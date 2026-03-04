ETV Bharat / state

4 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం సమీపంలో చిరుత సంచారం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 4, 2026 at 6:53 AM IST

Updated : March 4, 2026 at 8:08 AM IST

4 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: భక్తులను అప్రమత్తం చేసిన టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది

8:08 AM, 4 Mar 2026 (IST)

చిరుత దాడిలో జింక మృతి

  • తిరుపతి: అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం సమీపంలో చిరుత సంచారం
  • అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం సమీపంలో చిరుత దాడి, జింక మృతి
  • తిరుపతి: భక్తులను అప్రమత్తం చేసిన టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది

8:07 AM, 4 Mar 2026 (IST)

శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో చోరీకి వచ్చి దొంగ మృతి

  • శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో చోరీకి వచ్చి దొంగ మృతి
  • ధర్మవరం ఇందిరమ్మ కాలనీలో చోరీకి వచ్చిన ముగ్గురు అంతర్రాష్ట్ర దొంగలు
  • కాలనీవాసులు వెంటాడటంతో పరిగెత్తుతూ రైల్వే ట్రాక్‌ను తగిలి కిందపడిన దొంగ
  • రైల్వే ట్రాక్‌పై పడటంతో చోరీకి వచ్చిన నారాయణస్వామి తలకు తీవ్రగాయం
  • స్థానికులు ఆస్పత్రిలో చేర్చగా చికిత్స పొందుతూ తెల్లవారుజామున దొంగ మృతి
  • శ్రీసత్యసాయి జిల్లా: పరారైన మరో ఇద్దరు దొంగల కోసం గాలిస్తున్న పోలీసులు
  • చోరీకి వచ్చిన దొంగలు బళ్లారి ప్రాంత వాసులుగా గుర్తించిన పోలీసులు
  • శ్రీసత్యసాయి జిల్లా: కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న ధర్మవరం పోలీసులు

8:07 AM, 4 Mar 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 10 గంటల సమయం

  • తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 10 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 27,300 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.46 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 9,985 మంది భక్తులు

6:48 AM, 4 Mar 2026 (IST)

నేటి నుంచి పునఃప్రారంభం

  • నాలుగు రోజుల విరామం తరువాత నేటి నుంచి అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు
  • బడ్జెట్‌ సమావేశాలు పదమూడో రోజులో భాగంగా నేడు అసెంబ్లీలో 3 బిల్లులు
  • ఏపీపీఎస్సీ చట్ట సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న పయ్యావుల కేశవ్
  • అగ్నిమాపక సేవా సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న హోం మంత్రి అనిత
  • జన విశ్వాస్ నిబంధనల సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న ఎన్ఎండీ ఫరూఖ్
  • శాఖల వారీగా పద్దులపై జరగనున్న చర్చ - ఆమోదం
  • పరిశ్రమలు, పర్యాటకం, అబ్కారీ, రవాణా, కార్మిక, విద్య, ఆరోగ్యం శాఖలపై చర్చను ప్రారంభించనున్న మంత్రులు
  • విద్యుత్, ఆర్ అండ్ బీ శాఖల వార్షిక నివేదికలు ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రులు గొట్టిపాటి రవి కుమార్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి

6:47 AM, 4 Mar 2026 (IST)

వేట్లపాలెంలోని సూర్య ఫైర్‌ వర్స్క్‌లో పేలుడుపై విచారణకు కమిటీ ఏర్పాటు

  • కాకినాడ: వేట్లపాలెంలోని సూర్య ఫైర్‌ వర్స్క్‌లో పేలుడుపై విచారణకు కమిటీ ఏర్పాటు
  • మున్సిపల్ ముఖ్యకార్యదర్శి సురేష్‌కుమార్, ఈగల్ అధిపతి రవికృష్ణ నేతృత్వంలో కమిటీ
  • వేట్లపాలెం పేలుడుకు కారణాలేంటి.. బాధ్యులెవరు అనే అంశాలు తేల్చాలన్న సర్కార్‌
  • నెలరోజుల్లోగా నివేదిక అందజేయాలని కమిటీని ఆదేశించిన ప్రభుత్వం

6:47 AM, 4 Mar 2026 (IST)

హైదరాబాద్ బాచుపల్లిలో నిన్నరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం

  • హైదరాబాద్ బాచుపల్లిలో నిన్నరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం
  • నిజాంపేట్‌ వద్ద ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ నుంచి చెలరేగి ఫర్నీచర్‌ షాప్‌కు అంటుకున్న మంటలు
  • అనంతరం పక్కనే ఉన్న మరిన్ని దుకాణాలకు వేగంగా వ్యాపించిన మంటలు
  • మంటల ధాటికి కాలిబూడిదైన 20 నుంచి 30 వరకూ ఫర్నీచర్‌ దుకాణాలు
  • మంటల్లో కాలిపోయిన బైక్‌లు, సామగ్రి, డబ్బు, బంగారు ఆభరణాలు
  • ఒక్కో ఫర్నీచర్‌ షాప్‌లో రూ.30 లక్షల వరకు సామగ్రి ఉంటుందన్న నిర్వాహకులు
  • కళ్ల ముందే కాలిపోతున్న ఆస్తిని కాపాడుకోలేక బోరున విలపించిన నిర్వాహకులు
  • ఘటనాస్థలికి చేరుకుని ఆరు ఫైరింజన్లతో మంటలు అదుపు చేసిన సిబ్బంది

6:46 AM, 4 Mar 2026 (IST)

ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉదయం 8 గంటల తర్వాత దర్శనాలు ప్రారంభం

  • విజయవాడ: ఉదయం 8 గంటల తర్వాత దర్శనాలు ప్రారంభం
  • నిన్న చంద్రగ్రహణం కారణంగా విజయవాడ దుర్గగుడి మూసివేత
  • ఈనెల 6, 7, 8 తేదీల్లో ఇంద్రకీలాద్రిపై మహా కుంభాభిషేకం
  • మహా కుంభాభిషేకం వల్ల ఈనెల 9 వరకు అంతరాలయ దర్శనం నిలిపివేత
