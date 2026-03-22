22 March 2026 Andhra Pradesh Live News Updates:కేంద్రం కీలక నిర్ణయం - రేపట్నుంచి వాణిజ్య సిలిండర్లు సరఫరా

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 6:47 AM IST

Updated : March 22, 2026 at 7:04 AM IST

22 March 2026 Andhra Pradesh Live News Updates: అనకాపల్లి జిల్లా: రేపు ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్ ఉక్కు కర్మాగారానికి శంకుస్థాపన - గంగవరం మండలంలో సంచరిస్తున్న పెద్దపులి

7:03 AM, 22 Mar 2026 (IST)

తిరుమల: టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం

  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి బాట గంగమ్మ ఆలయం వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు
  • నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 77,864 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 3.33 కోట్ల
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 39,348 మంది భక్తులు

7:01 AM, 22 Mar 2026 (IST)

పోలవరం: గంగవరం మండలంలో సంచరిస్తున్న పెద్దపులి

  • గంగవరం మం.లోని గ్రామాల ప్రజలకు హెచ్చరికలు
  • గోకవరం మండలం మల్లవరం గ్రామ ప్రజలకు అటవీశాఖ హెచ్చరికలు
  • పోలవరం డీఎఫ్‌వో శివకుమార్, అడ్డతీగల సబ్ డీఎఫ్‌వో సుబ్బారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పర్యవేక్షణ

6:44 AM, 22 Mar 2026 (IST)

అనకాపల్లి జిల్లా: రేపు ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్ ఉక్కు కర్మాగారానికి శంకుస్థాపన

  • రాజయ్యపేటలో ఉక్కు కర్మాగారానికి శంకుస్థాపన
  • ఉక్కు కర్మాగారానికి శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న కేంద్రమంత్రులు కుమారస్వామి, శ్రీనివాసవర్మ
  • కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌, మంత్రి లోకేశ్‌
  • ఏటా 17.8 మిలియన్‌ టన్నుల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో స్టీల్‌ప్లాంట్‌ ఏర్పాటు
  • మొత్తం 5,465 ఎకరాల్లో రెండు దశల్లో సాకారం కానున్న ప్రాజెక్టు
  • ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్షమందికి ఉపాధి అవకాశాలు

6:43 AM, 22 Mar 2026 (IST)

వాణిజ్య సిలిండర్లపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం

  • రేపట్నుంచి వాణిజ్య సిలిండర్లు సరఫరా చేస్తామని కేంద్రం ప్రకటన
  • వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరాను 20 శాతం పెంచిన కేంద్రం
  • హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, దాబాలు, క్యాంటీన్లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచన
  • అన్ని రాష్ట్రాలు, యూటీలకు లేఖ రాసిన కేంద్రప్రభుత్వం
