22-02-2026: నేడు భారత్ నెట్‌తో ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందం - డిజిటల్ సేవల విస్తరణకు సహకారం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 7:15 AM IST

Updated : February 22, 2026 at 9:21 AM IST

22-02-2026 Andhra Pradesh News Live - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రేపటి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు

9:19 AM, 22 Feb 2026 (IST)

నేడు భారత్ నెట్‌తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం

  • నేడు భారత్ నెట్‌తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం
  • సాయంత్రం ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో కార్యక్రమం
  • సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా సమక్షంలో ఒప్పందం
  • భారత్ నెట్ ప్రాజెక్టు అమలుపై ఒప్పందం
  • గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఫైబర్ ఇంటర్నెట్ లక్ష్యం
  • రాష్ట్రంలో డిజిటల్ సేవల విస్తరణకు సహకారం

9:19 AM, 22 Feb 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు ప్రముఖులు

  • తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు ప్రముఖులు
  • శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కేంద్రమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్‌
  • శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి అచ్చెన్న, ప్రభుత్వ విప్ శ్రీనివాస్

9:18 AM, 22 Feb 2026 (IST)

జగన్ ట్వీట్‌కు మంత్రి లోకేశ్ కౌంటర్

  • ఏఐ సదస్సులో కాంగ్రెస్ నిరసన పట్ల జగన్ ట్వీట్‌కు లోకేశ్ కౌంటర్
  • పెట్టుబడులకు నష్టం చేసిన వ్యక్తే దేశం కోసం చింతిస్తున్నట్లు నటించడం విడ్డూరం: లోకేశ్
  • 2017లో పెట్టుబడుల సదస్సుకు భంగం కలిగేలా జగన్ ధర్నా చేశారు: లోకేశ్
  • 2020లో సింగపూర్ ప్రభుత్వంతో అమరావతి పెట్టుబడులు రద్దు చేశారు: లోకేశ్
  • 2025లో ప్రభుత్వ నిధుల సమీకరణను అడ్డుకోవాలంటూ ఆర్బీఐకి లేఖ రాశారు: లోకేశ్
  • 2026లో అకస్మాత్తుగా 'ఏఐ సమ్మిట్‌పై ఆందోళన' అంటూ నటిస్తున్నారు: లోకేశ్
  • జగన్‌ ద్వంద్వ వైఖరి పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తుంది: లోకేశ్

7:37 AM, 22 Feb 2026 (IST)

శ్రీశైలం దేవస్థానంలో అగ్నిప్రమాదం - అదుపుచేసిన ఫైర్ సిబ్బంది

  • శ్రీశైలంలోని వీఐపీ కాటేజీలో అగ్నిప్రమాదం, భక్తులకు తప్పిన ప్రమాదం
  • అర్ధరాత్రి శ్రీశైలం ఆలయ అబ్బూరు వీఐపీ కాటేజీలో చెలరేగిన మంటలు
  • వీఐపీ కాటేజీ మొదటి అంతస్తులో షార్ట్‌సర్క్యూట్‌తో ఏసీ పేలి చెలరేగిన మంటలు
  • మంటలు చెలరేగడంతో బయటకు పరుగులు తీసిన 12 మంది భక్తులు
  • ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మంటలు అదుపుచేసిన ఫైర్ సిబ్బంది

7:35 AM, 22 Feb 2026 (IST)

అద్దంకిలో నిర్బంధ తనిఖీలు

  • ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకిలో గరటయ్య కాలనీలో నిర్బంధ తనిఖీలు
  • సరైన పత్రాలు లేని 38 బైకులు, 6 ఆటోలు సీజ్‌ చేసిన పోలీసులు
  • డీఎస్పీ లక్ష్మీనారాయణ ఆధ్వర్యంలో పోలీసుల నిర్బంధ తనిఖీలు
  • 'డ్రగ్స్‌ వద్దు బ్రో - జీవితం ముద్దు' పేరిట అవగాహన కార్యక్రమం

7:10 AM, 22 Feb 2026 (IST)

తిరుమలలో భక్తుల సర్వదర్శనానికి 16 గంటల సమయం

  • తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 16 గంటలు
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం నిండిన అన్ని కంపార్టుమెంట్లు
  • అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి కృష్ణతేజ క్యూలైన్ వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు
  • నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 82,043 మంది భక్తులు
  • నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.74 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 32,299 మంది భక్తులు

6:59 AM, 22 Feb 2026 (IST)

యూత్ కాంగ్రెస్ నిరసనపై జగన్ చేసిన ట్వీట్​కు నారా లోకేశ్ కౌంటర్

  • ఏఐ సమ్మిట్ లో యూత్ కాంగ్రెస్ నిరసన పట్ల జగన్ చేసిన ట్వీట్ కు నారా లోకేశ్ కౌంటర్
  • దేశ ఆర్థిక ప్రతిష్ఠను బలహీనపరిచిన నిర్ణయాల చరిత్ర ఉన్నవారు, ఇప్పుడు గ్లోబల్ వేదికల గురించి చింతిస్తున్నట్టు నటిస్తున్నారని వ్యాఖ్య
  • 2017లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సమ్మిట్‌ను భంగం కలిగించేందుకు ఎయిర్‌పోర్ట్ వద్ద జగన్ ధర్నా చేశారని ఎద్దేవా
  • 2019లో గ్లోబల్ పెట్టుబడిదారులతో కుదిరిన పవర్ ఒప్పందాల రద్దు చేశారన్న లోకేశ్
  • 2020లో సింగపూర్ ప్రభుత్వంతో అమరావతి పెట్టుబడుల రద్దు చేశారన్న మంత్రి
  • 2025లో ప్రభుత్వ నిధుల సమీకరణను అడ్డుకోవాలంటూ ఆర్బీఐకి లేఖ రాసినట్లు వివరణ
  • ఇప్పుడు 2026లో అకస్మాత్తుగా “ఏఐ సమ్మిట్‌పై ఆందోళన” చేయడం హాస్యాస్పదం
  • ఈ రాజకీయ కపటత్వం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోందన్న మంత్రి లోకేశ్

6:56 AM, 22 Feb 2026 (IST)

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రేపటి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు

  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రేపటి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు
  • ఏపీవ్యాప్తంగా 1,537 కేంద్రాల్లో ఇంటర్ పరీక్షలు
  • ఇంటర్ పరీక్షలు రాయనున్న 10,57,312 మంది విద్యార్థులు
  • లోపాలకు తావివ్వ కుండా పరీక్షల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేశామన్న అధికారులు
  • ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న పరీక్ష
  • ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైనా పరీక్షకు అనుమతించబోమన్న అధికారులు
  • విద్యార్థులు గంట ముందే పరీక్ష కేంద్రానికి చేరుకోవాలని సూచన
  • అత్యవసర సమస్యల కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 18004251531 ఏర్పాటు

6:54 AM, 22 Feb 2026 (IST)

గుంటూరులో నేడు సీఎం పర్యటన

  • కేంద్రమంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియాతో కలిసి గుంటూరులో నేడు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
  • మధ్యాహ్నం గుంటూరు నగరశివారు బొమ్మిడాలనగర్ చేరుకోనున్న సీఎం
  • భారట్‌ నెట్‌కు సంబంధించి ఒప్పంద పత్రాలపై సింధియాతో సంతకం చేయనున్న సీఎం
  • గ్రామీణ డాక్ సేవక్ సమ్మేళ నంలో పాల్గొని ప్రసంగించనున్న సీఎం
Last Updated : February 22, 2026 at 9:21 AM IST

