తరలింపు
- మృతులు వై.చిన్నమ్మి, ఆర్.విజయ, ఎం.నేలమ్మగా గుర్తింపు
- మృతులు డి.రాజేశ్వరి, సీహెచ్.పశోదామిగా గుర్తింపు
- కాశీబుగ్గ తొక్కిలాట ఘటనపై మంత్రి టీజీ భరత్ దిగ్భ్రాంతి
- భక్తులు మరణించడం ఎంతో బాధ కలిగించింది: మంత్రి టీజీ భరత్
- మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి: మంత్రి టీజీ భరత్
- కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో తొక్కిసలాట బాధాకరం: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
- ఏకాదశి సందర్భంగా దర్శనానికి వచ్చి మృత్యువాత పడడం బాధాకరం: మంత్రి కొల్లు
- మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
- ఘటనాస్థలిలో సహాయచర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్న అచ్చెన్న, కొండపల్లి శ్రీనివాస్
- కాశీబుగ్గ ఘటనపై మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ దిగ్భ్రాంతి
- భక్తుల మృతి తీవ్రంగా కలచివేసింది: మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్
- గాయపడినవారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలి: మంత్రి అనగాని
- కాశీబుగ్గ తొక్కిలాట ఘటనపై మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి దిగ్భ్రాంతి
- దేవదాయశాఖ ఉన్నతాధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్న మంత్రి ఆనం
- మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన మంత్రి ఆనం
- గాయపడినవారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని మంత్రి ఆనం అదేశం
- ప్రతి వారం 1500 నుంచి 2 వేల మంది భక్తులు దర్శనం కోసం వస్తారు: హోంమంత్రి
- ఆలయం మొదటి అంతస్తులో ఉంటుంది: హోంమంత్రి అనిత
- 20 మెట్లు ఎక్కి పైకి వెళ్లే క్రమంలో రెయిలింగ్ ఊడిపడింది: హోంమంత్రి
- రెయిలింగ్ ఊడిపడటంతో ఒకరిపై ఒకరు పడి తొక్కిసలాట జరిగింది: హోంమంత్రి
- తొక్కిసలాటలో మహిళా భక్తులు మృతిచెందడం బాధాకరం: హోంమంత్రి అనిత
- తొక్కిసలాట ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించాం: హోంమంత్రి అనిత
- గాయపడినవారికి ప్రాణాపాయం లేదని తెలుస్తోంది: హోంమంత్రి అనిత
- కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
- ఆలయానికి హుటాహుటిన బయల్దేరిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
- మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
- గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశం
- ఘటనాస్థలికి అదనపు పోలీసు బలగాలను తరలించాం: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
- ఆలయం వద్ద సహాయచర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు
- శ్రీకాకుళం: ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అంబులెన్స్లను తెప్పించిన అధికారులు
- ఆలయం వద్ద సహాయచర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు, రెవెన్యూ, ఫైర్ సిబ్బంది
- ఘటనాస్థలిలో సహాయచర్యలు పర్యవేక్షిస్తున్న ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష
- వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ ధర్మకర్త హరిముకుంద్పండా
- నాలుగేళ్ల క్రితం ఆలయ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించిన హరిముకుంద్పండా
- శ్రీకాకుళం: కొత్తగా నిర్మించిన ఆలయంలో మే నుంచి దర్శనాలు ప్రారంభం
- 12 ఎకరాల సొంత భూమిలో ఆలయాన్ని నిర్మించిన హరిముకుంద్పండా
- సుమారు రూ.20 కోట్లతో ఆలయాన్ని నిర్మించిన హరిముకుంద్పండా
- వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి ప్రతి శనివారం భారీగా తరలివస్తున్న భక్తులు
- కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి లోకేష్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
- పలువురు భక్తులు మృతి చెందడం బాధాకరం: నారా లోకేష్
- మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం: నారా లోకేష్
- క్షతగాత్రులకు ప్రభుత్వం మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందిస్తోంది: లోకేష్
- ఘటనపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీషతో మాట్లాడాను: లోకేష్
- బాధితులకు తక్షణ సహాయం అందజేయాలని ఆదేశించాను: నారా లోకేష్
- కాశీబుగ్గ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన హోంమంత్రి అనిత
- ఘటనపై ఎస్పీ, పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడిన అనిత
- ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించిన హోంమంత్రి అనిత
- సహాయచర్యలు ముమ్మరం చేయాలని హోంమంత్రి అనిత ఆదేశం
- గాయపడిన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని ఆదేశించిన హోంమంత్రి
- కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటన కలచివేసింది: సీఎం చంద్రబాబు
- దురదృష్టకర ఘటనలో భక్తుల మరణం అత్యంత విషాదకరం: సీఎం
- మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు
- గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సీఎం ఆదేశం
- ఘటనాస్థలికి వెళ్లి సహాయచర్యలను పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించిన సీఎం
- శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట, ఏడుగురు మృతి
- తొక్కిసలాటలో స్పృహతప్పి పడిపోయిన ఐదుగురు భక్తులు
- స్పృహతప్పి పడిపోయిన ఐదుగురిని కాశీబుగ్గలోని ఆస్పత్రికి తరలింపు
- శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ విజయ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట
- శ్రీకాకుళం జిల్లా: ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భారీగా వచ్చిన భక్తులు
- భారీగా తరలివచ్చిన భక్తుల మధ్య తోపులాటతో ఒక్కసారిగా తొక్కిసలాట
- శ్రీకాకుళం జిల్లా: ఘటనాస్థలిలో కొనసాగుతున్న సహాయచర్యలు