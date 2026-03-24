24 march 2026 andhra pradesh today live news updates
24 March 2026 Andhra Pradesh Today Live News Updates (ETV Bharat)
Published : March 24, 2026 at 7:18 AM IST
Updated : March 24, 2026 at 10:55 AM IST
24 March 2026 Andhra Pradesh Today Live News Updates : మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విజయవాడ నోవాటెల్లో సమావేశం
జనసేన ఎమ్మెల్యేలతో నేడు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ భేటీ
- జనసేన ఎమ్మెల్యేలతో నేడు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ భేటీ
- మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విజయవాడ నోవాటెల్లో సమావేశం
- క్షేత్రస్థాయిలో జనసేన పార్టీ బలోపేతంపై చర్చించే అవకాశం
- జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వంపైనా సమావేశంలో చర్చ
- ఇప్పటికే 15 లక్షలకు చేరిన జనసేన పార్టీ సభ్యత్వాలు
- సభ్యత్వ గడువు పెంచే విషయంలో నేడు నిర్ణయం
మంగళగిరి ఎయిమ్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన అత్యాధునిక సేవలు
- మంగళగిరి ఎయిమ్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన అత్యాధునిక సేవలు
- గామా కెమెరా స్పెక్ట్ సీటీ స్కాన్ను ప్రారంభించిన డైరెక్టర్ అహేంతం శాంతాసింగ్
- క్యాన్సర్తో పాటు అవయవాల పనితీరును నిశితంగా పరిశీలించే అవకాశం
దశాబ్దాలుగా పేదల కోసం ఆర్డీటీ అద్భుత సేవలు అందిస్తోంది: సీఎం
- దశాబ్దాలుగా పేదల కోసం ఆర్డీటీ అద్భుత సేవలు అందిస్తోంది: సీఎం
- విదేశీ నిధుల సమస్య పరిష్కరించిన ప్రధాని, కేంద్ర హోంమంత్రికి ధన్యవాదాలు: సీఎం
- కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా: సీఎం చంద్రబాబు
- తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వేల గ్రామాల్లో వివిధ రకాల సేవలందిస్తోంది: సీఎం
- గతంలో నిధుల నిలిపివేతతో సంస్థ సేవలకు అంతరాయం కలిగింది: సీఎం
- కేంద్ర హోంమంత్రి చొరవతో ఇవాళ అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోయాయి: సీఎం
- నిధుల సేకరణకు ఆర్డీటీని కేంద్రం అనుమతించడంతో మార్గం సుగమమైంది: సీఎం
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు శుభవార్త..
- తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు శుభవార్త.. లక్షలమంది సంతోషించే సమాచారం: లోకేష్
- ఆర్డీటీ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి: మంత్రి లోకేష్
- ఆర్డీటీ సేవలు నిరంతరాయంగా అందేలా చూస్తానని మాట ఇచ్చా: లోకేష్
- కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరపడంతో అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి: లోకేష్
- ఉపాధి, ఆర్థిక సాధికారత, వైద్య సేవలందించే సంస్థ కృషిని కేంద్రానికి వివరించా: లోకేష్
- ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేర్చిన ప్రధాని, కేంద్ర హోంమంత్రి, అధికారులకు కృతజ్ఞతలు: లోకేష్
ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షాకు ధన్యవాదాలు
- అనంతపురం ఆర్డీటీకి కేంద్ర హోంశాఖ లైన్క్లియర్పై మంత్రి సవిత హర్షం
- ఎఫ్సీఆర్ఏ అనుమతులు మంజూరు చేస్తూ కేంద్రం నిర్ణయించింది: మంత్రి సవిత
- ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షాకు ధన్యవాదాలు: మంత్రి సవిత
- సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్ కృషి వల్లే ఆర్డీటీ సేవలు కొనసాగింపు: మంత్రి సవిత
- సీఎం చంద్రబాబుకు, మంత్రి లోకేష్కు రుణపడి ఉంటాం: మంత్రి సవిత
ఆర్డీటీకి లైన్ క్లియర్
- అనంతపురం జిల్లా వాసులకు శుభవార్త
- అనంతపురం ఆర్డీటీకి హోంశాఖ లైన్క్లియర్
- ఎఫ్సీఆర్ఏ అనుమతులు మంజూరు చేసినట్లు సమాచారం
- ఈమేరకు ఆర్డీటీకి కేంద్ర హోంశాఖ సమాచారం
- రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్టు పేరుతో అనంతపురం జిల్లాలో పలు కార్యక్రమాలు
- వైద్య, సామాజిక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఆర్డీటీ సంస్థ
- ఏడాది క్రితం ఎఫ్సీఆర్ఏ అనుమతులు నిలిపివేసిన కేంద్రం
- మతమార్పిడిలకు పాల్పడుతున్నారంటూ సంస్థపై ఆరోపణలు
- ఆరోపణలతో పూర్తిస్థాయిలో విచారణ జరిపిన కేంద్ర హోంశాఖ
- కేంద్రానికి పలుమార్లు సీఎం, మంత్రులు, ఎంపీల విజ్ఞప్తులు
- మతమార్పిడిలకు పాల్పడలేదని కేంద్ర హోంశాఖకు చెప్పిన రాష్ట్ర ప్రజాప్రతినిధులు
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి, సీఎం ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణతో అనుమతులు
- కేంద్ర హోంశాఖ విచారణలో కూడా సానుకూల నివేదికలు రావడంతో అనుమతులు
- ఇకనుంచి ఆర్డీటీకి విదేశీ నిధులు పొందే అవకాశం కల్పించిన కేంద్రం
- దశాబ్దాలుగా పేదల కోసం ఆర్డీటీ అద్భుత సేవలు అందిస్తోంది: సీఎం
- విదేశీ నిధుల సమస్య పరిష్కరించిన ప్రధాని, కేంద్ర హోంమంత్రికి ధన్యవాదాలు: సీఎం
- కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా: సీఎం చంద్రబాబు
- తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వేల గ్రామాల్లో వివిధ రకాల సేవలందిస్తోంది: సీఎం
- గతంలో నిధుల నిలిపివేతతో సంస్థ సేవలకు అంతరాయం కలిగింది: సీఎం
- కేంద్ర హోంమంత్రి చొరవతో ఇవాళ అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోయాయి: సీఎం
- నిధుల సేకరణకు ఆర్డీటీని కేంద్రం అనుమతించడంతో మార్గం సుగమమైంది: సీఎం
అనంతపురం జిల్లాలో ఎట్టకేలకు ఎలుగుబంటి నిర్బంధం
- అనంతపురం జిల్లాలో ఎట్టకేలకు ఎలుగుబంటి నిర్బంధం
- ఎట్టకేలకు ఎలుగుబంటిని బంధించిన అటవీ అధికారులు
- రాయదుర్గంలోని ప్రభుత్వ కళాశాలలో హల్చల్ చేసిన ఎలుగుబంటి
- ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కాంపౌండ్లోకి దూరిన ఎలుగుబంటి
- మార్నింగ్ వాక్లో గమనించి పోలీసులకు సమాచారమిచ్చిన స్థానికులు
- కళాశాల ప్రాంగణంలోకి దూరిన ఎలుగుబంటిని బంధించిన అటవీ సిబ్బంది
- బోనులోకి ఎక్కించి ప్రత్యేక వాహనంలో అనంతపురానికి ఎలుగుబంటి తరలింపు
- ఎలుగుబంటిని బంధించి తరలించడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్న ప్రజలు
రాజధాని అమరావతిలో మరోసారి భారీ అగ్నిప్రమాదం
- రాజధాని అమరావతిలో మరోసారి భారీ అగ్నిప్రమాదం
- రాయపూడి వద్ద హెచ్వోడీ భవన సముదాయం వద్ద పైపులకు నిప్పు
- ప్రమాదమా లేక కుట్రకోణమా అనే అంశంపై దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు
- అమరావతి: ముఖ్య కార్యదర్శుల బంగ్లాల వద్ద అర్ధరాత్రి చెలరేగిన మంటలు
- మేఘా ఇంజినీరింగ్ కంపెనీ నిల్వచేసిన పైపులకు ఒక్కసారిగా మంటలు
- ఇటీవల వెలగపూడి వద్ద ఉద్దేశపూర్వకంగా పైపులకు నిప్పుపెట్టిన కొందరు వ్యక్తులు
- ఎల్అండ్టీ సంస్థకు చెందిన పైపులకు ఉద్దేశపూర్వకంగా నిప్పు
- గతంలో అరటి తోటలకు నిప్పుపెట్టిన వారే ఈ ఘటనకు పాల్పడ్డారనే అనుమానాలు
- వెలగపూడి ఘటనపై ఉన్నతస్థాయి విచారణకు కూడా ఆదేశించిన సీఎం
- తాజాగా రాయపూడి అగ్నిప్రమాదం ఘటనపైనా అనేక అనుమానాలు
అమరావతిలో అగ్నిప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించిన ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్
- అమరావతిలో అగ్నిప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించిన ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్
- అగ్నిప్రమాదానికి కారణాలను విశ్లేషిస్తున్న ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్
అమరావతిలో వరుస అగ్నిప్రమాదాలపై విచారణకు హోంమంత్రి ఆదేశం
- అమరావతిలో వరుస అగ్నిప్రమాదాలపై విచారణకు హోంమంత్రి ఆదేశం
- ఐదు అగ్నిమాపక శకటాలతో రాత్రంతా శ్రమించి అదుపుచేశారు: హోంమంత్రి
- వరుస ఘటనల్లో పైపులు తగలబడటంపై విచారణకు ఆదేశించాo: హోంమంత్రి
- కలెక్టర్ల సదస్సు రోజు కూడా ఉద్దేశపూర్వకమేనని అనుమానాలు ఉన్నాయి: హోంమంత్రి
- కొద్దిరోజులుగా వర్షం కురిసినందున ప్రమాదవశాత్తుకు అవకాశాలు తక్కువ: హోంమంత్రి
- నిన్న ఆర్సెలార్ మిత్తల్ పరిశ్రమ భూమిపూజ ఘనంగా జరిగింది: హోంమంత్రి అనిత
- అభివృద్ధిని ఓర్వలేకే నిప్పు పెట్టారా అనే అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి: హోంమంత్రి
- గతంలో అరటితోటకు నిప్పు పెట్టిన ఉదాహరణలు ఉన్నాయి: హోంమంత్రి అనిత
- పోలీసు శాఖ అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేస్తోంది: హోంమంత్రి అనిత
- రాజధాని అమరావతిపై కుట్రలు పన్నితే ఉపేక్షించేది లేదు: హోంమంత్రి అనిత
పెద్దపులి సంచారం
- పోలవరం జిల్లా గంగవరం మం. ఉయ్యాలమడుగు, లక్కొండ అటవీప్రాంతంలో పెద్దపులి
- డీఎఫ్వో శివకుమార్, ఎస్డీఎఫ్వో సుబ్బారెడ్డి పర్యవేక్షణలో అటవీ బృందాలు
- వేములోవ నుంచి రాత్రి ప్రయాణించి లక్కొండకు చేరుకున్న పెద్దపులి
ఎలుగుబంటి హల్చల్
- అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో ఎలుగుబంటి హల్చల్
- రాయదుర్గం ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కాంపౌండ్లోకి దూరిన ఎలుగుబంటి
- మార్నింగ్ వాక్కు వచ్చి ఎలుగుబంటిని గమనించిన స్థానికులు
- ఎలుగుబంటిని బంధించేందుకు పోలీసులు, అటవీ అధికారుల విఫలయత్నం
- ఎలుగుబంటి సంచారంతో భయాందోళనలో విద్యార్థులు, ప్రజలు
ఉగ్రకదలికలు
- విజయవాడ నగరంలో ఉగ్రకదలికలపై ఉలికిపాటు
- విజయవాడ వించిపేటలో కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారుల తనిఖీలు
- సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించేలా యువకుల పోస్టులు
- ముగ్గురు యువకులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
- పోలీసుల అదుపులో మహమ్మద్ షరీఫ్, మీర్జా సొహైల్బేక్, మహమ్మద్ డ్యానిష్
- నిన్న ఉదయం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు ముగ్గురిని ప్రశ్నించిన అధికారులు
- సామాజిక మాధ్యమాల్లో యువకుల పోస్టింగులు, అందులోని గ్రూపు సభ్యుల వివరాలపై ఆరా
- దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న 10 మందితో సంబంధాలు ఉన్నట్లు గుర్తింపు
- పేలుడు పదార్థాల తయారీ.. వాటి వినియోగం గురించి నెట్లో వెతికినట్లు గుర్తింపు
- ముగ్గురు యువకులపై చట్టవిరుద్ధ కార్యక్రమాల నిరోధకచట్టం, ఐటీ చట్టం కింద కేసు
- విజయవాడ రెండో పట్టణ పీఎస్లో కేసు నమోదు చేసిన కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ సెల్
- పాక్ హ్యాండ్లర్లతో ముగ్గురికీ సంబంధాలు ఉన్నట్లు గుర్తింపు
తిరుమల సమాచారం
- తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
- కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి కృష్ణతేజ క్యూలైన్ వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 81,483 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.5.12 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 30,777 మంది భక్తులు
ఇంటర్ ద్వితియ సంవత్సరం పాఠ్యపుస్తకాలు లీక్
- విజయవాడ ఇంటర్ ద్వితియ సంవత్సరం పాఠ్యపుస్తకాలు లీక్
- పుస్తకాల ముద్రణకు ముందే లీకయిన పీడీఎఫ్ ప్రతులు
- ఈ ఏడాది నుంచి కొత్త సిలబస్తో భౌతిక, రసాయనశాస్త్ర పాఠ్యపుస్తకాలు
- ముద్రణకు ముందే సామాజిక మాధ్యమాల్లోకి కొత్త పుస్తకాల పీడీఎఫ్ ప్రతులు
- పుస్తకాల లీక్పై విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు పబ్లిషర్లు ఫిర్యాదు
- ఈ ఘటనపై లోతుగా పరిశీలన చేస్తున్న ఇంటర్ బోర్డు, తెలుగు అకాడమీ
అమరావతిలో అర్ధరాత్రి భారీ అగ్ని ప్రమాదం
- రాజధాని అమరావతిలో అర్ధరాత్రి భారీ అగ్ని ప్రమాదం
- అమరావతి: ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలార్పిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
- మెగా సంస్థకు చెందిన పైపులకు ఉద్దేశపూర్వకంగా నిప్పు పెట్టినట్లు ఆరోపణలు
- ప్రమాదమా?, కుట్రకోణమా? అనే దానిపై అధికారుల అనుమానం
- అమరావతి: ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలార్పిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
- ఇటీవల వెలగపూడి వద్ద ఉద్దేశపూర్వకంగా పైపులకు నిప్పు పెట్టిన కొందరు వ్యక్తులు
- అగ్నిప్రమాదంపై విచారణకు ఆదేశించిన సీఎం చంద్రబాబు
లోక్సభ, అసెంబ్లీ స్థానాలు 50 శాతం పెంపు
- లోక్సభ, అసెంబ్లీ స్థానాలు 50 శాతం పెంపు
- దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ స్థానాలను పెంచాలని కేంద్రం నిర్ణయం
- 2029 ఎన్నికల నుంచి అమలుకు కేంద్రం కసరత్తు
- 543 నుంచి 816కి పెరుగనున్న లోక్సభ స్థానాలు
- ఏపీలో లోక్సభ స్థానాలు 25 నుంచి 38కి పెరిగే అవకాశం
- తెలంగాణ లోక్సభ స్థానాలు 17 నుంచి 26కు చేరే అవకాశం
- ఏపీలో 175 నుంచి 263కు పెరగనున్న అసెంబ్లీ స్థానాలు
- తెలంగాణలో 119 నుంచి 179కి చేరనున్న అసెంబ్లీ స్థానాలు
- నియోజకవర్గాల పునర్విభజన 2029 నుంచి అమల్లోకి వచ్చేలా కేంద్రం కసరత్తు
- స్థానాల పెంపుపై బిల్లు తెచ్చేందుకు సన్నద్ధమవుతోన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం
Last Updated : March 24, 2026 at 10:55 AM IST