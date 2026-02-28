ETV Bharat / state

28 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: రంపచోడవరం మన్యంలో పెద్దపులి సంచారం

28 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates
28 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 7:02 AM IST

Choose ETV Bharat

28 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: పొలవరం జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం

LIVE FEED

7:01 AM, 28 Feb 2026 (IST)

మన్యంలో పెద్దపులి సంచారం

  • పోలవరం జిల్లా: రంపచోడవరం మన్యంలో పెద్దపులి సంచారం
  • రంపచోడవరం మండలం తాళ్లపాలెంలో పెద్దపులి సంచారం
  • రాత్రి పశువులపాకలో దూడపై దాడి చేసి చంపేసిన పెద్దపులి
  • 20 రోజుల క్రితం తూ.గో. జిల్లాలో సంచరించిన ఇదే పెద్దపులి
  • ఈనెల 6న కూర్మాపురంలో పులిని బంధించిన అటవీశాఖ సిబ్బంది
  • కొన్ని రోజులు విశాఖ వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రంలో ఉంచిన అధికారులు
  • పులికి రేడియో కాలర్ అమర్చి పాపికొండల అడవిలో వదిలేసిన అధికారులు
  • పాపికొండల్లో వదిలేసిన పెద్దపులి రంపచోడవరం ప్రాంతంలోకి వచ్చినట్లు గుర్తింపు
  • పెద్దపులి సంచారంతో భయాందోళనకు గురవుతున్న గిరిజనులు

6:58 AM, 28 Feb 2026 (IST)

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు

  • నేటి నుంచి మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు
  • కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో రెండ్రోజుల పాటు నిర్వహణ
  • నేడు, రేపు కిమ్స్‌ వైద్య కళాశాల ప్రాంగణంలో కార్యక్రమం ఏర్పాటు
  • తొలిరోజు కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్న ఒడిశా గవర్నర్‌ కంభంపాటి హరిబాబు
  • కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్న కేంద్రమంత్రులు రామ్మెహన్‌, శ్రీనివాసవర్మ
  • హాజరుకానున్న ప్రవచనకర్తలు చాగంటి కోటేశ్వరరావు, గరికపాటి నరసింహారావు

6:58 AM, 28 Feb 2026 (IST)

నేడు విజయనగరంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

  • నేడు విజయనగరం జిల్లాలో పర్యటించనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
  • రావివలస గ్రామంలో ఎన్టీఆర్‌ భరోసా పింఛన్లు పంపిణీ చేయనున్న సీఎం
  • రావివలసలో హెచ్‌పీవీ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమంలో బాలికలతో మాట్లాడనున్న సీఎం
  • ప్రధాని మోదీ దిల్లీ నుంచి నిర్వహించే వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో పాల్గొననున్న సీఎం
  • సాయంత్రం టీడీపీ కార్యకర్తలతో సమావేశంకానున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • రాత్రికి తిరిగి అమరావతి చేరుకోనున్న సీఎం చంద్రబాబు

6:58 AM, 28 Feb 2026 (IST)

బ్లూజెట్‌ హెల్త్‌కేర్‌ యూనిట్‌కు మంత్రి లోకేష్ శంకుస్థాపన

  • నేడు అనకాపల్లిలో బ్లూజెట్‌ హెల్త్‌కేర్‌ యూనిట్‌కు మంత్రి లోకేష్ శంకుస్థాపన
  • రాంబిల్లి మండలంలోని ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌లో యూనిట్‌ ఏర్పాటు
  • బ్లూజెట్ హెల్త్‌కేర్ లిమిటెడ్ యూనిట్‌కు శంకుస్థాపన చేయనున్న లోకేష్
  • రూ.2,300 కోట్ల పెట్టుబడితో దశల వారీగా బ్లూజెట్ హెల్త్‌కేర్ అభివృద్ధి పనులు
  • 2028-29 ఆర్థిక ఏడాదిలో ప్రారంభంకానున్న బ్లూజెట్‌ హెల్త్‌కేర్‌ కార్యకలాపాలు
  • ఈ సంస్థ ఏర్పాటుతో 1,750 మందికి ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాల కల్పన

6:57 AM, 28 Feb 2026 (IST)

జనసేన కార్యాలయంలోకి చొరబడిన వ్యక్తిపై కేసు నమోదు

  • పవన్ కార్యాలయంలోకి చొరబాటు, వాహనాలపై దాడి ఘటనపై కేసు
  • పవన్ ముఖ్య భద్రతాధికారి పెంటారావు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు
  • నిందితుడు నీలాద్రిపై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు
  • దాడికి పాల్పడిన నీలాద్రిని అరెస్టు చేసి ప్రశ్నిస్తున్న మంగళగిరి పోలీసులు

6:57 AM, 28 Feb 2026 (IST)

జీజీహెచ్​లో ఆకస్మిక తనిఖీలు

  • గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కలెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా ఆకస్మిక తనిఖీలు
  • జీజీహెచ్‌లోని ఎమర్జెన్సీ వార్డుతో పాటు అన్ని వార్డులను పరిశీలించిన కలెక్టర్‌
  • రాత్రి విధుల్లో ఉండే వైద్యులు, సిబ్బంది వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్న కలెక్టర్

TAGGED:

TODAY TELUGU BREAKING NEWS
AP LATEST NEWS
TELUGU NEWS UPDATES
ANDHRA PRADESH NEWS LIVE UPDATES
ANDHRA PRADESH NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.