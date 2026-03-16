16 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుంచి ఏప్రిల్‌ 1 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు

AP NEWS TODAY LIVE UPDATES
AP NEWS TODAY LIVE UPDATES
Published : March 16, 2026 at 6:52 AM IST

Updated : March 16, 2026 at 7:54 AM IST

16 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates

7:53 AM, 16 Mar 2026 (IST)

కాకినాడ జిల్లా శంఖవరం సమీపంలో పెద్దపులి సంచారం

  • కాకినాడ జిల్లా శంఖవరం సమీపంలో పెద్దపులి సంచారం
  • నిన్న శంఖవరం ఓరకొండ నుంచి మండపం గ్రామం వైపు వెళ్లిన పెద్దపులి
  • పులిని పట్టుకునేందుకు కొనసాగుతున్న ప్రయత్నాలు
  • పది హనుమాన్‌ బృందాలు వెళ్లాలని ఆదేశించిన పవన్‌కల్యాణ్‌

7:30 AM, 16 Mar 2026 (IST)

నేటి నుంచి శ్రీశైలంలో ఉగాది మహోత్సవాలు

  • నేటి నుంచి శ్రీశైలంలో ఉగాది మహోత్సవాలు
  • ఈనెల 20 వరకు జరుగునున్న ఉగాది మహోత్సవాలు
  • ఉగాది మహోత్సవాల్లో పూజలు చేయనున్న ఈవో, అర్చకులు
  • శ్రీశైలంలో రాత్రి 7 గంటలకు భృంగి వాహన సేవ
  • మహాలక్ష్మి అలంకారంలో దర్శనమివ్వనున్న అమ్మవారు
  • నేటి నుంచి 20 వరకు మల్లన్న అలంకార దర్శనం ఏర్పాటు: ఈవో

6:48 AM, 16 Mar 2026 (IST)

ఆరోపణలపై స్పందించిన ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌

  • మొయినాబాద్ ఘటనలో తనపై వచ్చిన ఆరోపణలపై స్పందించిన పుట్టా మహేశ్‌
  • నేను ఎలాంటి వ్యక్తినో ఏలూరు ప్రజలు, పార్టీ నేతలకు తెలుసు: పుట్టా మహేశ్‌
  • నాకు ఎలాంటి దురలవాట్లు లేవు, ఏ తప్పు చేయలేదు: పుట్టా మహేశ్‌
  • స్నేహితుడు పిలిస్తే కలవడానికి మాత్రమే మొయినాబాద్ వెళ్లా: పుట్టా మహేశ్‌
  • తిరిగి వచ్చే సమయంలో ఘటనలపై మీడియాలో రకరకాల కథనాలు: పుట్టా మహేశ్‌
  • ఆరోపణలను ఎవరూ నమ్మవద్దు, పోలీసు విచారణకు సహకరిస్తా: పుట్టా మహేశ్‌
  • పూర్తి వివరాలతో త్వరలో ప్రజల ముందుకు వస్తా: పుట్టా మహేశ్‌
  • ప్రకటన విడుదల చేసిన ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌ కుమార్ యాదవ్

6:47 AM, 16 Mar 2026 (IST)

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుంచి ఏప్రిల్‌ 1 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు

  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుంచి ఏప్రిల్‌ 1 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు
  • ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.45 వరకు పదోతరగతి పరీక్షలు
  • విద్యార్థులు పరీక్ష కేంద్రాలకు ఉదయం 8.30కు చేరుకోవాలని సూచన
  • పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరుకానున్న 6,40,916 మంది విద్యార్థులు
  • పరీక్షలు రాయనున్న 3,28,652 మంది బాలురు, 3,12,264 మంది బాలికలు
  • పదో తరగతి పరీక్షలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,415 పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు
  • పరీక్షల విధుల్లో 3,415 మంది సీఎస్‌లు, 3,415 మంది డీవోలు
  • పదో తరగతి పరీక్షల విధుల్లో 38,958 మంది ఇన్విజిలేటర్లు
  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 210 సమస్యాత్మక పరీక్ష కేంద్రాలు గుర్తింపు
  • పరీక్షల్లో మాల్ ప్రాక్టీస్ జరగకుండా 156 ఫ్లయింగ్‌ స్క్వాడ్‌లు నియామకం
  • హాల్‌టికెట్‌ చూపి పదో తరగతి విద్యార్థులు ఉచితంగా ఆర్టీసీలో ప్రయాణించే అవకాశం

6:45 AM, 16 Mar 2026 (IST)

ఏలూరు: ద్వారకా తిరుమల ఆలయంలో పొరుగు సేవల ఉద్యోగి చేతివాటం

  • ఏలూరు: ద్వారకా తిరుమల ఆలయంలో పొరుగు సేవల ఉద్యోగి చేతివాటం
  • మొత్తం రూ.200 దర్శనం టికెట్లు నకిలీవి ఇచ్చిన పొరుగుసేవల ఉద్యోగి రాజు
  • స్కానింగ్ ప్రదేశంలో టికెట్లు పడి ఉండటంపై అధికారులకు తెలిపిన భద్రతా సిబ్బంది
  • 61 టికెట్లు పరిశీలించి దేవస్థానం సాఫ్ట్‌వేర్‌లో నమోదుకానివిగా గుర్తింపు
  • టికెట్లు బయట ముద్రించి పెన్‌డ్రైవ్‌లో తెచ్చి భక్తులకు ఇచ్చినట్లు గుర్తింపు
  • పొరుగుసేవల ఉద్యోగి రాజును విధుల నుంచి తొలగించిన ఈవో భద్రాజీ
  • పొరుగు సేవల ఉద్యోగి రాజుపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు

6:43 AM, 16 Mar 2026 (IST)

శ్రీశైలంలో 5 రోజులపాటు ఉగాది మహోత్సవాలు

  • నేటి నుంచి శ్రీశైలంలో 5 రోజులపాటు ఉగాది మహోత్సవాలు
  • శ్రీశైలం: ఉగాది ఉత్సవాల్లో నిత్యం స్వామి అమ్మవార్లకు వాహన సేవలు
  • ఉగాది ఉత్సవాలు తిలకించేందుకు తరలివస్తున్న కన్నడ భక్తులు
  • నల్లమల అడవుల మీదుగా నడిచి వస్తున్న వేలమంది కన్నడ భక్తులు

6:43 AM, 16 Mar 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: మొయినాబాద్‌ డ్రగ్స్‌ కేసులో ముగ్గురు నిందితులకు 14 రోజుల రిమాండ్‌

  • హైదరాబాద్‌: మొయినాబాద్‌ డ్రగ్స్‌ కేసులో ముగ్గురు నిందితులకు 14 రోజుల రిమాండ్‌
  • పైలట్ రోహిత్‌రెడ్డి, రితేష్‌రెడ్డి, నమిత్‌ శర్మకు రిమాండ్‌ విధించిన జడ్జి
  • ముగ్గురు నిందితులకు రిమాండ్‌ విధించిన ఉప్పర్‌పల్లి జడ్జి
  • ముగ్గురు నిందితులను చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలింపు

6:42 AM, 16 Mar 2026 (IST)

అమరావతిలో పొట్టిశ్రీరాములు కాంస్య విగ్రహావిష్కరణ

  • అమరావతిలో పొట్టిశ్రీరాములు కాంస్య విగ్రహావిష్కరణ
  • విగ్రహావిష్కరణకు హాజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌
  • పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి సందర్భంగా 58 అడుగుల భారీ కాంస్య విగ్రహం ఏర్పాటు
  • అమరావతిలో తొలి భారీ విగ్రహంగా అమరజీవి కాంస్య విగ్రహం
  • శాఖమూరులో 6.8 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అమరజీవి స్మృతివనం ఏర్పాటు
  • 6 నెలల్లోనే రికార్డ్ స్థాయిలో ప్రాజెక్ట్ మొదటి దశ పనులు పూర్తి
  • భారీ విగ్రహం కోసం 26 టన్నుల కాంస్యం, 42 టన్నుల ఐరన్ స్ట్రక్చర్ వినియోగం
  • రెండో దశలో మ్యూజియం, ఆడిటోరియం, స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్ల నిర్మాణం
Last Updated : March 16, 2026 at 7:54 AM IST

TODAY AP LATEST NEWS
TODAY NEWS UPDATES
AP NEWS TODAY LIVE UPDATES
LIVE UPDATES ANDHRA PRADESH NEWS
AP NEWS TODAY LIVE UPDATES

