24 march 2026 andhra pradesh today live news updates: జనసేన ఎమ్మెల్యేలతో నేడు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్ భేటీ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 7:18 AM IST

Updated : March 24, 2026 at 10:55 AM IST

24 March 2026 Andhra Pradesh Today Live News Updates : మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విజయవాడ నోవాటెల్‌లో సమావేశం

10:54 AM, 24 Mar 2026 (IST)

జనసేన ఎమ్మెల్యేలతో నేడు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్ భేటీ

  • జనసేన ఎమ్మెల్యేలతో నేడు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్ భేటీ
  • మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విజయవాడ నోవాటెల్‌లో సమావేశం
  • క్షేత్రస్థాయిలో జనసేన పార్టీ బలోపేతంపై చర్చించే అవకాశం
  • జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వంపైనా సమావేశంలో చర్చ
  • ఇప్పటికే 15 లక్షలకు చేరిన జనసేన పార్టీ సభ్యత్వాలు
  • సభ్యత్వ గడువు పెంచే విషయంలో నేడు నిర్ణయం

మంగళగిరి ఎయిమ్స్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చిన అత్యాధునిక సేవలు

  • మంగళగిరి ఎయిమ్స్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చిన అత్యాధునిక సేవలు
  • గామా కెమెరా స్పెక్ట్ సీటీ స్కాన్‌ను ప్రారంభించిన డైరెక్టర్ అహేంతం శాంతాసింగ్
  • క్యాన్సర్‌తో పాటు అవయవాల పనితీరును నిశితంగా పరిశీలించే అవకాశం

10:19 AM, 24 Mar 2026 (IST)

దశాబ్దాలుగా పేదల కోసం ఆర్డీటీ అద్భుత సేవలు అందిస్తోంది: సీఎం

  • తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు శుభవార్త.. లక్షలమంది సంతోషించే సమాచారం: లోకేష్‌
  • ఆర్డీటీ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి: మంత్రి లోకేష్‌
  • ఆర్డీటీ సేవలు నిరంతరాయంగా అందేలా చూస్తానని మాట ఇచ్చా: లోకేష్‌
  • కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరపడంతో అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి: లోకేష్‌
  • ఉపాధి, ఆర్థిక సాధికారత, వైద్య సేవలందించే సంస్థ కృషిని కేంద్రానికి వివరించా: లోకేష్‌
  • ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేర్చిన ప్రధాని, కేంద్ర హోంమంత్రి, అధికారులకు కృతజ్ఞతలు: లోకేష్‌

  • అనంతపురం ఆర్డీటీకి కేంద్ర హోంశాఖ లైన్‍క్లియర్‌పై మంత్రి సవిత హర్షం
  • ఎఫ్‍సీఆర్‍ఏ అనుమతులు మంజూరు చేస్తూ కేంద్రం నిర్ణయించింది: మంత్రి సవిత
  • ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షాకు ధన్యవాదాలు: మంత్రి సవిత
  • సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్‌ కృషి వల్లే ఆర్డీటీ సేవలు కొనసాగింపు: మంత్రి సవిత
  • సీఎం చంద్రబాబుకు, మంత్రి లోకేష్‌కు రుణపడి ఉంటాం: మంత్రి సవిత

9:23 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ఆర్డీటీకి లైన్‌ క్లియర్‌

  • అనంతపురం జిల్లా వాసులకు శుభవార్త
  • అనంతపురం ఆర్డీటీకి హోంశాఖ లైన్‌క్లియర్‌
  • ఎఫ్‌సీఆర్‌ఏ అనుమతులు మంజూరు చేసినట్లు సమాచారం
  • ఈమేరకు ఆర్డీటీకి కేంద్ర హోంశాఖ సమాచారం
  • రూరల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ట్రస్టు పేరుతో అనంతపురం జిల్లాలో పలు కార్యక్రమాలు
  • వైద్య, సామాజిక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఆర్డీటీ సంస్థ
  • ఏడాది క్రితం ఎఫ్‌సీఆర్‌ఏ అనుమతులు నిలిపివేసిన కేంద్రం
  • మతమార్పిడిలకు పాల్పడుతున్నారంటూ సంస్థపై ఆరోపణలు
  • ఆరోపణలతో పూర్తిస్థాయిలో విచారణ జరిపిన కేంద్ర హోంశాఖ
  • కేంద్రానికి పలుమార్లు సీఎం, మంత్రులు, ఎంపీల విజ్ఞప్తులు
  • మతమార్పిడిలకు పాల్పడలేదని కేంద్ర హోంశాఖకు చెప్పిన రాష్ట్ర ప్రజాప్రతినిధులు
  • రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి, సీఎం ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణతో అనుమతులు
  • కేంద్ర హోంశాఖ విచారణలో కూడా సానుకూల నివేదికలు రావడంతో అనుమతులు
  • ఇకనుంచి ఆర్డీటీకి విదేశీ నిధులు పొందే అవకాశం కల్పించిన కేంద్రం
  • దశాబ్దాలుగా పేదల కోసం ఆర్డీటీ అద్భుత సేవలు అందిస్తోంది: సీఎం
  • విదేశీ నిధుల సమస్య పరిష్కరించిన ప్రధాని, కేంద్ర హోంమంత్రికి ధన్యవాదాలు: సీఎం
  • కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా: సీఎం చంద్రబాబు
  • తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వేల గ్రామాల్లో వివిధ రకాల సేవలందిస్తోంది: సీఎం
  • గతంలో నిధుల నిలిపివేతతో సంస్థ సేవలకు అంతరాయం కలిగింది: సీఎం
  • కేంద్ర హోంమంత్రి చొరవతో ఇవాళ అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోయాయి: సీఎం
  • నిధుల సేకరణకు ఆర్డీటీని కేంద్రం అనుమతించడంతో మార్గం సుగమమైంది: సీఎం

9:22 AM, 24 Mar 2026 (IST)

అనంతపురం జిల్లాలో ఎట్టకేలకు ఎలుగుబంటి నిర్బంధం

  • అనంతపురం జిల్లాలో ఎట్టకేలకు ఎలుగుబంటి నిర్బంధం
  • ఎట్టకేలకు ఎలుగుబంటిని బంధించిన అటవీ అధికారులు
  • రాయదుర్గంలోని ప్రభుత్వ కళాశాలలో హల్‌చల్‌ చేసిన ఎలుగుబంటి
  • ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కాంపౌండ్‌లోకి దూరిన ఎలుగుబంటి
  • మార్నింగ్‌ వాక్‌లో గమనించి పోలీసులకు సమాచారమిచ్చిన స్థానికులు
  • కళాశాల ప్రాంగణంలోకి దూరిన ఎలుగుబంటిని బంధించిన అటవీ సిబ్బంది
  • బోనులోకి ఎక్కించి ప్రత్యేక వాహనంలో అనంతపురానికి ఎలుగుబంటి తరలింపు
  • ఎలుగుబంటిని బంధించి తరలించడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్న ప్రజలు

8:44 AM, 24 Mar 2026 (IST)

రాజధాని అమరావతిలో మరోసారి భారీ అగ్నిప్రమాదం

  • రాజధాని అమరావతిలో మరోసారి భారీ అగ్నిప్రమాదం
  • రాయపూడి వద్ద హెచ్‌వోడీ భవన సముదాయం వద్ద పైపులకు నిప్పు
  • ప్రమాదమా లేక కుట్రకోణమా అనే అంశంపై దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు
  • అమరావతి: ముఖ్య కార్యదర్శుల బంగ్లాల వద్ద అర్ధరాత్రి చెలరేగిన మంటలు
  • మేఘా ఇంజినీరింగ్‌ కంపెనీ నిల్వచేసిన పైపులకు ఒక్కసారిగా మంటలు
  • ఇటీవల వెలగపూడి వద్ద ఉద్దేశపూర్వకంగా పైపులకు నిప్పుపెట్టిన కొందరు వ్యక్తులు
  • ఎల్‌అండ్‌టీ సంస్థకు చెందిన పైపులకు ఉద్దేశపూర్వకంగా నిప్పు
  • గతంలో అరటి తోటలకు నిప్పుపెట్టిన వారే ఈ ఘటనకు పాల్పడ్డారనే అనుమానాలు
  • వెలగపూడి ఘటనపై ఉన్నతస్థాయి విచారణకు కూడా ఆదేశించిన సీఎం
  • తాజాగా రాయపూడి అగ్నిప్రమాదం ఘటనపైనా అనేక అనుమానాలు

అమరావతిలో అగ్నిప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించిన ఎస్పీ వకుల్‌ జిందాల్‌

  • అమరావతిలో అగ్నిప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించిన ఎస్పీ వకుల్‌ జిందాల్‌
  • అగ్నిప్రమాదానికి కారణాలను విశ్లేషిస్తున్న ఎస్పీ వకుల్‌ జిందాల్‌

అమరావతిలో వరుస అగ్నిప్రమాదాలపై విచారణకు హోంమంత్రి ఆదేశం

  • అమరావతిలో వరుస అగ్నిప్రమాదాలపై విచారణకు హోంమంత్రి ఆదేశం
  • ఐదు అగ్నిమాపక శకటాలతో రాత్రంతా శ్రమించి అదుపుచేశారు: హోంమంత్రి
  • వరుస ఘటనల్లో పైపులు తగలబడటంపై విచారణకు ఆదేశించాo: హోంమంత్రి
  • కలెక్టర్ల సదస్సు రోజు కూడా ఉద్దేశపూర్వకమేనని అనుమానాలు ఉన్నాయి: హోంమంత్రి
  • కొద్దిరోజులుగా వర్షం కురిసినందున ప్రమాదవశాత్తుకు అవకాశాలు తక్కువ: హోంమంత్రి
  • నిన్న ఆర్సెలార్ మిత్తల్ పరిశ్రమ భూమిపూజ ఘనంగా జరిగింది: హోంమంత్రి అనిత
  • అభివృద్ధిని ఓర్వలేకే నిప్పు పెట్టారా అనే అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి: హోంమంత్రి
  • గతంలో అరటితోటకు నిప్పు పెట్టిన ఉదాహరణలు ఉన్నాయి: హోంమంత్రి అనిత
  • పోలీసు శాఖ అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేస్తోంది: హోంమంత్రి అనిత
  • రాజధాని అమరావతిపై కుట్రలు పన్నితే ఉపేక్షించేది లేదు: హోంమంత్రి అనిత

పెద్దపులి సంచారం

  • పోలవరం జిల్లా గంగవరం మం. ఉయ్యాలమడుగు, లక్కొండ అటవీప్రాంతంలో పెద్దపులి
  • డీఎఫ్‌వో శివకుమార్, ఎస్‌డీఎఫ్‌వో సుబ్బారెడ్డి పర్యవేక్షణలో అటవీ బృందాలు
  • వేములోవ నుంచి రాత్రి ప్రయాణించి లక్కొండకు చేరుకున్న పెద్దపులి

ఎలుగుబంటి హల్‌చల్‌

  • అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో ఎలుగుబంటి హల్‌చల్‌
  • రాయదుర్గం ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కాంపౌండ్‌లోకి దూరిన ఎలుగుబంటి
  • మార్నింగ్‌ వాక్‌కు వచ్చి ఎలుగుబంటిని గమనించిన స్థానికులు
  • ఎలుగుబంటిని బంధించేందుకు పోలీసులు, అటవీ అధికారుల విఫలయత్నం
  • ఎలుగుబంటి సంచారంతో భయాందోళనలో విద్యార్థులు, ప్రజలు

ఉగ్రకదలికలు

  • విజయవాడ నగరంలో ఉగ్రకదలికలపై ఉలికిపాటు
  • విజయవాడ వించిపేటలో కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్‌ అధికారుల తనిఖీలు
  • సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించేలా యువకుల పోస్టులు
  • ముగ్గురు యువకులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
  • పోలీసుల అదుపులో మహమ్మద్ షరీఫ్‌, మీర్జా సొహైల్‌బేక్‌, మహమ్మద్ డ్యానిష్
  • నిన్న ఉదయం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు ముగ్గురిని ప్రశ్నించిన అధికారులు
  • సామాజిక మాధ్యమాల్లో యువకుల పోస్టింగులు, అందులోని గ్రూపు సభ్యుల వివరాలపై ఆరా
  • దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న 10 మందితో సంబంధాలు ఉన్నట్లు గుర్తింపు
  • పేలుడు పదార్థాల తయారీ.. వాటి వినియోగం గురించి నెట్‌లో వెతికినట్లు గుర్తింపు
  • ముగ్గురు యువకులపై చట్టవిరుద్ధ కార్యక్రమాల నిరోధకచట్టం, ఐటీ చట్టం కింద కేసు
  • విజయవాడ రెండో పట్టణ పీఎస్‌లో కేసు నమోదు చేసిన కౌంటర్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ సెల్
  • పాక్‌ హ్యాండ్లర్లతో ముగ్గురికీ సంబంధాలు ఉన్నట్లు గుర్తింపు

తిరుమల సమాచారం

  • తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
  • కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి కృష్ణతేజ క్యూలైన్ వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 81,483 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.5.12 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 30,777 మంది భక్తులు

6:38 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ఇంటర్‌ ద్వితియ సంవత్సరం పాఠ్యపుస్తకాలు లీక్‌

  • విజయవాడ ఇంటర్‌ ద్వితియ సంవత్సరం పాఠ్యపుస్తకాలు లీక్‌
  • పుస్తకాల ముద్రణకు ముందే లీకయిన పీడీఎఫ్‌ ప్రతులు
  • ఈ ఏడాది నుంచి కొత్త సిలబస్‌తో భౌతిక, రసాయనశాస్త్ర పాఠ్యపుస్తకాలు
  • ముద్రణకు ముందే సామాజిక మాధ్యమాల్లోకి కొత్త పుస్తకాల పీడీఎఫ్‌ ప్రతులు
  • పుస్తకాల లీక్‌పై విజయవాడ సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులకు పబ్లిషర్లు ఫిర్యాదు
  • ఈ ఘటనపై లోతుగా పరిశీలన చేస్తున్న ఇంటర్‌ బోర్డు, తెలుగు అకాడమీ

అమరావతిలో అర్ధరాత్రి భారీ అగ్ని ప్రమాదం

  • రాజధాని అమరావతిలో అర్ధరాత్రి భారీ అగ్ని ప్రమాదం
  • అమరావతి: ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలార్పిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
  • మెగా సంస్థకు చెందిన పైపులకు ఉద్దేశపూర్వకంగా నిప్పు పెట్టినట్లు ఆరోపణలు
  • ప్రమాదమా?, కుట్రకోణమా? అనే దానిపై అధికారుల అనుమానం
  • అమరావతి: ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలార్పిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
  • ఇటీవల వెలగపూడి వద్ద ఉద్దేశపూర్వకంగా పైపులకు నిప్పు పెట్టిన కొందరు వ్యక్తులు
  • అగ్నిప్రమాదంపై విచారణకు ఆదేశించిన సీఎం చంద్రబాబు

లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ స్థానాలు 50 శాతం పెంపు

  • లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ స్థానాలు 50 శాతం పెంపు
  • దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ స్థానాలను పెంచాలని కేంద్రం నిర్ణయం
  • 2029 ఎన్నికల నుంచి అమలుకు కేంద్రం కసరత్తు
  • 543 నుంచి 816కి పెరుగనున్న లోక్‌సభ స్థానాలు
  • ఏపీలో లోక్‌సభ స్థానాలు 25 నుంచి 38కి పెరిగే అవకాశం
  • తెలంగాణ లోక్‌సభ స్థానాలు 17 నుంచి 26కు చేరే అవకాశం
  • ఏపీలో 175 నుంచి 263కు పెరగనున్న అసెంబ్లీ స్థానాలు
  • తెలంగాణలో 119 నుంచి 179కి చేరనున్న అసెంబ్లీ స్థానాలు
  • నియోజకవర్గాల పునర్విభజన 2029 నుంచి అమల్లోకి వచ్చేలా కేంద్రం కసరత్తు
  • స్థానాల పెంపుపై బిల్లు తెచ్చేందుకు సన్నద్ధమవుతోన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం
