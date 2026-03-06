ETV Bharat / state

6 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని కమ్మేసిన పొగమంచు - పలు సర్వీసులు ఆలస్యం

6 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates
6 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 6:57 AM IST

Updated : March 6, 2026 at 8:42 AM IST

6 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: అసెంబ్లీకి నేడు కాగ్ నివేదికలు సమర్పణ - మండలిలో నేడు లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ వ్యవహారంపై ప్రభుత్వ ప్రకటన, లఘు చర్చ - ప్రజా పద్దుల కమిటీ నివేదికను ఉభయ సభల్లో పెట్టనున్న సభ్యులు

LIVE FEED

8:41 AM, 6 Mar 2026 (IST)

విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని కమ్మేసిన పొగమంచు

  • విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని కమ్మేసిన పొగమంచు
  • దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా ఉదయం చేరుకోవాల్సిన విమాన సర్వీసులు ఆలస్యం
  • చెన్నై, హైదరాబాద్, దిల్లీ విమాన సర్వీసులు విజిబులిటీ సమస్యతో గాలిలో చక్కర్లు

8:11 AM, 6 Mar 2026 (IST)

రంపచోడవరం మన్యంలోనే పెద్దపులి సంచారం

  • రంపచోడవరం మన్యంలోనే పెద్దపులి సంచారం
  • గంగవరం, అడ్డతీగల మండలాల పరిధిలో పెద్దపులి సంచారం
  • గంగవరం మండలం మొల్లవరం పరిసరాల్లో పెద్దపులి ఉన్నట్లు స్థానికుల సమాచారం
  • అడ్డతీగల మండలం తిమ్మాపురం పరిసరాల్లో రాత్రి పెద్దపులి సంచారం
  • పెద్దపులి పాదముద్రలను కనుగొనేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న అటవీ బృందాలు
  • గోకవరం, జగ్గంపేట, ఏలేశ్వర మండలాల పరిధిలో అప్రమత్తత సందేశాలు
  • పులి మెడలో రేడియో కాలర్‌ ద్వారా ఎక్కడ ఉందనేది తెలుసుకుంటున్న అధికారులు

8:11 AM, 6 Mar 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కల్వకుంట్ల కవిత

  • తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కల్వకుంట్ల కవిత
  • కుటుంబసభ్యులతో కలిసి శ్రీవారి అభిషేక సేవలో పాల్గొన్న కవిత
  • నాలుగేళ్లుగా పడుతున్న మనోవేదన స్వామివారి దయతో తీరింది: కవిత
  • సత్యం, న్యాయం, ధర్మం నావైపు ఉందని చెబుతూ వస్తున్న మాట నిజమైంది: కవిత
  • కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో శ్రీవారికి మొక్కులు చెల్లించేందుకు కాలినడకన వచ్చా: కవిత
  • రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన రాజకీయ పార్టీ స్థాపించబోతున్నా: కవిత
  • తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు బాగుండాలి: కల్వకుంట్ల కవిత

8:10 AM, 6 Mar 2026 (IST)

ఇంద్రకీలాద్రిపై నేటి నుంచి 3 రోజుల పాటు కుంభాభిషేక మహోత్సవం

  • ఇంద్రకీలాద్రిపై నేటి నుంచి 3 రోజుల పాటు కుంభాభిషేక మహోత్సవం
  • కృష్ణా నది, సముద్రాల నుంచి తీసుకొచ్చిన పవిత్ర కలశాలతో ఊరేగింపు
  • ఇంద్రకీలాద్రి: సాయంత్రం 4 నుంచి అంకురార్పణతో కుంభాభిషేక వేదిక కార్యక్రమాలు
  • ఇంద్రకీలాద్రి: ఈనెల 8న ఉదయం అమ్మవారి ప్రధాన ఆలయ గోపురంపై కుంభాభిషేకం
  • ఇంద్రకీలాద్రి: మూడు రోజులపాటు అమ్మవారి అంతరాలయ దర్శనాలు రద్దు

7:16 AM, 6 Mar 2026 (IST)

తిరుమల: టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం

  • తిరుమల: టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 59,194 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 3.87 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 25,295 మంది భక్తులు

6:52 AM, 6 Mar 2026 (IST)

టీమ్ఇండియాకు సీఎం చంద్రబాబు అభినందనలు

  • ఇంగ్లాండ్‌పై అద్భుత విజయం సాధించిన టీమ్ఇండియాకు అభినందనలు: సీఎం
  • సంజు, శివమ్ దూబే అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌తో జట్టుకు బలంగా నిలిచారు: సీఎం
  • ప్రపంచకప్‌ సాధించాలని దేశం మొత్తం ఎదురుచూస్తోంది: సీఎం

6:50 AM, 6 Mar 2026 (IST)

అసెంబ్లీకి నేడు కాగ్ నివేదికలు సమర్పణ

  • ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న శాసనసభ సమావేశాలు
  • ప్రశ్నోత్తరాలతో సభ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనున్న స్పీకర్
  • ద్రవ్య వినిమయ బిల్లును అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్
  • వ్యాట్ చట్ట సవరణ బిల్లు సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న పయ్యావుల కేశవ్
  • అసెంబ్లీకి నేడు కాగ్ నివేదికలు సమర్పణ
  • మండలిలో నేడు లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ వ్యవహారంపై ప్రభుత్వ ప్రకటన, లఘు చర్చ
  • వేట్లపాలెంలో అగ్నిప్రమాదంపై వివరణ ఇవ్వనున్న హోంమంత్రి అనిత
  • మండలిలో వ్యవసాయం, పెట్టుబడులపై లఘు చర్చలు
  • అసెంబ్లీలో ఆమోదం లభించిన బిల్లులకు నేడు మండలిలో ఆమోదం
  • ప్రజా పద్దుల కమిటీ నివేదికను ఉభయ సభల్లో పెట్టనున్న సభ్యులు
Last Updated : March 6, 2026 at 8:42 AM IST

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

