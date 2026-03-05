5 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నేడు అసెంబ్లీలో రెండు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
5 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నేడు శాసనసభలో రెండు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
నేడు అసెంబ్లీలో రెండు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- నేడు శాసనసభలో రెండు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- జేఎన్టీయూ సవరణ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి నారా లోకేశ్
- మోటారు వాహనాల పన్ను విధింపు బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి రాంప్రసాద్
- లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ వ్యవహారంపై మండలిలో నేడు కొనసాగనున్న చర్చ
ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ నాయక్ విచారణ
- నేటి నుంచి 4 రోజులపాటు ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ నాయక్ విచారణ
- దర్యాప్తు అధికారి దామోదర్ ఆధ్వర్యంలో సీసీఎస్ స్టేషన్లో విచారణ
- హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు విచారణ
- గుంటూరు: రఘురామను కస్టడీలో వేధించిన కేసులో సునీల్ నాయక్ విచారణ
తిరుమల సమాచారం
- తిరుమల: టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 63,772 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 1.47 కోట్ల రూపాయలు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 24,013 మంది భక్తులు