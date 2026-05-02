02nd may 2026 Today Andhraradesh Live News Updates: మద్యం కుంభకోణంపై దృష్టి సారించిన ఆదాయ పన్ను శాఖ

02nd may 2026 Today Andhraradesh Live News Updates
02nd may 2026 Today Andhraradesh Live News Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 6:56 AM IST

Updated : May 2, 2026 at 10:59 AM IST

02nd may 2026 Today Andhraradesh Live News Updates: విచారణ చేస్తున్న ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్

10:57 AM, 2 May 2026 (IST)

మద్యం కుంభకోణంపై దృష్టి సారించిన ఆదాయ పన్ను శాఖ

మద్యం కుంభకోణంపై ఆదాయ పన్ను శాఖ దృష్టి సారించింది. ఇప్పటికే ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్ విచారణ చేస్తోంది. ఏపీ మద్యం స్కామ్‌కు చెందిన రికార్డులను ఈడీ అధికారులు ఐటీకి పంపారు. ఆదాయ పన్ను ఎగవేతపై ఐటీ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. పన్ను ఎగవేసినట్లు ప్రాథమిక నిర్ధరణ అయితే ఐటీ శాఖ కేసు పెట్టనుంది. కేసు నమోదు తర్వాతే పూర్తిస్థాయిలో దర్యాప్తునకు ఐటీ రంగంలోకి దిగే అవకాశం ఉంది.

10:48 AM, 2 May 2026 (IST)

సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి కె.రామకృష్ణ తల్లి గౌరమ్మ కన్నుమూత

సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి కె.రామకృష్ణ తల్లి గౌరమ్మ కన్నుమూశారు. కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు మండలం మొలగవల్లికి చెందిన ఆమె మృతి పట్ల మంత్రి లోకేశ్‌ సంతాపం తెలిపారు. గౌరమ్మ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాల‌ని ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు. రామకృష్ణతో పాటు కుటుంబ‌స‌భ్యుల‌కు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

10:47 AM, 2 May 2026 (IST)

పాడేరు ఐటీడీఏ సమీపంలోని దుర్గాదేవి ఆలయంలో చోరీ

అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఐటీడీఏ సమీపంలోని దుర్గాదేవి ఆలయంలో చోరీ జరిగింది. సుమారు రూ.8 లక్షలు విలువైన బంగారం, వెండి ఆభరణాలు చోరీకి గురయ్యాయి.

10:46 AM, 2 May 2026 (IST)

కోడెల శివప్రసాదరావుకి సీఎం చంద్రబాబు నివాళి

కోడెల శివప్రసాదరావు జయంతి సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు నివాళులర్పించారు. పేదలకు రూపాయి వైద్యుడిగా సేవలందించారని, సంఘవిద్రోహ శక్తులు, ఫ్యాక్షనిస్టులకు ధైర్యంగా ఎదురొడ్డి నిలిచారని కొనియాడారు. పల్నాడు అభివృద్ధికి కృషిచేసిన దూరదృష్టి ఉన్న నాయకుడని సీఎం అన్నారు.

కోడెల శివప్రసాదరావు జయంతి సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్​ నివాళులర్పించారు. రూపాయి డాక్టర్‌గా ప్రజల హృదయాల్లో చోటు సంపాదించారని, నవ్యాంధ్ర తొలి స్పీకర్‌గా కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారని కొనియాడారు. పార్టీకి, రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కోడెల అందించిన సేవలు స్మరించుకుందామని లోకేశ్‌ అన్నారు.

9:00 AM, 2 May 2026 (IST)

ఇబ్రహీంపట్నం రింగ్‌ సెంటర్‌లో ఫుట్‌పాత్‌ ఆక్రమణల తొలగింపు

ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం రింగ్‌ సెంటర్‌లో ఫుట్‌పాత్‌ ఆక్రమణల తొలగింపు చర్యలు చేపట్టారు. అధికారులు భారీగా పోలీసులను మోహరించి మున్సిపల్‌ సిబ్బందితో ఆక్రమణల తొలగింపు చేపట్టారు.

8:58 AM, 2 May 2026 (IST)

ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు అభినందనలతో మీడియా ప్రకటనలు శుభపరిణామం: హోంమంత్రి

ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు అభినందనలతో మీడియా ప్రకటనలు శుభపరిణామం అని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రత్యేకంగా ప్రకటనల ద్వారా అభినందనలు తెలపడం విశేషమని, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు దీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు నిలవడం గర్వకారణమని వ్యాఖ్యానించారు. వంద రోజుల ప్రణాళిక సత్ఫలితాలనిస్తూ ఫలితాల్లో మెరుగుదల కనిపించిందని, గత ఐదేళ్లలో గాడితప్పిన విద్యారంగానికి ప్రక్షాళన జరిగిందని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. ఘన విజయం సాధించిన విద్యార్థులకు అభినందనలు తెలిపారు. లోకేశ్‌ వేసిన బాటలు నేడు విజయకేతనాలుగా మారాయని, ప్రభుత్వ బడుల్లోనే చేర్చించండి.. ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు భరోసా పొందండని హోంమంత్రి అనిత సూచించారు.

8:09 AM, 2 May 2026 (IST)

ఇంట్లో పేలిన గ్యాస్​ సిలిండర్​

ప్రకాశం జిల్లా అర్ధవీడు మండలం నాగులవరంలో ఇంట్లో గ్యాస్​ సిలిండర్​ పేలింది. తెల్లవారుజామున ఇంట్లో పేలిన గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ఒక్కసారిగా పేలింది. ఈ ఘటనలో గృహోపకరణాలు దగ్ధం అయ్యాయి.

8:08 AM, 2 May 2026 (IST)

టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి బాట గంగమ్మ క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న 71,008 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే రూ.3.52 కోట్లు శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం లభించింది. 36,144 మంది భక్తులు నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.

8:07 AM, 2 May 2026 (IST)

కోనసీమ జిల్లా వాడపల్లి వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి పోటెత్తిన భక్తజనం

కోనసీమ జిల్లా వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి భక్తజనం పోటెత్తారు. ఈ ఆలయం కోనసీమ తిరుమలగా పేరొందింది. సెలవులు రావడంతో పెద్దఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు. మొక్కులు తీర్చుకునేందుకు పలు ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు వచ్చారు. ఫలితంగా భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు రద్దీగా మారాయి.

8:06 AM, 2 May 2026 (IST)

ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త జీఎన్ నాయుడు నివాసానికి వెళ్లనున్న చంద్రబాబు

నేడు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త జీఎన్ నాయుడు నివాసానికి సీఎం చంద్రబాబు వెళ్లనున్నారు. ఇటీవల జీఎన్ నాయుడు మృతిచెందారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన కుటుంబసభ్యులను సీఎం పరామర్శించనున్నారు.

6:54 AM, 2 May 2026 (IST)

నేడు హైదరాబాద్‌లో సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌తో భేటీ

సీఎం చంద్రబాబు నేడు హైదరాబాద్‌లో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌తో భేటీ కానున్నారు. ఇటీవల శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న పవన్‌కల్యాణ్​ని సాయంత్రం హైదరాబాదులో కలిసి పరామర్శించనున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు పవన్ నివాసానికి వెళ్లి ఆయనతో సమావేశం కానున్నారు.

6:53 AM, 2 May 2026 (IST)

టిప్పర్‌ను ఢీకొన్న కంటైనర్‌, ఒకరు మృతి

విజయవాడ: టిప్పర్‌ను కంటైనర్‌ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందారు. టిప్పర్‌ను కంటైనర్‌ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ఒకసారిగా మంటలు చెలరేగి కంటైనర్‌ డ్రైవర్‌ మృతి చెందారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలు అదుపు చేశారు.

6:51 AM, 2 May 2026 (IST)

తూర్పు గోదావరి జిల్లా కడియంలోని ఆంధ్రపేపర్ మిల్లు లాకౌట్

తూర్పు గోదావరి జిల్లా కడియంలోని ఆంధ్రపేపర్ మిల్లు లాకౌట్ చేస్తున్నట్లు యాజమాన్యం ప్రకటించింది. శాశ్వత ఉద్యోగులు మిల్లుకు రావద్దంటూ యాజమాన్యం సందేశాలు పంపించింది. యాజమాన్యం నిర్ణయంపై కార్మికులు, వారి కుటుంబాలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ కొంత కాలం నుంచి కార్మికులు ఆందోళన చేస్తున్నారు. కార్మికుల ఆందోళన కొనసాగుతుండగానే యాజమాన్యం లాకౌట్ ప్రకటించింది.

6:49 AM, 2 May 2026 (IST)

ప్రొద్దుటూరు బైపాస్ రోడ్డులో ప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి

కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు బైపాస్ రోడ్డులో జరిగిన ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. అదుపు తప్పిన ట్రాక్టర్​ ముగ్గరిపైకి దూసుకెళ్లగా ఇద్దరు మృతి చెందారు. మరొకరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. మృతి చెందిన వారిని షరీఫ్(22), నరసింహులు(15)గా గుర్తించారు.

Last Updated : May 2, 2026 at 10:59 AM IST

