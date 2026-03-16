16 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు
AP NEWS TODAY LIVE UPDATES (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 6:52 AM IST
Updated : March 16, 2026 at 7:54 AM IST
16 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: కాకినాడ జిల్లా శంఖవరం సమీపంలో పెద్దపులి సంచారం - ఆరోపణలపై స్పందించిన ఎంపీ పుట్టా మహేశ్
LIVE FEED
కాకినాడ జిల్లా శంఖవరం సమీపంలో పెద్దపులి సంచారం
- నిన్న శంఖవరం ఓరకొండ నుంచి మండపం గ్రామం వైపు వెళ్లిన పెద్దపులి
- పులిని పట్టుకునేందుకు కొనసాగుతున్న ప్రయత్నాలు
- పది హనుమాన్ బృందాలు వెళ్లాలని ఆదేశించిన పవన్కల్యాణ్
నేటి నుంచి శ్రీశైలంలో ఉగాది మహోత్సవాలు
- ఈనెల 20 వరకు జరుగునున్న ఉగాది మహోత్సవాలు
- ఉగాది మహోత్సవాల్లో పూజలు చేయనున్న ఈవో, అర్చకులు
- శ్రీశైలంలో రాత్రి 7 గంటలకు భృంగి వాహన సేవ
- మహాలక్ష్మి అలంకారంలో దర్శనమివ్వనున్న అమ్మవారు
- నేటి నుంచి 20 వరకు మల్లన్న అలంకార దర్శనం ఏర్పాటు: ఈవో
ఆరోపణలపై స్పందించిన ఎంపీ పుట్టా మహేశ్
- నేను ఎలాంటి వ్యక్తినో ఏలూరు ప్రజలు, పార్టీ నేతలకు తెలుసు: పుట్టా మహేశ్
- నాకు ఎలాంటి దురలవాట్లు లేవు, ఏ తప్పు చేయలేదు: పుట్టా మహేశ్
- స్నేహితుడు పిలిస్తే కలవడానికి మాత్రమే మొయినాబాద్ వెళ్లా: పుట్టా మహేశ్
- తిరిగి వచ్చే సమయంలో ఘటనలపై మీడియాలో రకరకాల కథనాలు: పుట్టా మహేశ్
- ఆరోపణలను ఎవరూ నమ్మవద్దు, పోలీసు విచారణకు సహకరిస్తా: పుట్టా మహేశ్
- పూర్తి వివరాలతో త్వరలో ప్రజల ముందుకు వస్తా: పుట్టా మహేశ్
- ప్రకటన విడుదల చేసిన ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ కుమార్ యాదవ్
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు
- ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.45 వరకు పదోతరగతి పరీక్షలు
- విద్యార్థులు పరీక్ష కేంద్రాలకు ఉదయం 8.30కు చేరుకోవాలని సూచన
- పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరుకానున్న 6,40,916 మంది విద్యార్థులు
- పరీక్షలు రాయనున్న 3,28,652 మంది బాలురు, 3,12,264 మంది బాలికలు
- పదో తరగతి పరీక్షలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,415 పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు
- పరీక్షల విధుల్లో 3,415 మంది సీఎస్లు, 3,415 మంది డీవోలు
- పదో తరగతి పరీక్షల విధుల్లో 38,958 మంది ఇన్విజిలేటర్లు
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 210 సమస్యాత్మక పరీక్ష కేంద్రాలు గుర్తింపు
- పరీక్షల్లో మాల్ ప్రాక్టీస్ జరగకుండా 156 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లు నియామకం
- హాల్టికెట్ చూపి పదో తరగతి విద్యార్థులు ఉచితంగా ఆర్టీసీలో ప్రయాణించే అవకాశం
ఏలూరు: ద్వారకా తిరుమల ఆలయంలో పొరుగు సేవల ఉద్యోగి చేతివాటం
- మొత్తం రూ.200 దర్శనం టికెట్లు నకిలీవి ఇచ్చిన పొరుగుసేవల ఉద్యోగి రాజు
- స్కానింగ్ ప్రదేశంలో టికెట్లు పడి ఉండటంపై అధికారులకు తెలిపిన భద్రతా సిబ్బంది
- 61 టికెట్లు పరిశీలించి దేవస్థానం సాఫ్ట్వేర్లో నమోదుకానివిగా గుర్తింపు
- టికెట్లు బయట ముద్రించి పెన్డ్రైవ్లో తెచ్చి భక్తులకు ఇచ్చినట్లు గుర్తింపు
- పొరుగుసేవల ఉద్యోగి రాజును విధుల నుంచి తొలగించిన ఈవో భద్రాజీ
- పొరుగు సేవల ఉద్యోగి రాజుపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు
శ్రీశైలంలో 5 రోజులపాటు ఉగాది మహోత్సవాలు
- శ్రీశైలం: ఉగాది ఉత్సవాల్లో నిత్యం స్వామి అమ్మవార్లకు వాహన సేవలు
- ఉగాది ఉత్సవాలు తిలకించేందుకు తరలివస్తున్న కన్నడ భక్తులు
- నల్లమల అడవుల మీదుగా నడిచి వస్తున్న వేలమంది కన్నడ భక్తులు
హైదరాబాద్: మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో ముగ్గురు నిందితులకు 14 రోజుల రిమాండ్
- పైలట్ రోహిత్రెడ్డి, రితేష్రెడ్డి, నమిత్ శర్మకు రిమాండ్ విధించిన జడ్జి
- ముగ్గురు నిందితులకు రిమాండ్ విధించిన ఉప్పర్పల్లి జడ్జి
- ముగ్గురు నిందితులను చంచల్గూడ జైలుకు తరలింపు
అమరావతిలో పొట్టిశ్రీరాములు కాంస్య విగ్రహావిష్కరణ
- విగ్రహావిష్కరణకు హాజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్
- పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి సందర్భంగా 58 అడుగుల భారీ కాంస్య విగ్రహం ఏర్పాటు
- అమరావతిలో తొలి భారీ విగ్రహంగా అమరజీవి కాంస్య విగ్రహం
- శాఖమూరులో 6.8 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అమరజీవి స్మృతివనం ఏర్పాటు
- 6 నెలల్లోనే రికార్డ్ స్థాయిలో ప్రాజెక్ట్ మొదటి దశ పనులు పూర్తి
- భారీ విగ్రహం కోసం 26 టన్నుల కాంస్యం, 42 టన్నుల ఐరన్ స్ట్రక్చర్ వినియోగం
- రెండో దశలో మ్యూజియం, ఆడిటోరియం, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ల నిర్మాణం
