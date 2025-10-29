ETV Bharat / state

Live Updates : క్రమంగా బలహీనపడుతున్న ‘మొంథా’ - ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు

Cyclone Montha Live Updates
Cyclone Montha Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 8:08 AM IST

Updated : October 29, 2025 at 10:01 AM IST

Cyclone Montha Live Updates : బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా ఏర్పడి ఏపీని గజగజలాడించిన ‘మొంథా’ ఎట్టకేలకు మంగళవారం అర్ధరాత్రి తీరం దాటింది. మచిలీపట్నం-కళింగపట్నం మధ్య కాకినాడకు దక్షిణంగా నరసాపురానికి దగ్గరలో తీరం దాటినట్లు ఐఎండీ ప్రకటించింది. మంగళవారం రాత్రి 11.30 నుంచి 12.30 మధ్యలో ‘మొంథా’ తీరం దాటే ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు వాతావరణశాఖ పేర్కొంది. తీరం దాటినప్పటికీ భూభాగంపై తీవ్ర తుపానుగానే కొనసాగనుంది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 12 కిలోమీటర్ల వేగంతో తుపాను కదిలింది. ‘మొంథా’ ఉత్తర వాయువ్యంగా తెలంగాణ మీదుగా ప్రయాణించి బుధవారం మధ్యాహ్నం ఛత్తీస్‌గఢ్‌ వద్ద మరింత బలహీన పడనుంది. తుపాను ప్రభావంతో గాలుల ఇంకా వీస్తున్నాయి. గంటకు 85 కి.మీ నుంచి 95 కి.మీ వేగంతో గాలుల వేగం కొనసాగుతోంది.

LIVE FEED

10:00 AM, 29 Oct 2025 (IST)

లంబసింగి ఘాట్ రోడ్డులో విరిగిపడిన కొండచరియలు

  • అల్లూరి జిల్లా: లంబసింగి ఘాట్ రోడ్డులో విరిగిపడిన కొండచరియలు
  • వట్టికాలు వద్ద ప్రమాదకరంగా ప్రవాహం.. పోలీసుల పహారా
  • నర్సీపట్నం ఘాట్‌రోడ్డు బోడకొండమ్మ గుడి వద్ద రహదారిపై పడిన బండరాళ్లు
  • కొర్రుబయలు వద్ద కాల్వలో పడిన కారు, ప్రయాణికులకు తప్పిన ప్రమాదం
  • తురబాడు గెడ్డ వద్ద కల్వర్టు పైనుంచి పొంగుతున్న వాగు, విరిగిపడిన కొండచరియలు

9:59 AM, 29 Oct 2025 (IST)

ప్రకాశం జిల్లా వెలుగొండ ప్రాజెక్టు సొరంగంలో పనిచేస్తున్న కార్మికులు సురక్షితం

  • ప్రకాశం జిల్లా వెలుగొండ ప్రాజెక్టు సొరంగంలో పనిచేస్తున్న కార్మికులు సురక్షితం
  • రెండు సొరంగాల్లో పనిచేస్తున్న సుమారు 200 మంది కార్మికులు సురక్షితం
  • సొరంగంలోని కార్మికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చిన అధికారులు
  • సొరంగాల్లో గత కొద్దిరోజులుగా జరుగుతున్న లైనింగ్ పనులు
  • ఫీడర్ కెనాల్ ద్వారా ఎదురెళ్లి సొరంగాల్లోకి చొచ్చుకెళ్లిన వరద ప్రవాహం
  • వరద నీటి ప్రవాహంతో కార్మికులు బయటకు రాలేని పరిస్థితి
  • వెనుక కొల్లంవాగు నుంచి కార్మికులను బయటకు తరలింపు
  • కృష్ణా నది ద్వారా బోట్లపై కార్మికులను తీసుకొచ్చిన అధికారులు

9:59 AM, 29 Oct 2025 (IST)

కాకినాడ జిల్లా: తుపాను తీరం దాటడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్న ఉప్పాడ

  • కాకినాడ జిల్లా: తుపాను తీరం దాటడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్న ఉప్పాడ
  • కాకినాడ జిల్లా: అలల ధాటికి ధ్వంసమైన ఉప్పాడ నుంచి కాకినాడ బీచ్ రోడ్డు
  • కోతకు గురైన ఉప్పాడ సురాడపేట, మాయపట్నం, కోనపాపపేట గ్రామాలు
  • కాకినాడ జిల్లా: పునరావాస కేంద్రాల నుంచి ఇళ్లకు చేరిన బాధితులు
    ఉప్పాడ, అమీనాబాద్, కోనపాపపేట పునరావాస కేంద్రాలు మినహా ఇతర కేంద్రాలు తొలగింపు
  • ఇళ్లలోకి చేరిన వ్యర్థాలను శుభ్రం చేసుకునే పనిలో నిమగ్నమైన మత్స్యకారులు

9:20 AM, 29 Oct 2025 (IST)

శ్రీశైలంలో నిన్నటినుంచి ఎడతెరిపి లేని వర్షం

  • శ్రీశైలంలో నిన్నటినుంచి ఎడతెరిపి లేని వర్షం
  • వర్షం ధాటికి అర్ధరాత్రి లింగాలగట్టులో కూలిన రెండు ఇళ్లు
  • శ్రీశైలం: కోతకు గురైన నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోని గృహాలు
  • శ్రీశైలం ఆనకట్ట ఘాట్‌రోడ్డులో విరిగిపడిన కొండచరియలు
  • హైదరాబాద్-శ్రీశైలం వైపు బస్సుల రాకపోకలకు అంతరాయం
  • దోర్నాల-శ్రీశైలం, దోర్నాల-ఆత్మకూరు నల్లమల రహదారుల్లో పొంగిన వాగులు
  • పెద్దదోర్నాల-మార్కాపురం రహదారిలో తీగలేరు వాగు ఉద్ధృతికి నిలిచిన రాకపోకలు

9:19 AM, 29 Oct 2025 (IST)

పునరావాస కేంద్రాల్లో ఆహారం, వసతి కల్పించాలి : పవన్‌కల్యాణ్‌

  • ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్ల నుంచి సమాచారం తీసుకున్న ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌
  • తుపాను ప్రభావంపై క్షేత్రస్థాయి నుంచి సమాచారం తీసుకున్న పవన్‌కల్యాణ్‌
  • తుపాను ప్రభావంతో ఏర్పడిన నష్టంపై వివరాలు తెలుసుకున్న పవన్‌కల్యాణ్‌
  • విరిగిపడిన చెట్లు, విద్యుత్‌ స్తంభాలను వెంటనే తొలగించేలా చర్యలకు ఆదేశం
  • యుద్ధప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టాలని అధిగారులకు పవన్‌ ఆదేశం
  • ప్రజలను సురక్షిత ప్రదేశాల్లో ఉంచాలని అధికారులను ఆదేశించిన పవన్‌కల్యాణ్‌
  • పునరావాస కేంద్రాల్లో ఆహారం, వసతి కల్పించాలని స్పష్టం చేసిన పవన్‌కల్యాణ్‌
  • వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టాక పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలపై దృష్టిపెట్టాలని ఆదేశం

9:18 AM, 29 Oct 2025 (IST)

కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లోని పలు మండలాల్లో వర్షాలు

  • కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లోని పలు మండలాల్లో వర్షాలు
  • కర్నూలు నగరం సహా కొత్తపల్లి, మహానంది, ఆత్మకూరు మండలాల్లో వర్షాలు
  • మహానంది మం. నందిపల్లి వద్ద పాలేరు వాగు వంతెనపై వరదనీటి ప్రవాహం
  • కొత్తపల్లి మండలంలో శివపురం పెద్దవాగు ఉద్ధృతి, 11 గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • నంద్యాల పట్టణంలో ఉద్ధృతంగా కుందూ, మద్దిలేరు, చామకాలువలు
  • నంద్యాల పట్టణంలో ఆరుచోట్ల పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు
  • మహానంది మండలంలో నీటమునిగిన వరి, అరటి పంటలు
  • కర్నూలు-గుంటూరు ప్రధాన రహదారిపై ప్రవహిస్తున్న వరద నీరు
  • ఆత్మకూరు మండలంలో భవనాశి వాగు ఉద్ధృతి, నీటమునిగిన మార్కెట్‌యార్డు
  • ఆత్మకూరు మండలంలో శివభాష్యం సాగర్ ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తివేత
  • ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ మండలంలో ఎడతెరపి లేని వర్షం
  • వైరా, కట్టలేరు ఉద్ధృతికి నందిగామ-వీర్లుపాడు మండలాలకు నిలిచిన రాకపోకలు

9:01 AM, 29 Oct 2025 (IST)

విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమాన సర్వీసుల పునరుద్ధరణ

  • విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమాన సర్వీసుల పునరుద్ధరణ
  • వాతావరణం అనుకూలించడంతో విమాన సర్వీసుల పునరుద్ధరణ
  • ప్రకాశం జిల్లా తాళ్లూరు మండలం తోటవెంగన్నపాలెంలో ఇళ్లలోకి వర్షపునీరు
  • పల్నాడు జిల్లా: పెదకూరపాడు, పరస, చిన్నమక్కెన వద్ద లోలెవెల్ వంతెనలపై నీటి ప్రవాహం
  • పల్నాడు జిల్లా: అమరావతి మండలం ఉంగుటూరు చెరువు ఉద్ధృతి
  • ఉంగుటూరు చెరువు ఉద్ధృతికి గ్రామాలకు నిలిచిపోయిన రాకపోకలు
  • అనకాపల్లి జిల్లాలోని జలాశయాల్లోకి భారీగా నీటిప్రవాహం
  • రైవాడ, కోనాం, పెద్దేరు జలాశయాల నుంచి దిగువకు నీటి విడుదల
  • విజయవాడలోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి చేరిన వర్షపు నీరు
  • విజయవాడ: ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరడంతో స్థానికుల ఇబ్బందులు
  • పల్నాడు జిల్లా బొల్లాపల్లి మండలంలో వెల్లటూరు వాగు ఉద్ధృతి
  • వినుకొండ నుంచి వెల్లటూరుకు రాకపోకలకు అంతరాయం
  • పల్నాడు జిల్లా యడ్లపాడు మండలం తిమ్మాపురం వద్ద నక్కవాగు ఉద్ధృతి
  • కొత్త బైపాస్ వంతెనపై నక్కవాగు ప్రవాహంతో నిలిచిన వాహనాల రాకపోకలు
  • పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట పట్టణాన్ని ముంచెత్తిన వరద నీరు
  • సత్తెనపల్లి-నరసరావుపేట మధ్య నిలిచిపోయిన రాకపోకలు
  • నరసరావుపేట శివారు కాలనీల్లో ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు
  • నరసరావుపేటలో స్టేడియం వద్ద మోకాళ్ల లోతున వర్షపు నీటి ప్రవాహం
  • పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం
  • సత్తెనపల్లి: వర్షపు నీటితో మునిగిపోయిన నాగన్నగుంట, సుందరయ్యకాలనీ
  • సత్తెనపల్లి: ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో స్థానికుల తీవ్ర ఇబ్బందులు
  • ప్రకాశం జిల్లా: అలుగు పారుతున్న కంభం చెరువు
  • వందేళ్లలో 12వ సారి అలుగు పారిన కంభం చెరువు
  • బాపట్ల జిల్లా: రేపల్లె ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఆవరణలో కూలిన భారీ వృక్షం
  • బాపట్ల జిల్లా: వర్షపు నీటితో నిండి చెరువులా తలపిస్తున్న ఆర్టీసీ ప్రాంగణం
  • నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం మండలం పడమటి రొంపిదొడ్ల, కుర్రపల్లికి నిలిచిన రాకపోకలు
  • పిల్లాపేరువాగు వంతెనపై వరద నీటి ప్రవాహంతో నిలిచిన రాకపోకలు

8:41 AM, 29 Oct 2025 (IST)

ప్రకాశం జిల్లాలో నీటమునిగిన విద్యుత్ ఉపకేంద్రం

  • ప్రకాశం జిల్లా మద్దిపాడు మండలం గుండ్లాపల్లిలో కూలిన ఇల్లు
  • కూలిన ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో తప్పిన ప్రాణనష్టం
  • పొదిలి మండలంలో పల్లకంటేరు, బట్టువారిపల్లివాగు, మల్లవరం వాగు ఉద్ధృతి
  • మార్కాపురం వెళ్లే వాహనాలు కొనకనమిట్ల జంక్షన్ మీదుగా మళ్లింపు
  • మేడపి బస్టాండ్ సమీపంలో ఆవాసాల నుంచి ప్రవహిస్తున్న వర్షపు నీరు
  • త్రిపురాంతకం మం. విశ్వనాథపురంలో చెరువు నిండి గ్రామంలోకి చేరుతున్న నీరు
  • త్రిపురాంతకం-యర్రగొండపాలెం మధ్య రహదారిపై పారుతున్న వాగు
  • గణపవరంలో కాంతయ్యకుంట నిండి పక్కనే ఉన్న పాఠశాలలోకి చేరిన నీరు
  • సంతనూతలపాడు పోలీసుస్టేషన్‌ వద్ద వర్షపు నీటి ప్రవాహం, నిలిచిన రాకపోకలు
  • టంగుటూరు మం. జమ్మలపాలెం సమీపంలో నీటమునిగిన విద్యుత్ ఉపకేంద్రం

8:39 AM, 29 Oct 2025 (IST)

నంద్యాల సమీపంలో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న కుందూనది

  • ప్రకాశం జిల్లా సి.ఎస్‌.పురం మం. ఉప్పలపాడు వద్ద డొక్కలవాగు ఉద్ధృతి
  • ప్రకాశం జిల్లా: డొక్కలవాగు ఉద్ధృతికి నిలిచిన రాకపోకలు
  • కనిగిరి ఆర్టీసీ డిపో వద్ద కూలిన విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌
  • నంద్యాల సమీపంలో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న కుందూనది
  • హరిజనవాడ వద్ద వంతెనపై మద్దిలేరు వరద నీటిప్రవాహం
  • నంద్యాల: ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న చామకాల్వ
  • బాపట్ల జిల్లా: రేపల్లె ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఆవరణలో కూలిన భారీ వృక్షం
  • బాపట్ల జిల్లా: వర్షపు నీటితో నిండి చెరువులా తలపిస్తున్న ఆర్టీసీ ప్రాంగణం
  • నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం మండలం పడమటి రొంపిదొడ్ల, కుర్రపల్లికి నిలిచిన రాకపోకలు
  • పిల్లాపేరువాగు వంతెనపై వరద నీటి ప్రవాహంతో నిలిచిన రాకపోకలు

8:13 AM, 29 Oct 2025 (IST)

శ్రీకాకుళం జిల్లావ్యాప్తంగా తేలికపాటి వర్షం

  • శ్రీకాకుళం జిల్లావ్యాప్తంగా తేలికపాటి వర్షం
  • శ్రీకాకుళం: నిలకడగా ప్రవహిస్తున్న వంశధార, నాగావళి నదులు
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్ఛాపురంలో బహుదా నది ఉద్ధృతి
  • ఇచ్ఛాపురం పాత వంతెన మీదుగా రాకపోకలకు అంతరాయం
  • బెల్లుపడ మీదుగా జాతీయ రహదారికి రాకపోకలకు అంతరాయం
  • ఒడిశాలోని భగలట్టి జలాశయం నుంచి దిగువకు నీటి విడుదల
  • జలదిగ్బంధంలో జగన్నాథపురం, లొద్దపుట్టి, ఇనేసిపేట గ్రామాలు
  • శ్రీకాకుళం కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్ రూమ్ 08942-240557 ఏర్పాటు
  • శ్రీకాకుళం: లావేరు మండలం అదపాక వద్ద పొంగిపొర్లుతున్న పెద్ద గెడ్డ
  • కాజ్వేపైనుంచి ప్రవహిస్తున్న పెద్ద గెడ్డ.
  • కాజ్‌వే పైనుంచి పెద్దగెడ్డ ప్రవాహంతో 20 గ్రామాలకు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు
  • శ్రీకాకుళం: గాలుల తీవ్రతకు నేలకొరిగిన 55 విద్యుత్ స్తంభాలు
  • శ్రీకాకుళం: గడిచిన 24 గంటల్లో విద్యుత్ శాఖకు రూ.6.12 లక్షలు నష్టం
  • శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 350 హెక్టార్లలో పంట నష్టం జరిగిందని అధికారుల ప్రాథమిక అంచనా
  • ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల మండలంలో గుండ్లకమ్మ వాగు ఉద్ధృతి
  • గుండ్లకమ్మ వాగు ఉద్ధృతికి చోళ్లవీడు-ఆకివీడు మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • పల్నాడు జిల్లా వెల్దుర్తి మండలంలో పట్లవీడు వాగు ఉద్ధృతి
  • వెల్దుర్తి మండలంలో పొంగి ప్రవహిస్తున్న పిచ్చయ్యబావితండా వాగు
  • బాపట్ల జిల్లా చినగంజాం మండలం నీలాయపాలెం వద్ద నాగండ్ల వాగు ఉద్ధృతి
  • బాపట్ల జిల్లా సూర్యలంక బీచ్ వద్ద విరిగిపడిన విద్యుత్ స్తంభాలు
  • బాపట్ల జిల్లా బల్లికురవ-నాగరాజుపల్లి మధ్య నేలవాలిన విద్యుత్ స్తంభాలు
  • ప్రకాశం జిల్లా తాళ్లూరు మండలం విట్లాపురంలో దోర్నపువాగు ఉద్ధృతి
  • దోర్నపువాగు ఉద్ధృతికి అద్దంకి, దర్శి వైపు నిలిచిన రాకపోకలు

8:01 AM, 29 Oct 2025 (IST)

ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి నియోజకవర్గంలో ఎడతెరిపి లేని వర్షం

  • ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి నియోజకవర్గంలో ఎడతెరిపి లేని వర్షం
  • చంద్రశేఖరపురం మండలంలో భైరవకోన జలపాతం ఉద్ధృతి
  • చంద్రశేఖరపురం మం. ఉప్పలపాడు వద్ద రోడ్డుపై వర్షపు నీటి ప్రవాహం
  • పెదచెర్లోపల్లి-వేపగంపల్లి మధ్య నేరెళ్లవాగు ఉద్ధృతి, నిలిచిన రాకపోకలు
  • పామూరు మండలంలో అలుగు పారిన గోపాలపురం చెరువు, కోతకు గురైన రహదారి
  • కోతకు గురైన రహదారికి జేసీబీ సాయంతో మరమ్మతులు
  • మోపాడు రిజర్వాయర్‌కు భారీగా చేరుతున్న వర్షపునీరు
  • పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ గ్రామీణ మండలంలో గుండ్లకమ్మ నది ఉద్ధృతి
  • గుండ్లకమ్మ నది ఉద్ధృతికి నీటమునిగిన లోతట్టు ప్రాంతాలు, పొలాలు
  • ఎగువ నుంచి ప్రవాహంతో నూజెండ్ల మండలంలో గుండ్లకమ్మ ఉద్ధృతి
  • బాపట్ల జిల్లా చినగంజాం మండలం నీలాయపాలెం వద్ద నాగండ్ల వాగు ఉద్ధృతి
  • బాపట్ల జిల్లా సూర్యలంక బీచ్ వద్ద విరిగిపడిన విద్యుత్ స్తంభాలు
  • బాపట్ల జిల్లా బల్లికురవ-నాగరాజుపల్లి మధ్య నేలవాలిన విద్యుత్ స్తంభాలు
  • ప్రకాశం జిల్లా తాళ్లూరు మండలం విట్లాపురంలో దోర్నపువాగు ఉద్ధృతి
  • దోర్నపువాగు ఉద్ధృతికి అద్దంకి, దర్శి వైపు నిలిచిన రాకపోకలు

8:00 AM, 29 Oct 2025 (IST)

క్రమంగా బలహీనపడుతున్న 'మొంథా'

  • క్రమంగా బలహీనపడుతున్న 'మొంథా'
  • తుపానుగా బలహీనపడిన తీవ్ర తుపాను
  • 6 గంటల్లో తీవ్ర వాయుగుండంగా బలహీనపడే అవకాశం
  • రాష్ట్రంలో విస్తారంగా తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు
  • ఇవాళ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు
  • అల్లూరి, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • కాకినాడ, కోనసీమ, ఉభయగోదావరి, ప్రకాశం జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీవర్ష సూచనలు
  • నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనలు
  • కోస్తాంధ్రలో ఈదురుగాలుల ప్రభావం.. ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ

8:00 AM, 29 Oct 2025 (IST)

విద్యుత్ శాఖ ఉన్నతాధికారులు, సీఎండీతో మంత్రి గొట్టిపాటి టెలీకాన్ఫరెన్స్‌

  • విద్యుత్ శాఖ ఉన్నతాధికారులు, సీఎండీతో మంత్రి గొట్టిపాటి టెలీకాన్ఫరెన్స్‌
  • తుపాను వల్ల విద్యుత్ సమస్య తలెత్తిన ప్రాంతాలపై మంత్రి గొట్టిపాటి ఆరా
  • కొన్నిచోట్ల ముందుజాగ్రత్త కోసం విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేసినట్లు అధికారుల వెల్లడి
  • పెట్రోలింగ్ చేస్తూ సమస్య లేనిచోట విద్యుత్ పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు తెలిపిన అధికారులు
  • అక్కడక్కడా వర్షం కురుస్తున్నందున పునరుద్ధరణకు సమయం పడుతుందన్న అధికారులు
  • అదనపు సిబ్బంది, అవసరమైన సామగ్రి అందుబాటులో ఉంచుకోవాలన్న మంత్రి గొట్టిపాటి
  • తుపాను తీవ్రత దృష్ట్యా విద్యుత్ ఉద్యోగులంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశం
  • ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలి: మంత్రి గొట్టిపాటి
  • విద్యుత్ తీగలు తెగినా, స్తంభాలు కూలినా వెంటనే ప్రజలను అప్రమత్తం చేయండి: గొట్టిపాటి

7:59 AM, 29 Oct 2025 (IST)

ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రంలో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్న మంత్రి నారా లోకేష్

  • ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రంలో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్న మంత్రి నారా లోకేష్
  • అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు ఆర్జీజీఎస్ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి లోకేష్ సమీక్ష
  • సమీక్షలో పాల్గొన్న మంత్రులు అనిత, నారాయణ, ఉన్నతాధికారులు
  • పునరావాస కేంద్రాల్లో ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించిన లోకేష్
  • మార్కాపురంలో పలు గ్రామాలకు పూర్తిగా నిలిచిపోయిన రాకపోకలు
  • భూపతిపల్లి, పెద్దనాగులవరం, మాల్యవంతునిపాడు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • గుండ్లకమ్మ ఉద్ధృతికి మార్కాపురం-కంభం రహదారిలో నిలిచిన రాకపోకలు

7:58 AM, 29 Oct 2025 (IST)

బాపట్ల జిల్లా చీరాల, పర్చూరు నియోజకవర్గాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు

  • ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరిలో పిడుగుపాటుకు కూలిన రేకుల షెడ్డు
  • బాపట్ల జిల్లా చీరాల, పర్చూరు నియోజకవర్గాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు
  • బాపట్ల జిల్లా: విద్యుత్ లేక అంధకారంలో చీరాల, పర్చూరు నియోజకవర్గాలు
  • పర్చూరు నియోజకవర్గంలో వాగుల ఉద్ధృతి, పలు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • మార్టూరు మండలం రాజుగారిపాలెం వద్ద వంతెనలపై వరదనీటి ప్రవాహం
  • యద్దనపూడి మం. చిలుకూరువారిపాలెం-పోలూరు మధ్య వంతెనలపై వరద ప్రవాహం
  • ప్రకాశం జిల్లా అర్ధవీడు మండలంలో జంపలేరు వాగు ఉద్ధృతి
  • జంపలేరు వాగు ఉద్ధృతికి అర్ధవీడు నుంచి 6 గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు మం. వెంకటాపురం వద్ద ఎనుమలేరు ఉద్ధృతి

7:58 AM, 29 Oct 2025 (IST)

ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురంలో ఎడతెరపి లేని వర్షం

  • ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురంలో ఎడతెరపి లేని వర్షం
  • మార్కాపురంలో రహదారులు, వంతెనలపై వర్షపు నీటి ప్రవాహం
  • మార్కాపురం మండలం బోడిచెర్ల వద్ద గుండ్లకమ్మవాగు ఉద్ధృతి
  • తర్లుపాడు మం. సీతానాగులవరం వద్ద రహదారిపై వరదనీటి ప్రవాహం
  • తుపాను నష్టం అంచనాలను త్వరితగతిన పూర్తిచేయాలి: మాధవ్‌
  • ముందస్తు చర్యలు చాలా బాగా చేశారు: బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌
  • తీరం దాటినా కుండపోతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి: మాధవ్‌
  • పునారావాస కేంద్రాలను కొనసాగించాలని ప్రభుత్వానికి సూచిస్తున్నా: మాధవ్‌
  • విద్యుత్ శాఖ యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు తీసుకోవాలి: మాధవ్‌
  • మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లలేదు.. ఆర్థికసాయం చేయాలి: మాధవ్‌
  • సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం కృషిని అభినందించాలి: మాధవ్‌
  • నష్టనివారణ చర్యలు వేగంగా తీసుకున్నారు: బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌

7:58 AM, 29 Oct 2025 (IST)

నెల్లూరు జిల్లావ్యాప్తంగా 'మెుంథా' తీవ్రతుపాను ప్రభావం

  • నెల్లూరు జిల్లావ్యాప్తంగా 'మెుంథా' తీవ్రతుపాను ప్రభావం
  • నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో అత్యధికంగా 23.7 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • నెల్లూరు జిల్లా కందుకూరులో 21.9 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • నెల్లూరు జిల్లా ఉలవపాడులో 19.2 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • నెల్లూరు జిల్లా అల్లూరు, దగదర్తిలో 18 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • నెల్లూరు జిల్లా విడవల్లూరులో 17.6 సెం.మీ వర్షపాతం
  • నెల్లూరు జిల్లా జలదంకి, గుడ్లూరులో 16 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • నెల్లూరు జిల్లా కొడవలూరు, బోగోలులో 15.9 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • బాపట్ల: అద్దంకి నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాల్లో నిలిచిన విద్యుత్
  • బాపట్ల: 'మెుంథా' తుపాను ధాటికి నిలిచిన విద్యుత్‌ సరఫరా

7:57 AM, 29 Oct 2025 (IST)

గాలుల తీవ్రత కారణంగా తీరప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌ సరఫరాకు అంతరాయం

  • అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాపై మెుంథా తుపాను ప్రభావం
  • కోనసీమ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో నేలకొరిగిన చెట్లు
  • అమలాపురం సహా పలు ప్రాంతాల్లో నిలిచిన విద్యుత్
  • కేసనపల్లి, ఓడలరేవు, ఉప్పలగుప్తం తీరాల్లో భారీ ఈదురుగాలులు
  • గుంటూరు జిల్లాపై 'మెుంథా' తుపాను ప్రభావం
  • మెుంథా ప్రభావంతో గుంటూరు నగరంలో నేలకొరిగిన వృక్షాలు
  • రాత్రికి రాత్రే చెట్ల కొమ్మలు తొలగించిన జీఎంసీ సిబ్బంది
  • నరసాపురం తీరప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న గాలుల తీవ్రత
  • గాలుల తీవ్రత కారణంగా తీరప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌ సరఫరాకు అంతరాయం
  • 'మెుంథా' తుపాను ప్రభావంతో బాపట్ల జిల్లావ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు
  • స్తంభాలు నేలకొరగటంతో బాపట్ల జిల్లాలో 12 గంటలుగా నిలిచిన విద్యుత్

7:56 AM, 29 Oct 2025 (IST)

'మెుంథా' ధాటికి అల్లూరి జిల్లాలో ఉప్పొంగిన వాగులు, వంకలు

  • అల్లూరి జిల్లా: పాడేరు ఘాట్‌రోడ్‌లో నేలకొరిగిన వృక్షాలు
  • 'మెుంథా' ధాటికి అల్లూరి జిల్లాలో ఉప్పొంగిన వాగులు, వంకలు
  • కోనసీమ జిల్లా: అంతర్వేది పల్లిపాలెంలో ఎగిసిపడుతున్న అలలు
  • కోనసీమ జిల్లా: అలలు ఎగిసిపడటంతో రహదారులు జలమయం
  • కోనసీమ జిల్లా: అంతర్వేది తీరంలో అధికంగా గాలి తీవ్రత
  • భారీ ఈదురుగాలులతో రాజమండ్రిలో విద్యుత్‌ సరఫరాకు అంతరాయం
  • 'మెుంథా' ప్రభావంతో విజయవాడలో భారీ వర్షం
  • విజయవాడలో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం
  • 'మెుంథా' తీవ్రతుపాను ధాటికి ప్రకాశం జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షం
  • ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తుండటంతో పొంగుతున్న వాగులు
  • ఒంగోలు పట్టణంలోని ప్రధాన రహదారులన్నీ జలమయం
  • ఒంగోలులోని ప్రధాన రహదారులపై మోకాళ్లలోతు ప్రవహిస్తున్న వరద
  • ప్రకాశం జిల్లావ్యాప్తంగా 60 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు
  • 3 వేల కుటుంబాలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించిన అధికారులు

7:56 AM, 29 Oct 2025 (IST)

'మొంథా' తీవ్రతుపాను ప్రభావంతో నేడు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు

  • 'మెుంథా' తీవ్రతుపాను ప్రభావంతో నేడు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
  • నేడు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
  • నేడు విశాఖ, అనకాపల్లి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో వర్షాలు
  • నేడు కృష్ణా, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • నేడు కాకినాడ, కోనసీమ, తూ.గో., ప.గో. జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
  • నేడు ప్రకాశం, కడప, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లో వర్షాలు

7:55 AM, 29 Oct 2025 (IST)

తీరం దాటిన 'మొంథా' తీవ్ర తుపాను

  • తీరం దాటిన 'మెుంథా' తీవ్ర తుపాను
  • నరసాపురం వద్ద తీరం దాటినట్లు ప్రకటించిన ఐఎండీ
  • అర్ధరాత్రి 11.30-12.30 మధ్య తీరం దాటిన తీవ్ర తుపాను
  • భూభాగంపై బలహీనపడనున్న 'మెుంథా' తుపాను
  • రాగల 24 గంటల్లో ఏపీ, తెలంగాణ, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు
  • రాగల 24 గంటల్లో తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు
  • తీరం దాటినా భూభాగంపై తుపానుగా కొనసాగుతున్న 'మెుంథా'
  • ఉత్తర వాయవ్యంగా తెలంగాణ మీదుగా పయనిస్తున్న మెుంథా
  • ఇవాళ మధ్యాహ్నానికి ఛత్తీస్‌గఢ్‌ వద్ద బలహీనపడనున్న మెుంథా
  • 'మెుంథా' తీవ్రతుపాను తీరం దాటినా కొనసాగుతున్న గాలుల ప్రభావం
  • గంటకు 85-95 కి.మీ. వేగంతో కొనసాగుతున్న ఈదురుగాలులు
  • గరిష్ఠంగా గంటకు 105 కి.మీ. వేగంతో కొనసాగుతున్న ఈదురుగాలులు
  • తీరం దాటిన సమయంలో గంటకు 12 కి.మీ. వేగంతో కదిలిన 'మెుంథా'
    ఇవాళ కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్ జారీ
  • గడిచిన 12 గంటల్లో కావలిలో అత్యధికంగా 23 సెం.మీ వర్షపాతం
  • గడిచిన 12 గంటల్లో ఉలవపాడులో 17 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • గడిచిన 12 గంటల్లో చీరాలలో 15 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
Last Updated : October 29, 2025 at 10:01 AM IST

CYCLONE MONTHA IN AP
CYCLONE MONTHA TRACKER LIVE UPDATES
LATEST UPDATES ON CYCLONE MONTHA
CYCLONE MONTHA IN ANDHRA PRADESH
CYCLONE MONTHA TRACKER LIVE UPDATES

