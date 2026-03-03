చంద్రగ్రహణం కారణంగా నేడు శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్న టీటీడీ
3 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నేడు సీఎం చంద్రబాబుతో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ భేటీ
లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణంలో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేశ్ దంపతులు
- అమరావతి: వైభవంగా మంగళగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణం
- లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణంలో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేశ్ దంపతులు
- స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రి లోకేశ్, బ్రాహ్మణి
భార్యను, అత్తను కత్తితో నరికి చంపిన భర్త
- తూర్పుగోదావరి జిల్లా: సీతానగరం మండలం బొబ్బిలంకలో ఘాతుకం
- భార్యను, అత్తను కత్తితో నరికి చంపిన భర్త
- భార్య లత, అత్త గుమ్మడి లక్ష్మిని కత్తితో నరికి చంపిన ఉన్మాది
- భార్యపై అనుమానంతోనే దాడి చేసినట్లు భావిస్తున్న పోలీసులు
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఏకసభ్య కమిషన్
- తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించిన ఏకసభ్య కమిషన్
- వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంలో పాల్గొన్న మాజీ సీఎస్ ఐఏఎస్ దినేశ్ కుమార్
- స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేసిన టీటీడీ అధికారులు
- ఆలయంలో శ్రీవారికి మ్రొక్కులు చెల్లించిన ఐఏఎస్ దినేశ్ కుమార్
- దర్శనం అనంతరం తీర్థప్రసాదాలను అందజేసిన పండితులు
తిరుమల సమాచారం
- తిరుమల: నేడు చంద్రగ్రహణం కారణంగా శ్రీవారి ఆలయం మూత
- ఉదయం 9 గం.కు గర్భాలయంతో పాటు మహాద్వారం తలుపులు మూసివేత
- నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 75,174 మంది భక్తులు
- నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.20 కోట్లు
- శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 17,734 మంది భక్తులు
చంద్రగ్రహణం కారణంగా నేడు శ్రీశైలం మల్లన్న ఆలయం మూసివేత
- చంద్రగ్రహణం కారణంగా నేడు మల్లన్న ఆలయం మూసివేత
- ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 7.30 గంటల వరకు ఆలయ ద్వారాలు మూసివేత
- రాత్రి 7.30 గంటల నుంచి ఆలయ ద్వారాలు తెరవనున్న అర్చకులు
- నేడు ఆలయ శుద్ధి, మంగళ వాయిద్యాలు, సుసాంధ్యం, సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు
- రాత్రి 9 గం.కు శ్రీ స్వామిఅమ్మవార్ల మహామంగళ హారతులు
- రాత్రి 9 నుండి రాత్రి 10.30 గంటల వరకు భక్తులకు స్వామివారి అలంకార దర్శనం
నేడు శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్న టీటీడీ
- తిరుమల: నేడు శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్న టీటీడీ
- చంద్రగ్రహణం కారణంగా సుమారు 10.30 గంటల పాటు ఆలయం మూసివేత
- ఉదయం 9 గంటలకు శ్రీవారి ఆలయ తలుపులను మూసివేయనున్న అర్చకులు
- మధ్యాహ్నం 3.20 నుంచి సాయంత్రం 6.47 గంటల వరకు
- ఉదయం 9 గంటలకు అన్నవితరణ కేంద్రాల్లో ప్రసాదాల తయారీ నిలిపివేత
- సాయంత్రం గ్రహణం వీడాక శుద్ధి, పుణ్యాహవచనంతో దర్శనాలు ప్రారంభం
- నేటి బ్రేక్ దర్శనాలకు సిఫార్సు బ్రేక్ లేఖల స్వీకరణ అనుమతి నిరాకరణ
- ఇవాళ శ్రీవారి ఆలయంలో పలు ఆర్జిత సేవలు రద్దు
- ఇప్పటికే తిరుపతిలో సర్వదర్శన టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత
- రేపు శ్రీవారి సర్వదర్శన టోకెన్లు జారీ పునఃప్రారంభం
- నేడు శ్రీవాణి ట్రస్టు దాతల టికెట్ల విక్రయాలు నిలిపివేత
- విమానాశ్రయంలో 200, రోజువారీ ఆన్లైన్ టికెట్ల జారీ నిలిపివేసిన టీటీడీ
నేడు సీఎం చంద్రబాబుతో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ భేటీ
- నేడు సీఎం చంద్రబాబుతో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ భేటీ
- ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఉండవల్లి చంద్రబాబు నివాసంలో భేటీ కానున్నట్లు సమాచారం
- తాజా రాజకీయ పరిణామాలతో పాటు పెండింగ్ నామినేటెడ్ పదవులపై చర్చ
ధర్నాచౌక్లో ధర్నా చేస్తున్న అంగన్వాడీలు అరెస్టు
- విజయవాడ: ధర్నాచౌక్లో నిన్నటి నుంచి ధర్నా చేస్తున్న అంగన్వాడీలు అరెస్టు
- ధర్నాచౌక్లో ధర్నా చేస్తున్న అంగన్వాడీలను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
- ఆందోళన విరమించాలని నిరసనకారులని కోరిన పోలీసులు
- తమ సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తామన్న అంగన్వాడీలు
- ఆందోళన విరమించకపోవడంతో అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
- అనంతరం పోలీస్ స్టేషన్కు తరలింపు
