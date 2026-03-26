ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధం - 10 మంది సజీవదహనం

AP Live News Updates (ETV Bharat)
26 March 2026 Today AP Live News Updates : మార్కాపురం జిల్లా రాయవరం సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - 10 మంది సజీవదహనం
LIVE FEED
మార్కాపురం జిల్లాలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధమైంది. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది సజీవదహనమయ్యారు. రాయవరం సమీపంలో ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పలకల క్వారీల వద్ద టిప్పర్ను ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సును ఢీకొనగా ప్రమాదంలో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమై దురదృష్టవశాత్తు 10 మంది మృత్యువాతపడ్డారు.