30th April 2026 Today AP Live News Updates: నేడు పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : April 30, 2026 at 8:11 AM IST
కుప్పం మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో పూడి శ్రీహరిని హాజరుపరిచిన పోలీసులు
కుప్పం మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో ఉదయం పూడి శ్రీహరిని పోలీసులు హాజరుపరిచారు. నిన్న బెంగళూరులో పూడి శ్రీహరిని అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. జగన్ సీఎంగా ఉన్న సమయంలో సీపీఆర్వోగా పూడి శ్రీహరి పనిచేయగా, చంద్రబాబుపై సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర పోస్టుల కేసులో ప్రస్తుతం విచారణ అవుతుంది. ఈనెల 13న కుప్పం పీఎస్లో టీడీపీ నాయకుడు వినోద్కుమార్ మూర్తి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
మద్యం రవాణా కేసు - నేడు విచారణకు హాజరుకానున్న రాజ్ కెసిరెడ్డి
మద్యం రవాణా కేసులో నేడు విజయవాడలోని సిట్ కార్యాలయంలో రాజ్ కెసిరెడ్డి విచారణకు హాజరుకానున్నారు. అయితే గతంలోనే రాజ్ కెసిరెడ్డికి పలుమార్లు సిట్ నోటీసులిచ్చింది. ఈ క్రమంలో నేడు విచారణకు హాజరకానుండటం గమనార్హం. మద్యం రవాణా అవకతవకల కేసులో కీలక నిందితుడిగా రాజ్ కెసిరెడ్డి ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసుకు సంబంధించి రూ.400 కోట్ల మేర ప్రభుత్వ ఖజనాకు నష్టం వాటిల్లిందని సిట్ ప్రాథమిక నిర్ధరణ చేసింది.
దేవదాయ శాఖ మాజీ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతి పిటిషన్పై నేడు విచారణ
దేవదాయ శాఖ మాజీ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతి పిటిషన్పై విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టులో నేడు విచారణ కానుంది. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో అరెస్టైన శాంతి విజయవాడలోని జిల్లా జైలులో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నారు.
కడప: నేడు పోలీసుల విచారణకు హాజరుకానున్న అంబటి రాంబాబు
నేడు కడప జిల్లాలో పోలీసుల విచారణకు అంబటి రాంబాబు హాజరుకానున్నారు. వేంపల్లి పోలీసుల వద్ద విచారణకు అంబటి హాజరవుతారు. మధ్యాహ్నం పులివెందుల పోలీసుల విచారణకు హాజరుకానుండటం గమనార్హం. చంద్రబాబుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని టీడీపీ నేత రామమునిరెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు అంబటిపై 352, 353, 196 (1) సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసులను నమోదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
మంత్రులు, హెచ్వోడీలకు నేడు విందు ఇవ్వనున్న సీఎం చంద్రబాబు
నేడు మంత్రులు, సెక్రటరీలు, హెచ్వోడీలకు సీఎం చంద్రబాబు విందు ఇవ్వనున్నారు. బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు అందుకున్న సందర్భంగా డిన్నర్ మీట్ ఏర్పాటు చేయనుండటం గమనార్హం. ఈ విందుకు మంత్రులు, అధికారులకు ధన్యవాదాలు తెలిపేందుకు డిన్నర్ మీట్ నిర్వహిస్తున్నారు. డిన్నర్ విత్ విన్నర్స్ పేరుతో మంత్రులు, సెక్రటరీలు, హెచ్వోడీలకు ఇప్పటికే ఆహ్వానం అందింది.
ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల
నేడు పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు పదో తరగతి ఫలితాలను మంత్రి లోకేశ్ విడుదల చేయనున్నారు. మరిన్ని వివరాలకు సంబంధించి ఫలితాల కోసం www.eenadu.net, www.eenadupratibha.netలోనూ శోధించవచ్చు. వాట్సప్ నంబరు 9552300009 ద్వారానూ ఫలితాలు చూసుకునే అవకాశం ఉండటం గమనార్హం.
సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు మంత్రివర్గ సమావేశం
సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. అమరావతిలో పలు నిర్మాణాలకు పాలనా అనుమతులను మంత్రివర్గం ఇవ్వనుంది. అదే విధంగా క్వాంటం వ్యాలీలో ట్విన్ టవర్ల నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలపనుంది. ఇందుకు గాను రూ.1,208 కోట్లతో అమరావతిలో ట్విన్ టవర్ల నిర్మాణాన్ని చేపట్టనున్నారు. అమరావతిలో వివిధ సంస్థలకు భూకేటాయింపులకూ కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనుంది.
ఏలూరు జిల్లా: ఓ జ్యూస్ దుకాణంలో అగ్నిప్రమాదం - మంటలు అదుపు చేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడిలో ఓ జ్యూస్ దుకాణంలో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. జ్యూస్ దుకాణంలో మంటలు ఒక్కసారిగా చెలరేగడంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలు అదుపుచేశారు.