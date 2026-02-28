28 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: రంపచోడవరం మన్యంలో పెద్దపులి సంచారం
28 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
28 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: పొలవరం జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం
మన్యంలో పెద్దపులి సంచారం
- పోలవరం జిల్లా: రంపచోడవరం మన్యంలో పెద్దపులి సంచారం
- రంపచోడవరం మండలం తాళ్లపాలెంలో పెద్దపులి సంచారం
- రాత్రి పశువులపాకలో దూడపై దాడి చేసి చంపేసిన పెద్దపులి
- 20 రోజుల క్రితం తూ.గో. జిల్లాలో సంచరించిన ఇదే పెద్దపులి
- ఈనెల 6న కూర్మాపురంలో పులిని బంధించిన అటవీశాఖ సిబ్బంది
- కొన్ని రోజులు విశాఖ వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రంలో ఉంచిన అధికారులు
- పులికి రేడియో కాలర్ అమర్చి పాపికొండల అడవిలో వదిలేసిన అధికారులు
- పాపికొండల్లో వదిలేసిన పెద్దపులి రంపచోడవరం ప్రాంతంలోకి వచ్చినట్లు గుర్తింపు
- పెద్దపులి సంచారంతో భయాందోళనకు గురవుతున్న గిరిజనులు
ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు
- నేటి నుంచి మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు
- కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో రెండ్రోజుల పాటు నిర్వహణ
- నేడు, రేపు కిమ్స్ వైద్య కళాశాల ప్రాంగణంలో కార్యక్రమం ఏర్పాటు
- తొలిరోజు కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్న ఒడిశా గవర్నర్ కంభంపాటి హరిబాబు
- కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్న కేంద్రమంత్రులు రామ్మెహన్, శ్రీనివాసవర్మ
- హాజరుకానున్న ప్రవచనకర్తలు చాగంటి కోటేశ్వరరావు, గరికపాటి నరసింహారావు
నేడు విజయనగరంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
- నేడు విజయనగరం జిల్లాలో పర్యటించనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
- రావివలస గ్రామంలో ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు పంపిణీ చేయనున్న సీఎం
- రావివలసలో హెచ్పీవీ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమంలో బాలికలతో మాట్లాడనున్న సీఎం
- ప్రధాని మోదీ దిల్లీ నుంచి నిర్వహించే వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొననున్న సీఎం
- సాయంత్రం టీడీపీ కార్యకర్తలతో సమావేశంకానున్న సీఎం చంద్రబాబు
- రాత్రికి తిరిగి అమరావతి చేరుకోనున్న సీఎం చంద్రబాబు
బ్లూజెట్ హెల్త్కేర్ యూనిట్కు మంత్రి లోకేష్ శంకుస్థాపన
- నేడు అనకాపల్లిలో బ్లూజెట్ హెల్త్కేర్ యూనిట్కు మంత్రి లోకేష్ శంకుస్థాపన
- రాంబిల్లి మండలంలోని ఇండస్ట్రియల్ పార్క్లో యూనిట్ ఏర్పాటు
- బ్లూజెట్ హెల్త్కేర్ లిమిటెడ్ యూనిట్కు శంకుస్థాపన చేయనున్న లోకేష్
- రూ.2,300 కోట్ల పెట్టుబడితో దశల వారీగా బ్లూజెట్ హెల్త్కేర్ అభివృద్ధి పనులు
- 2028-29 ఆర్థిక ఏడాదిలో ప్రారంభంకానున్న బ్లూజెట్ హెల్త్కేర్ కార్యకలాపాలు
- ఈ సంస్థ ఏర్పాటుతో 1,750 మందికి ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాల కల్పన
జనసేన కార్యాలయంలోకి చొరబడిన వ్యక్తిపై కేసు నమోదు
- పవన్ కార్యాలయంలోకి చొరబాటు, వాహనాలపై దాడి ఘటనపై కేసు
- పవన్ ముఖ్య భద్రతాధికారి పెంటారావు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు
- నిందితుడు నీలాద్రిపై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు
- దాడికి పాల్పడిన నీలాద్రిని అరెస్టు చేసి ప్రశ్నిస్తున్న మంగళగిరి పోలీసులు
జీజీహెచ్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు
- గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కలెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా ఆకస్మిక తనిఖీలు
- జీజీహెచ్లోని ఎమర్జెన్సీ వార్డుతో పాటు అన్ని వార్డులను పరిశీలించిన కలెక్టర్
- రాత్రి విధుల్లో ఉండే వైద్యులు, సిబ్బంది వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్న కలెక్టర్