23 March 2026 Andhra Pradesh Live News Updates: మల్టీలెవెల్ మార్కెటింగ్ సంస్థ క్యూనెట్ కేసులో సీసీఎస్‌ పోలీసుల సోదాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 6:53 AM IST

Updated : March 23, 2026 at 9:32 AM IST

9:31 AM, 23 Mar 2026 (IST)

మల్టీలెవెల్ మార్కెటింగ్ సంస్థ క్యూనెట్ కేసులో సీసీఎస్‌ పోలీసుల సోదాలు

  • మల్టీలెవెల్ మార్కెటింగ్ సంస్థ క్యూనెట్ కేసులో సీసీఎస్‌ పోలీసుల సోదాలు
  • తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటకలో సోదాలు చేస్తున్న హైదరాబాద్ పోలీసులు
  • హైదరాబాద్, విశాఖ, బెంగళూరులో కొనసాగుతున్న సోదాలు
  • ఇప్పటివరకు 20 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్న సీసీఎస్‌ పోలీసులు
  • ఇటీవల నమోదైన కేసుల ఆధారంగా 25 పోలీసు బృందాల సోదాలు
  • ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, కీలక పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు

9:31 AM, 23 Mar 2026 (IST)

రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకరి మృతి

  • పల్నాడు జిల్లా యడ్లపాడు వద్ద జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదం
  • ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్న మినీ లారీ, డ్రైవర్‌ అక్కడికక్కడే మృతి
  • డ్రైవర్ నిద్రమత్తే ప్రమాదానికి కారణమని భావిస్తున్న పోలీసులు
  • ఘటనాస్థలికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు

9:30 AM, 23 Mar 2026 (IST)

శెట్టిబలిజ జాతిపిత దొమ్మేటి వెంకటరెడ్డి జయంతి సందర్భంగా నివాళులర్పిస్తున్నా: మంత్రి లోకేష్‌

  • శెట్టిబలిజ జాతిపిత దొమ్మేటి వెంకటరెడ్డి జయంతి సందర్భంగా నివాళులర్పిస్తున్నా: మంత్రి లోకేష్‌
  • శెట్టిబలిజ సమాజానికి విద్య, ఐక్యత, గౌరవం తీసుకొచ్చిన గొప్ప సామాజిక సంస్కర్త: లోకేష్‌
  • శెట్టిబలిజ సంక్షేమ సంఘాన్ని స్థాపించి వారి అభ్యున్నతికి విశేషంగా కృషిచేశారు: లోకేష్‌

9:30 AM, 23 Mar 2026 (IST)

సీఎం సమీక్షలు

  • ఉదయం 11 నుంచి ఒంటిగంట వరకు క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం సమీక్షలు
  • ఆర్టీజీ, ఎల్పీజీ, పంట నష్టం, ధరల నియంత్రణపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
  • సమీక్షకు హాజరుకానున్న మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, ఉన్నతాధికారులు
  • మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు హెలికాప్టర్‌లో అనకాపల్లి బయల్దేరి వెళ్లనున్న సీఎం

8:11 AM, 23 Mar 2026 (IST)

నేడు విచారణకు సునీల్‌నాయక్

  • రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో నేడు సునీల్‌నాయక్‌ విచారణ
  • గుంటూరు సీసీఎస్ స్టేషన్‌లో విచారణకు హాజరుకానున్న సునీల్‌నాయక్
  • హైకోర్టు ఆదేశాలతో 5 నుంచి 11 వరకు గుంటూరు విచారణకు హాజరైన సునీల్‌నాయక్‌
  • సునీల్‌నాయక్‌ను 7 రోజులపాటు విచారించిన దర్యాప్తు అధికారి ఎస్పీ దామోదర్
  • మార్చి 12న విచారణకు హాజరుకాని ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్‌నాయక్‌
  • తల్లి అనారోగ్యం కారణంగా పట్నా వెళ్లేందుకు హైకోర్టు అనుమతి కోరిన సునీల్
  • పట్నా వెళ్లేందుకు సునీల్‌నాయక్‌కు అనుమతి ఇచ్చిన హైకోర్టు
  • మార్చి 23న విచారణ అధికారి ముందు హాజరుకావాలని ఆదేశించిన హైకోర్టు
  • ఈ నేపథ్యంలో నేడు మరోసారి విచారణకు హాజరుకానున్న సునీల్‌నాయక్
  • రఘురామ కేసులో ఇప్పటికే అనేక కోణాల్లో సునీల్‌ను విచారించిన పోలీసులు
  • విచారణలో ఇప్పటివరకు పోలీసులకు సహకరించని సునీల్‌నాయక్‌
  • సునీల్‌నాయక్ ముందస్తు బెయిల్ అర్హత పిటిషన్‌పై నేడు విచారించనున్న హైకోర్టు

8:11 AM, 23 Mar 2026 (IST)

వేములలోవ అటవీ ప్రాంతంలోనే పెద్దపులి మకాం

  • పోలవరం జిల్లా గంగవరం మం. వేములలోవ అటవీ ప్రాంతంలోనే పెద్దపులి మకాం
  • గంగవరం మం. వేములలోవ, పిడతమామిడి గ్రామాల ప్రజలకు అప్రమత్తత సూచనలు
  • మొల్లేరు, బి.ఎస్.ఆర్.పట్నం, ఆర్.డి.పురం, వడ్డిచెరువు ప్రజలకు హెచ్చరికలు
  • పోలవరం డీఎఫ్‌వో శివకుమార్, అడ్డతీగల సబ్ డీఎఫ్‌వో సుబ్బారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పర్యవేక్షణ

8:11 AM, 23 Mar 2026 (IST)

ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి

  • ప్రకాశం జిల్లా బల్లికురవ మండలం రామాంజనేయపురం సమీపంలో ప్రమాదం
  • హైదరాబాద్‌కు చెందిన సుబ్రహ్మణ్యం(55) మృతి, మరో ఇద్దరికి స్వల్పగాయాలు
  • హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌లో నివాసం ఉంటున్న కోట సుబ్రహ్మణ్యం(55)గా గుర్తింపు

8:10 AM, 23 Mar 2026 (IST)

కుమారస్వామితో ఉక్కు కార్మిక సంఘాల సమావేశం

  • విశాఖ: మధ్యాహ్నం 12.30 గం.కు కుమారస్వామితో ఉక్కు కార్మిక సంఘాల సమావేశం
  • ప్లాంట్‌కు సంబంధించి తమ వాదనను మంత్రి వద్ద వినిపించనున్న కార్మిక సంఘాలు

8:09 AM, 23 Mar 2026 (IST)

విశాఖలో కేంద్ర మంత్రి కుమారస్వామి, మంత్రి లోకేశ్​

  • విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ గెస్ట్‌హౌస్‌లోనే రాత్రి బస చేసిన కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి
  • ఉదయం విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ను సందర్శించనున్న కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి
  • విశాఖ: రాత్రి పార్టీ కార్యాలయం వద్దే బస చేసిన మంత్రి నారా లోకేష్
  • ఉదయం ప్రజా దర్బార్‌ నిర్వహించనున్న మంత్రి నారా లోకేష్‌
  • శెట్టిబలిజ నేత దొమ్మేటి వెంకటరెడ్డి జయంతి కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న లోకేష్‌

8:09 AM, 23 Mar 2026 (IST)

కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామిని కలిసిన టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు

  • విశాఖ: కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామిని కలిసిన టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు
  • పలు సమస్యలను కేంద్రమంత్రి దృష్టికి తీసుకొచ్చిన పల్లా శ్రీనివాసరావు
  • పల్లా శ్రీనివాసరావు విజ్ఞప్తులకు సానుకూలంగా స్పందించిన ఉక్కుమంత్రి
  • భూములిచ్చిన స్థానికులైన ఆర్‌-కార్డు హోల్డర్ల సమస్యలపై పల్లా ప్రస్తావన
  • పరిపాలనా అడ్డంకుల వల్ల ఉద్యోగావకాశాలు దూరమవుతున్న పరిస్థితిని సరిదిద్దాలన్న పల్లా

8:08 AM, 23 Mar 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

  • తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో నిండిన అన్ని కంపార్టుమెంట్లు
  • కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్‌ వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 86,091 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.21 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 29,664 మంది భక్తులు

6:52 AM, 23 Mar 2026 (IST)

స్టీల్​ ప్లాంట్‌ నిర్మాణానికి నేడు భూమిపూజ

  • రాష్ట్ర పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో నేడు మరో ముందడుగు
  • ఉక్కు రంగంలో రాష్ట్రానికి రూ.1.36 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి
  • రాష్ట్రంలో స్టీల్‌ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తున్న దిగ్గజ సంస్థ ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌
  • నేడు అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మం. రాజయ్యపేటలో ప్లాంట్‌కు భూమిపూజ
  • ఇవాళ కేంద్రమంత్రులతో కలిసి శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • ఏడాదికి 17.8 మిలియన్ టన్నుల ఉక్కు ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో ప్లాంట్‌
  • ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ వల్ల లక్ష మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు
  • ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌ గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్‌ప్లాంట్ రెండు దశల్లో సాకారం
  • మిత్తల్‌ స్టీల్‌ప్లాంట్‌కు అనుబంధంగా రూ.11,198 కోట్లతో క్యాప్టివ్ పోర్ట్
  • క్యాప్టివ్ పోర్ట్ ద్వారా రానున్న మరో 6 వేల ఉద్యోగాలు
  • ఏఎంఎన్ఎస్ ఇండియా రాకతో పరిశ్రమల హబ్‌గా విశాఖ రీజియన్
  • ఉక్కు మార్కెట్‌లో ఏఎంఎన్ఎస్ ఇండియాది భవిష్యత్తులో కీలక పాత్ర
  • ప్రాజెక్టు త్వరగా పూర్తయ్యేలా అన్ని విధాలా సహకరిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
  • స్టీల్‌ప్లాంట్‌ను ఎన్‌హెచ్-16తో కలిపేలా శరవేగంగా 4 లేన్‌ విస్తరణ పనులు
  • కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ లక్ష్మీనారాయణ మిత్తల్‌
  • కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న ఏఎంఎన్ఎస్ ఇండియా ఛైర్మన్ ఆదిత్య మిత్తల్
  • శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి వివిధ రంగాల ప్రముఖులు, ఉక్కు సంస్థల ప్రతినిధులు
  • ఇవాళ మధ్యాహ్నం నక్కపల్లి మండలం రాజయ్యపేటకు సీఎం చంద్రబాబు
  • ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3.40 గం.కు ఎక్స్‌పీరియన్స్ జోన్ సందర్శన
  • ఏఎంఎన్ఎస్ ఇండియా స్టీల్‌ప్లాంట్ మోడల్‌ పరిశీలించనున్న సీఎం
  • కేంద్రమంత్రులతో కలిసి శంకుస్థాపన ఫలకం ఆవిష్కరించనున్న సీఎం
  • శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ముగిశాక సాయంత్రం 4.50 గం.కు సీఎం ప్రసంగం

6:51 AM, 23 Mar 2026 (IST)

నెల్లూరులోని మూలపేటలో ముగ్గురికి కత్తిపోట్లు

  • నెల్లూరులోని మూలపేటలో ముగ్గురికి కత్తిపోట్లు
  • నెల్లూరు: ముగ్గురికి గాయాలు కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలింపు
  • నెల్లూరు: కుటుంబకలహాలతో కత్తులతో దాడికి జరిగిందన్న స్థానికులు

6:50 AM, 23 Mar 2026 (IST)

బంగారం విక్రయిస్తామని డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న ముఠా అరెస్టు

  • విజయవాడ: బంగారం విక్రయిస్తామని డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న ముఠా అరెస్టు
  • బంగారం పేరుతో డబ్బు వసూలు చేసే ముఠాను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
  • మాజీ హోంగార్డు హరికృష్ణ సహా నలుగురిని పట్టుకున్న పోలీసులు
  • విజయవాడ: బాధితులను బెదిరించి నగదు తీసుకెళ్తున్న ముఠా
