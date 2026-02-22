22-02-2026 Telangana News Today Live : నేడు ములుగు జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
Telangana News Today Live (ETV Bharat)
22-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
LIVE FEED
నేడు ములుగు జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
- నేడు ములుగు జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి (CM Revanth Reddy) పర్యటన
- మహబూబాబాద్లో దివంగత వెన్నం రాఘవేందర్రెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శించనున్న సీఎం
- కన్నాయిగూడెంలోని దేవాదుల ప్రాజెక్టుకు వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- దేవాదుల ఇంటెక్వెల్తో పాటు గోదావరిలో నీటి ప్రవాహాన్ని పరిశీలించనున్న సీఎం
- దేవాదుల పనుల పురోగతిపై ఇంజినీర్లతో సమీక్షించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- ఎలాంటి అటంకాలు లేకుండా చేపట్టాల్సిన పనులపై దిశానిర్దేశం చేయనున్న సీఎం
'2026 మార్చి కల్లా దేవాదుల ప్రాజెక్టు పూర్తి - ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా ప్రాజెక్టులు పూర్తి'
రష్యాపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడిన ఉక్రెయిన్
- రష్యాపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడిన ఉక్రెయిన్
- రష్యా సరిహద్దు నుంచి 1,400 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న టార్గెట్పై దాడి
- రష్యాలోని ఉడ్ముర్ట్ రిపబ్లిక్లోని వొట్కిన్స్క్ మెషిన్ ప్లాంట్పై ఉక్రెయిన్ దాడి
- ఖండాంతర, ఇస్కందర్ క్షిపణులను ఈ ప్లాంట్లోనే ఉత్పత్తి చేస్తోన్న రష్యా
- ఈ ప్లాంట్పై దాడికి ఫ్లెమింగో క్షిపణులు ప్రయోగించిన ఉక్రెయిన్
- బెల్గరోడ్లోనూ డ్రోన్ దాడులు చేసిన ఉక్రెయిన్, ముగ్గురు మృతి
- ఉక్రెయిన్ దాడులకు ప్రతిగా ఒడెసా, సుమీ నగరాలపై దాడి చేసిన రష్యా
ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ సర్ ప్రక్రియ తర్వాత కేరళ ఓటర్ల తుది జాబితా విడుదల
- ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ తర్వాత కేరళ ఓటర్ల తుది జాబితా విడుదల
- సర్ ప్రక్రియ తర్వాత కేరళలో మొత్తం 2.69 కోట్ల మంది ఓటర్లు
- సర్ ప్రక్రియకు ముందు కేరళలో ఓటర్లు 2.78 కోట్ల మంది
- దాదాపు 9 లక్షల మంది ఓటర్ల పేర్లను తొలగించిన ఈసీ
- తుది జాబితా ఓటర్లలో 1.31 కోట్ల మంది పురుషులు, 1.38 కోట్ల మంది మహిళలు
ప్రపంచ దేశాలపై విధించిన సుంకాలను 10 నుంచి 15 శాతానికి పెంచిన ట్రంప్
- అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత కూడా వెనక్కి తగ్గని ట్రంప్ (Trump)
- ప్రపంచ దేశాలపై విధించిన సుంకాలను 10 నుంచి 15 శాతానికి పెంచిన ట్రంప్
- పెంచిన సుంకాలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్
- అమెరికాను గొప్పగా నిలిపేందుకు ఈ సుంకాలు దోహదం చేస్తాయన్న ట్రంప్
- న్యాయపరమైన చిక్కులు రాకుండా ఈసారి సుంకాలు పెంచామన్న ట్రంప్
సూపర్-8 దశలో నేడు రెండు మ్యాచ్లు
- టీ20 ప్రపంచకప్: సూపర్-8 దశలో నేడు రెండు మ్యాచ్లు
- పల్లెకెలేలో మధ్యాహ్నం 3 గం.కు శ్రీలంక-ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్
- అహ్మదాబాద్లో రాత్రి 7 గం.కు భారత్-సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్(IND vs SA)
న్యూజిలాండ్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ రద్దు- ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్