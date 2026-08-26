26-08-2026 Telangana News Today Live Updates : సూర్యాపేటలో రోడ్డు ప్రమాదంపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి
Published : August 26, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : August 26, 2026 at 7:42 AM IST
26-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
సూర్యాపేటలో రోడ్డు ప్రమాదంపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి
సూర్యాపేట జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎస్ను ఆదేశించారు.
సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఆరుగురు మృతి
సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు మృతి చెందగా, 20 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. కోదాడ మండలం దొరకుంట వద్ద కంటైనర్ను ప్రైవేటు బస్సు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది. బస్సు హైదరాబాద్ నుంచి ఏలూరు వెళ్తుండగా ఘటన చోటుచేసుకుంది. భద్రతా సిబ్బంది క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలిస్తున్నారు.
భారీ వర్షాల కారణంగా ఒడిశాలో కొనసాగుతున్న వరద ఉద్ధృతి
భారీ వర్షాల కారణంగా ఒడిశాలో వరద ఉద్ధృతి కొనసాగుతోంది. 6 జిల్లాల్లో దాదాపు లక్ష మందికిపై వరద ప్రభావం పడనుంది. భద్రక్, జాజ్పూర్, కేంద్రపడా, కేందుఝర్, నవరంగ్పూర్, కోరాపుట్ జిల్లాల్లో ప్రజలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. భద్రతా సిబ్బంది ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నాయి.
క్యూర్ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కేటాయింపులకు డ్రా తేదీల్లో మార్పు
క్యూర్ పరిధిలోని ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కేటాయింపులకు సంబంధించిన డ్రా తేదీల్లో మార్పు చోటుచేసుకుంది. ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్ల కేటాయింపు కోసం ఈనెల 28 నుంచి 31 వరకు లాటరీ ప్రక్రియ ఉండనుంది. ఈనెల 28న కౌకూర్, పాటిగడ్డ, జల్పల్లి, కుల్సుంపురాలో, ఈనెల 29న జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే కాలనీ, బోయన్పల్లి, బండ్లగూడ, నందిముసలిగుడలో ఇళ్లకు లాటరీ నిర్వహించనున్నారు. ఈనెల 30న గాజుల రామారం, అంబర్పేట సిటీపోలీస్ లైన్స్, గడ్డిఅన్నారం, పోచారంలో డ్రా తీయనున్నారు. అలాగే ఈనెల 31న రాయదుర్గం, కేపీహెచ్బీ కాలనీ, మైలార్దేవ్పల్లి, రెడ్ హిల్స్లో ఇళ్లకు లాటరీ నిర్వహించనున్నారు.