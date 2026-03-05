ETV Bharat / state

5 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నేడు అసెంబ్లీలో రెండు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 6:57 AM IST

6:40 AM, 5 Mar 2026 (IST)

నేడు అసెంబ్లీలో రెండు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం

  • నేడు శాసనసభలో రెండు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • జేఎన్‌టీయూ సవరణ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి నారా లోకేశ్​
  • మోటారు వాహనాల పన్ను విధింపు బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి రాంప్రసాద్‌
  • లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ వ్యవహారంపై మండలిలో నేడు కొనసాగనున్న చర్చ

6:40 AM, 5 Mar 2026 (IST)

ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ నాయక్‌ విచారణ

  • నేటి నుంచి 4 రోజులపాటు ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ నాయక్‌ విచారణ
  • దర్యాప్తు అధికారి దామోదర్ ఆధ్వర్యంలో సీసీఎస్ స్టేషన్‌లో విచారణ
  • హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు విచారణ
  • గుంటూరు: రఘురామను కస్టడీలో వేధించిన కేసులో సునీల్‌ నాయక్ విచారణ

6:39 AM, 5 Mar 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

  • తిరుమల: టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 63,772 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 1.47 కోట్ల రూపాయలు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 24,013 మంది భక్తులు

