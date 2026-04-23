23 april 2026 today ap live news updates: మద్యం రవాణా దోపిడీ కేసులో నిందితులను నేడు ప్రశ్నించనున్న సిట్‌

23 april 2026 today ap live news updates

23 april 2026 today ap live news updates
23 april 2026 today ap live news updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 6:51 AM IST

Updated : April 23, 2026 at 8:35 AM IST

23 april 2026 today ap live news updates

8:34 AM, 23 Apr 2026 (IST)

మద్యం రవాణా దోపిడీ కేసులో నిందితులను నేడు ప్రశ్నించనున్న సిట్‌

మద్యం రవాణా దోపిడీ కేసులో నిందితులను నేడు సిట్‌ అధికారులు ప్రశ్నించనున్నారు. ఇవాళ విచారణకు రావాలని మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావుకు నోటీసులు అందజేశారు. నాగేశ్వరరావుతో పాటు ఆయన కుమారుడికి సిట్‌ నోటీసులు జారీచేసింది. నాగేశ్వరరావును హైదరాబాద్‌లోని ఆయన నివాసంలోనే సిట్​ అధికారులు ప్రశ్నించనున్నారు. విజయవాడ సిట్‌ కార్యాలయంలో కారుమూరి నాగేశ్వరరావు కుమారుడు సునీల్‌ను విచారించనున్నారు.

8:32 AM, 23 Apr 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 5 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. బుధవారం శ్రీవారిని 65,354 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.43 కోట్లు లభించింది. 25,550 మంది భక్తులు నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:48 AM, 23 Apr 2026 (IST)

కోరుకొండ మండలం కాపవరం పాండవుల కొండపై పెద్దపులి సంచారం

తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలం కాపవరం పాండవుల కొండపై పెద్దపులి సంచరిస్తోంది. ట్రాకింగ్ ద్వారా పులి సంచారాన్ని అధికారులు గుర్తించారు. పులి సంచారం నేపథ్యంలో పాండవుల కొండ వద్దకు అటవీ అధికారులు చేరుకున్నారు. పెద్దపులి సంచారం కారణంగా కోరుకొండ, కాపవరం గ్రామాల ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

6:46 AM, 23 Apr 2026 (IST)

ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 11 మంది మృతి

ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో 11 మంది మృతి చెందారు. బ్రేకులు ఫెయిల్ కావడంతో ముందున్న వాహనాలను ట్రక్కు ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో 2 వాహనాల్లో మంటలు చెలరేగి చిన్నారులు సహా 11 మంది మృతి చెందారు. నిన్నరాత్రి లాసోడాలో ట్రక్కుకు బ్రేకులు ఫెయిల్ అయ్యి మరో ట్రక్కుతో పాటు రెండు కార్లను ఢీకొన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ప్రమాదంలో 2 ట్రక్కులకు మధ్యలో కారులో మంటలు చెలరేగాయి. పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలిలో మృతదేహాలను వెలికితీశారు.

6:45 AM, 23 Apr 2026 (IST)

నేడు రాంబిల్లిలో రెన్యూ ఎనర్జీ గ్లోబల్ ప్లాంట్‌కు సీఎం శంకుస్థాపన

అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లిలో నేడు రెన్యూ ఎనర్జీ గ్లోబల్ ప్లాంట్‌కు సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రూ.5,400 కోట్ల పెట్టుబడితో రెన్యూ ఎనర్జీ ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రాంబిల్లిలో 6 గిగా వాట్లకుపైగా ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో క్లీన్ ఎనర్జీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ ప్లాంట్​ వల్ల సుమారు 2,100 మందికి ఉపాధి కల్పించే అవకాశం ఉంది.

6:44 AM, 23 Apr 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో హడలెత్తిస్తున్న ఎండలు, వడగాలులు

రాష్ట్రంలో ఎండలు, వడగాలులు ప్రజలను హడలెత్తిస్తున్నాయి. గురవారం 95 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, 101 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఎండల తీవ్రత కారణంగా ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల సంస్థ సూచించింది.

6:43 AM, 23 Apr 2026 (IST)

నేడు పంజాగుట్టలో నాదెండ్ల భాస్కర్​రావు అంత్యక్రియలు

నేటి సాయంత్రం 4 గంటలకు పంజాగుట్ట శ్మశానవాటికలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి నాదెండ్ల భాస్కర్‌రావు అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. బుధవారం హైదరాబాద్‌లోని కాంటినెంటల్‌ ఆస్పత్రిలో నాదెండ్ల భాస్కర్‌రావు(90) మృతి చెందారు. వృద్ధాప్య సమస్యలతో చికిత్సపొందుతూ నాదెండ్ల భాస్కర్‌రావు కన్నుమూశారు.

Last Updated : April 23, 2026 at 8:35 AM IST

