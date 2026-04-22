22 April 2026 Today AP Live News Updates: తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 6:58 AM IST

Updated : April 22, 2026 at 7:15 AM IST

22 April 2026 Today AP Live News Updates: తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి - జనాభా నిర్వహణపై నేడు సీఎం సమీక్ష - సంజీవని ప్రాజెక్టుపై సైతం చర్చ

9:17 AM, 22 Apr 2026 (IST)

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. నల్లజర్ల మండలం వీరవల్లి టోల్‌ప్లాజా వద్ద బుధవారం తెల్లవారుజామున సూచిక బోర్డుని కారు ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ఘటనాస్థలంలో ఒకరు మృతి చెందగా ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన మరొకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మృతులు చాపర్ల రాజు, చాపర్ల హనుమంతరావు, దుద్దుకూరు సాగర్‌గా గుర్తించారు. వీరంతా చెన్నై ఆస్పత్రికి వెళ్లి తాళ్లపూడి మండలం గజ్జరం వస్తుండగా ఘటన జరిగింది. మృతదేహాలు గోపాలపురం సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించారు. నల్లజర్ల పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు.

7:54 AM, 22 Apr 2026 (IST)

జనాభా నిర్వహణపై నేడు సీఎం సమీక్ష

జనాభా నిర్వహణపై సచివాలయంలో ఈరోజు ఉదయం సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షను నిర్వహించనున్నారు. ఆపై మధ్యాహ్నం సంజీవని ప్రాజెక్టుపై సైతం సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షను నిర్వహించనున్నారు.

7:52 AM, 22 Apr 2026 (IST)

సింగపూర్‌లో కొనసాగుతున్న మంత్రుల బృందం పర్యటన

సింగపూర్‌లో ఏపీ మంత్రుల బృందం పర్యటన కొనసాగుతుంది. మెరుగైన పాలన, ఉత్తమ సేవలు అందించడంపై వారంపాటు మంత్రులకు శిక్షణ జరుగుతుంది. ఇవాళ ఉదయం సింగపూర్ హోంమంత్రి షణ్ముగంతో ఏపీ మంత్రుల భేటీ కానుంది. ప్రజల రక్షణకు చర్యలు, చట్టాలపై మంత్రులకు షణ్ముగం వివరించారు. నేషన్ ఫస్ట్ గవర్నెన్స్, రాజకీయ జవాబుదారీతనంపై ఇవాళ మంత్రులకు శిక్షణ తీసుకోనున్నారు. సింగపూర్ పర్యటనలో మంత్రులు నారాయణ, బీసీ జనార్దన్‌రెడ్డి, అనగాని, అచ్చెన్న, అనిత, సత్యకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

7:07 AM, 22 Apr 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు
వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 73,324 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 3.89 కోట్లుగా ఉంది. నిన్న శ్రీవారికి 22,955 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:54 AM, 22 Apr 2026 (IST)

తెలంగాణలో కొనసాగుతున్న ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె

తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె కొనసాగుతుంది. అర్ధరాత్రి నుంచి సమ్మెకు ఆర్టీసీ కార్మికులు దిగారు. ఫలితంగా ఆర్టీసీ బస్సులు బస్టాండ్లలోనే నిలిచిపోయాయి. ఆర్టీసీ బస్సుల వద్ద పోలీసుల బందోబస్తును ఉంచారు.

6:40 AM, 22 Apr 2026 (IST)

