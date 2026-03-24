24-03-2026 Telangana News Today Live Updates : మద్యం మత్తు - 2 నెలల చిన్నారిని రోడ్డుపై వదిలేసిన మహిళ

Published : March 24, 2026 at 7:02 AM IST

24-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం

6:47 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో అర్ధరాత్రి భారీ అగ్ని ప్రమాదం

  • ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో అర్ధరాత్రి భారీ అగ్ని ప్రమాదం
  • రాయపూడి వద్ద నూతన హెచ్‌వోడీ టవర్ల వద్ద తగలపడుతున్న పైపులు
  • మెగా సంస్థకు చెందిన పైపులకు ఉద్దేశపూర్వకంగా నిప్పు పెట్టినట్లు ఆరోపణలు
  • ప్రమాదమా?, కుట్రకోణమా? అనే దానిపై అధికారుల అనుమానం
  • అమరావతి: మంటలార్పేందుకు యత్నిస్తున్న అగ్నిమాపక శాఖ
  • ఇటీవల వెలగపూడి వద్ద ఉద్దేశపూర్వకంగా పైపులకు నిప్పు పెట్టిన కొందరు వ్యక్తులు
  • అగ్నిప్రమాదంపై విచారణకు ఆదేశించిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

6:47 AM, 24 Mar 2026 (IST)

లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ స్థానాలు 50 శాతం పెంపు

  • లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ స్థానాలు 50 శాతం పెంపు
  • దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ స్థానాలను పెంచాలని కేంద్రం నిర్ణయం
  • 2029 ఎన్నికల నుంచి అమలుకు కేంద్రం కసరత్తు
  • 543 నుంచి 816కి పెరుగనున్న లోక్‌సభ స్థానాలు
  • ఏపీలో 175 నుంచి 263కి పెరగనున్న అసెంబ్లీ స్థానాలు
  • తెలంగాణలో 119 నుంచి 179కి చేరనున్న అసెంబ్లీ స్థానాలు
  • నియోజకవర్గాల పునర్విభజన 2029 నుంచి అమల్లోకి వచ్చేలా కేంద్రం కసరత్తు
  • స్థానాల పెంపుపై బిల్లు తెచ్చేందుకు సన్నద్ధమవుతోన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం

6:46 AM, 24 Mar 2026 (IST)

కొలంబియాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం, 90 మంది మృతి

  • కొలంబియాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం, 90 మంది మృతి
  • కొలంబియాలోని పుటుమాయో ప్రావిన్స్‌లో కూలిన విమానం, 90 మంది మృతి
  • కొలంబియన్‌ వైమానిక దళానికి చెందిన సీ130 హెర్క్యులస్ విమానంగా గుర్తింపు
  • కొలంబియా: టేకాఫ్‌ అవుతుండగా కూలిన సీ130 హెర్క్యులస్ రవాణా విమానం
  • కొలంబియా:ప్రమాద సమయంలో విమానంలో 110 మంది ప్రయాణికులు
  • సుమారు 20 మంది గాయాలతో బయటపడినట్లు తెలిపిన అధికారులు
  • విమాన ప్రమాదంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన కొలంబియా ప్రభుత్వం
  • ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేపట్టిన కొలంబియా ప్రభుత్వం

6:45 AM, 24 Mar 2026 (IST)

మద్యం మత్తులో రెండు నెలల శిశువును రోడ్డుపై వదిలేసిన తల్లి

  • రాత్రి ఆదిలాబాద్ బస్టాండ్ సమీపంలో అమానవీయ ఘటన
  • మద్యం మత్తులో రెండు నెలల శిశువును రోడ్డుపై వదిలేసిన తల్లి
  • శిశువును గమనించి చైల్డ్ హెల్ప్‌లైన్‌కి సమాచారం ఇచ్చిన పోలీసులు
  • బాల్ రక్షక్ వాహనంలో ఘటనాస్థలికి చేరుకుని శిశు గృహకు శిశువు అప్పగింత
  • మద్యం మత్తులో ఉన్న తల్లిని రిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించిన పోలీసులు

