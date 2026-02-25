25 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నేడు పదో రోజు ఏపీ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు

ETV Bharat / state

8:57 AM, 25 Feb 2026 (IST)

పాల నమూనాలు సేకరణ

  • అనంతపురంలో పలుచోట్ల విజిలెన్స్ ఆహార తనిఖీ విభాగం అధికారులు
  • మూడు బృందాలుగా విడిపోయి అనంతపురంలో అధికారుల తనిఖీలు
  • అనంతపురం శ్రీకంఠం కూడలి కల్యాణదుర్గం బైపాస్ రామ్‌నగర్‌లో తనిఖీలు
  • ప్రైవేటు వ్యాపారుల నుంచి పాల నమూనాలు సేకరిస్తున్న ఆహార తనిఖీ అధికారులు

8:56 AM, 25 Feb 2026 (IST)

మార్కాపురం జిల్లా పర్యటనకు సీఎం

  • నేడు మార్కాపురం జిల్లాలో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • కొత్త జిల్లా ప్రకటించాక తొలిసారి మార్కాపురం జిల్లా పర్యటనకు సీఎం
  • వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పనులు పరిశీలించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • రూ.456 కోట్లతో ఫీడర్ కెనాల్‌ పనులకు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన
  • మార్కాపురంలో ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు

7:08 AM, 25 Feb 2026 (IST)

7:05 AM, 25 Feb 2026 (IST)

7:01 AM, 25 Feb 2026 (IST)

మార్కాపురం జిల్లాలో నేడు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

  • నేడు మార్కాపురం జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
  • కొత్త జిల్లా ప్రకటించాక తొలిసారి పర్యటనకు వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పనులు పరిశీలించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • రూ.456 కోట్లతో ఫీడర్ కెనాల్‌ పనులకు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన
  • అనంతరం మార్కాపురంలోని ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొననున్న సీఎం

6:54 AM, 25 Feb 2026 (IST)

నేడు పదో రోజు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు

  • నేడు పదో రోజు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు
  • ఏపీ మెట్రో రైల్ సంస్థ నివేదికను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి నారాయణ
  • తిరుపతి పట్టణాభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ వార్షిక నివేదిక సభలో పెట్టనున్న నారాయణ
  • అసెంబ్లీలో శాఖల వారీగా బడ్జెట్‌ పద్దులపై చర్చ
  • ఆర్‌అండ్‌బీ, రవాణా, దేవాదాయ శాఖల పద్దులపై చర్చ
  • సాధారణ పరిపాలన, ఆర్థిక శాఖలకు సంబంధించిన పద్దులపై చర్చ
  • చర్చలో పాల్గొననున్న మంత్రులు బీసీ జనార్దన్‌రెడ్డి, మండిపల్లి చర్చల్లో పాల్గొననున్న ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, పయ్యావుల కేశవ్
