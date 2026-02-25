25 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నేడు పదో రోజు ఏపీ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు
25 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నేడు పదో రోజు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ఏపీ మెట్రో రైల్ సంస్థ నివేదికను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి నారాయణ
పాల నమూనాలు సేకరణ
- అనంతపురంలో పలుచోట్ల విజిలెన్స్ ఆహార తనిఖీ విభాగం అధికారులు
- మూడు బృందాలుగా విడిపోయి అనంతపురంలో అధికారుల తనిఖీలు
- అనంతపురం శ్రీకంఠం కూడలి కల్యాణదుర్గం బైపాస్ రామ్నగర్లో తనిఖీలు
- ప్రైవేటు వ్యాపారుల నుంచి పాల నమూనాలు సేకరిస్తున్న ఆహార తనిఖీ అధికారులు
డయేరియా ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు ఆరా
- శ్రీకాకుళంలో డయేరియా ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు రెండుసార్లు ఆరా
- జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడి పరిస్థితిని తెలుసుకున్న సీఎం చంద్రబాబు
- రోడ్ రిపేర్ పనుల వల్ల డయేరియా వ్యాపించిందని సీఎంకు తెలిపిన అధికారులు
- మొత్తం 65 మంది వివిధ ఆస్పత్రుల్లో చేరగా 8మంది డిశ్చార్జ్ అయినట్లు ప్రకటన
- మరో 55 మంది వేర్వేరు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నట్లు తెలిపిన అధికారులు
- బాధితులందరికీ అత్యుత్తమ వైద్యం అందేలా చూడాలని సీఎం ఆదేశం
- ముఖ్యంగా వెంటిలేటర్పై ఉన్న ఇద్దరి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని సీఎం ఆదేశం
- తాగునీరు కలుషితంకాకుండా క్లోరినేషన్ వేగవంతం చేయాలన్న సీఎం
- మురుగునీటి కాలువల నిర్వహణపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని సూచించిన సీఎం
- శ్రీకాకుళం నగరపాలకసంస్థ పరిధిలో తగ్గుముఖం పట్టిన డయేరియా కేసులు
- దమ్మలవీధి, మంగువారితోట, కాకివీధి, గుడివీధిలో ఇంటింటా కొనసాగుతున్న సర్వే
- మెరుగైన పారిశుధ్యం కోసం స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించిన కార్పొరేషన్ సిబ్బంది
- పైపులైన్ ద్వారా తాగునీటి సరఫరా నిలుపుదల చేసిన అధికారులు
- నాలుగు ట్యాంకుల ద్వారా తాగునీటి సరఫరా చేస్తున్న అధికారులు
- డయేరియాతో నిన్న మంగువారితోటకు చెందిన సురేష్(43) మృతి
- మృతుని కుటుంబానికి రూ.10 లక్షల చెక్కును అందజేసిన ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్
- అసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న రోగులను పరామర్శించిన ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్
- ప్రజలు ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేసిన కలెక్టర్
మార్కాపురం జిల్లాలో నేడు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
- నేడు మార్కాపురం జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
- కొత్త జిల్లా ప్రకటించాక తొలిసారి పర్యటనకు వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పనులు పరిశీలించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- రూ.456 కోట్లతో ఫీడర్ కెనాల్ పనులకు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన
- అనంతరం మార్కాపురంలోని ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొననున్న సీఎం
