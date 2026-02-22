22-02-2026: నేడు భారత్ నెట్తో ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందం - డిజిటల్ సేవల విస్తరణకు సహకారం
Published : February 22, 2026 at 7:15 AM IST
Updated : February 22, 2026 at 9:21 AM IST
22-02-2026 Andhra Pradesh News Live - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రేపటి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు
నేడు భారత్ నెట్తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం
- సాయంత్రం ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో కార్యక్రమం
- సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా సమక్షంలో ఒప్పందం
- భారత్ నెట్ ప్రాజెక్టు అమలుపై ఒప్పందం
- గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఫైబర్ ఇంటర్నెట్ లక్ష్యం
- రాష్ట్రంలో డిజిటల్ సేవల విస్తరణకు సహకారం
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు ప్రముఖులు
- శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కేంద్రమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్
- శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి అచ్చెన్న, ప్రభుత్వ విప్ శ్రీనివాస్
జగన్ ట్వీట్కు మంత్రి లోకేశ్ కౌంటర్
- ఏఐ సదస్సులో కాంగ్రెస్ నిరసన పట్ల జగన్ ట్వీట్కు లోకేశ్ కౌంటర్
- పెట్టుబడులకు నష్టం చేసిన వ్యక్తే దేశం కోసం చింతిస్తున్నట్లు నటించడం విడ్డూరం: లోకేశ్
- 2017లో పెట్టుబడుల సదస్సుకు భంగం కలిగేలా జగన్ ధర్నా చేశారు: లోకేశ్
- 2020లో సింగపూర్ ప్రభుత్వంతో అమరావతి పెట్టుబడులు రద్దు చేశారు: లోకేశ్
- 2025లో ప్రభుత్వ నిధుల సమీకరణను అడ్డుకోవాలంటూ ఆర్బీఐకి లేఖ రాశారు: లోకేశ్
- 2026లో అకస్మాత్తుగా 'ఏఐ సమ్మిట్పై ఆందోళన' అంటూ నటిస్తున్నారు: లోకేశ్
- జగన్ ద్వంద్వ వైఖరి పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తుంది: లోకేశ్
శ్రీశైలం దేవస్థానంలో అగ్నిప్రమాదం - అదుపుచేసిన ఫైర్ సిబ్బంది
- శ్రీశైలంలోని వీఐపీ కాటేజీలో అగ్నిప్రమాదం, భక్తులకు తప్పిన ప్రమాదం
- అర్ధరాత్రి శ్రీశైలం ఆలయ అబ్బూరు వీఐపీ కాటేజీలో చెలరేగిన మంటలు
- వీఐపీ కాటేజీ మొదటి అంతస్తులో షార్ట్సర్క్యూట్తో ఏసీ పేలి చెలరేగిన మంటలు
- మంటలు చెలరేగడంతో బయటకు పరుగులు తీసిన 12 మంది భక్తులు
- ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మంటలు అదుపుచేసిన ఫైర్ సిబ్బంది
అద్దంకిలో నిర్బంధ తనిఖీలు
- ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకిలో గరటయ్య కాలనీలో నిర్బంధ తనిఖీలు
- సరైన పత్రాలు లేని 38 బైకులు, 6 ఆటోలు సీజ్ చేసిన పోలీసులు
- డీఎస్పీ లక్ష్మీనారాయణ ఆధ్వర్యంలో పోలీసుల నిర్బంధ తనిఖీలు
- 'డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో - జీవితం ముద్దు' పేరిట అవగాహన కార్యక్రమం
తిరుమలలో భక్తుల సర్వదర్శనానికి 16 గంటల సమయం
- తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 16 గంటలు
- శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం నిండిన అన్ని కంపార్టుమెంట్లు
- అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి కృష్ణతేజ క్యూలైన్ వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు
- నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 82,043 మంది భక్తులు
- నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.74 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 32,299 మంది భక్తులు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రేపటి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు
- ఏపీవ్యాప్తంగా 1,537 కేంద్రాల్లో ఇంటర్ పరీక్షలు
- ఇంటర్ పరీక్షలు రాయనున్న 10,57,312 మంది విద్యార్థులు
- లోపాలకు తావివ్వ కుండా పరీక్షల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేశామన్న అధికారులు
- ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న పరీక్ష
- ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైనా పరీక్షకు అనుమతించబోమన్న అధికారులు
- విద్యార్థులు గంట ముందే పరీక్ష కేంద్రానికి చేరుకోవాలని సూచన
- అత్యవసర సమస్యల కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 18004251531 ఏర్పాటు
గుంటూరులో నేడు సీఎం పర్యటన
- కేంద్రమంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియాతో కలిసి గుంటూరులో నేడు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
- మధ్యాహ్నం గుంటూరు నగరశివారు బొమ్మిడాలనగర్ చేరుకోనున్న సీఎం
- భారట్ నెట్కు సంబంధించి ఒప్పంద పత్రాలపై సింధియాతో సంతకం చేయనున్న సీఎం
- గ్రామీణ డాక్ సేవక్ సమ్మేళ నంలో పాల్గొని ప్రసంగించనున్న సీఎం
