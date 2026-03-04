4 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం సమీపంలో చిరుత సంచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 4, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : March 4, 2026 at 8:08 AM IST
4 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: భక్తులను అప్రమత్తం చేసిన టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది
చిరుత దాడిలో జింక మృతి
- తిరుపతి: అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం సమీపంలో చిరుత సంచారం
- అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం సమీపంలో చిరుత దాడి, జింక మృతి
- తిరుపతి: భక్తులను అప్రమత్తం చేసిన టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది
శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో చోరీకి వచ్చి దొంగ మృతి
- శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో చోరీకి వచ్చి దొంగ మృతి
- ధర్మవరం ఇందిరమ్మ కాలనీలో చోరీకి వచ్చిన ముగ్గురు అంతర్రాష్ట్ర దొంగలు
- కాలనీవాసులు వెంటాడటంతో పరిగెత్తుతూ రైల్వే ట్రాక్ను తగిలి కిందపడిన దొంగ
- రైల్వే ట్రాక్పై పడటంతో చోరీకి వచ్చిన నారాయణస్వామి తలకు తీవ్రగాయం
- స్థానికులు ఆస్పత్రిలో చేర్చగా చికిత్స పొందుతూ తెల్లవారుజామున దొంగ మృతి
- శ్రీసత్యసాయి జిల్లా: పరారైన మరో ఇద్దరు దొంగల కోసం గాలిస్తున్న పోలీసులు
- చోరీకి వచ్చిన దొంగలు బళ్లారి ప్రాంత వాసులుగా గుర్తించిన పోలీసులు
- శ్రీసత్యసాయి జిల్లా: కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న ధర్మవరం పోలీసులు
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 10 గంటల సమయం
- తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 10 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 27,300 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.46 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 9,985 మంది భక్తులు
నేటి నుంచి పునఃప్రారంభం
- నాలుగు రోజుల విరామం తరువాత నేటి నుంచి అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు
- బడ్జెట్ సమావేశాలు పదమూడో రోజులో భాగంగా నేడు అసెంబ్లీలో 3 బిల్లులు
- ఏపీపీఎస్సీ చట్ట సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న పయ్యావుల కేశవ్
- అగ్నిమాపక సేవా సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న హోం మంత్రి అనిత
- జన విశ్వాస్ నిబంధనల సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న ఎన్ఎండీ ఫరూఖ్
- శాఖల వారీగా పద్దులపై జరగనున్న చర్చ - ఆమోదం
- పరిశ్రమలు, పర్యాటకం, అబ్కారీ, రవాణా, కార్మిక, విద్య, ఆరోగ్యం శాఖలపై చర్చను ప్రారంభించనున్న మంత్రులు
- విద్యుత్, ఆర్ అండ్ బీ శాఖల వార్షిక నివేదికలు ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రులు గొట్టిపాటి రవి కుమార్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి
వేట్లపాలెంలోని సూర్య ఫైర్ వర్స్క్లో పేలుడుపై విచారణకు కమిటీ ఏర్పాటు
- కాకినాడ: వేట్లపాలెంలోని సూర్య ఫైర్ వర్స్క్లో పేలుడుపై విచారణకు కమిటీ ఏర్పాటు
- మున్సిపల్ ముఖ్యకార్యదర్శి సురేష్కుమార్, ఈగల్ అధిపతి రవికృష్ణ నేతృత్వంలో కమిటీ
- వేట్లపాలెం పేలుడుకు కారణాలేంటి.. బాధ్యులెవరు అనే అంశాలు తేల్చాలన్న సర్కార్
- నెలరోజుల్లోగా నివేదిక అందజేయాలని కమిటీని ఆదేశించిన ప్రభుత్వం
హైదరాబాద్ బాచుపల్లిలో నిన్నరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం
- హైదరాబాద్ బాచుపల్లిలో నిన్నరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం
- నిజాంపేట్ వద్ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి చెలరేగి ఫర్నీచర్ షాప్కు అంటుకున్న మంటలు
- అనంతరం పక్కనే ఉన్న మరిన్ని దుకాణాలకు వేగంగా వ్యాపించిన మంటలు
- మంటల ధాటికి కాలిబూడిదైన 20 నుంచి 30 వరకూ ఫర్నీచర్ దుకాణాలు
- మంటల్లో కాలిపోయిన బైక్లు, సామగ్రి, డబ్బు, బంగారు ఆభరణాలు
- ఒక్కో ఫర్నీచర్ షాప్లో రూ.30 లక్షల వరకు సామగ్రి ఉంటుందన్న నిర్వాహకులు
- కళ్ల ముందే కాలిపోతున్న ఆస్తిని కాపాడుకోలేక బోరున విలపించిన నిర్వాహకులు
- ఘటనాస్థలికి చేరుకుని ఆరు ఫైరింజన్లతో మంటలు అదుపు చేసిన సిబ్బంది
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉదయం 8 గంటల తర్వాత దర్శనాలు ప్రారంభం
- విజయవాడ: ఉదయం 8 గంటల తర్వాత దర్శనాలు ప్రారంభం
- నిన్న చంద్రగ్రహణం కారణంగా విజయవాడ దుర్గగుడి మూసివేత
- ఈనెల 6, 7, 8 తేదీల్లో ఇంద్రకీలాద్రిపై మహా కుంభాభిషేకం
- మహా కుంభాభిషేకం వల్ల ఈనెల 9 వరకు అంతరాలయ దర్శనం నిలిపివేత
