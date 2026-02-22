ETV Bharat / state

22-02-2026 Telangana News Today Live : నేడు ములుగు జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

Telangana News Today
Telangana News Today Live
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 22, 2026 at 6:50 AM IST

22-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

6:46 AM, 22 Feb 2026 (IST)

నేడు ములుగు జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

  • నేడు ములుగు జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (CM Revanth Reddy) పర్యటన
  • మహబూబాబాద్‌లో దివంగత వెన్నం రాఘవేందర్‌రెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శించనున్న సీఎం
  • కన్నాయిగూడెంలోని దేవాదుల ప్రాజెక్టుకు వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • దేవాదుల ఇంటెక్‌వెల్‌తో పాటు గోదావరిలో నీటి ప్రవాహాన్ని పరిశీలించనున్న సీఎం
  • దేవాదుల పనుల పురోగతిపై ఇంజినీర్లతో సమీక్షించనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • ఎలాంటి అటంకాలు లేకుండా చేపట్టాల్సిన పనులపై దిశానిర్దేశం చేయనున్న సీఎం

'2026 మార్చి కల్లా దేవాదుల ప్రాజెక్టు పూర్తి - ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా ప్రాజెక్టులు పూర్తి'

6:45 AM, 22 Feb 2026 (IST)

రష్యాపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడిన ఉక్రెయిన్

  • రష్యాపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడిన ఉక్రెయిన్
  • రష్యా సరిహద్దు నుంచి 1,400 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న టార్గెట్‌పై దాడి
  • రష్యాలోని ఉడ్ముర్ట్ రిపబ్లిక్లోని వొట్కిన్స్క్‌ మెషిన్ ప్లాంట్‌పై ఉక్రెయిన్ దాడి
  • ఖండాంతర, ఇస్కందర్ క్షిపణులను ఈ ప్లాంట్లోనే ఉత్పత్తి చేస్తోన్న రష్యా
  • ఈ ప్లాంట్‌పై దాడికి ఫ్లెమింగో క్షిపణులు ప్రయోగించిన ఉక్రెయిన్
  • బెల్గరోడ్‌లోనూ డ్రోన్ దాడులు చేసిన ఉక్రెయిన్, ముగ్గురు మృతి
  • ఉక్రెయిన్ దాడులకు ప్రతిగా ఒడెసా, సుమీ నగరాలపై దాడి చేసిన రష్యా

6:45 AM, 22 Feb 2026 (IST)

ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ సర్‌ ప్రక్రియ తర్వాత కేరళ ఓటర్ల తుది జాబితా విడుదల

  • ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ తర్వాత కేరళ ఓటర్ల తుది జాబితా విడుదల
  • సర్‌ ప్రక్రియ తర్వాత కేరళలో మొత్తం 2.69 కోట్ల మంది ఓటర్లు
  • సర్‌ ప్రక్రియకు ముందు కేరళలో ఓటర్లు 2.78 కోట్ల మంది
  • దాదాపు 9 లక్షల మంది ఓటర్ల పేర్లను తొలగించిన ఈసీ
  • తుది జాబితా ఓటర్లలో 1.31 కోట్ల మంది పురుషులు, 1.38 కోట్ల మంది మహిళలు

6:44 AM, 22 Feb 2026 (IST)

ప్రపంచ దేశాలపై విధించిన సుంకాలను 10 నుంచి 15 శాతానికి పెంచిన ట్రంప్‌

  • అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత కూడా వెనక్కి తగ్గని ట్రంప్‌ (Trump)
  • ప్రపంచ దేశాలపై విధించిన సుంకాలను 10 నుంచి 15 శాతానికి పెంచిన ట్రంప్‌
  • పెంచిన సుంకాలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయన్న డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌
  • అమెరికాను గొప్పగా నిలిపేందుకు ఈ సుంకాలు దోహదం చేస్తాయన్న ట్రంప్‌
  • న్యాయపరమైన చిక్కులు రాకుండా ఈసారి సుంకాలు పెంచామన్న ట్రంప్‌

6:44 AM, 22 Feb 2026 (IST)

సూపర్‌-8 దశలో నేడు రెండు మ్యాచ్‌లు

  • టీ20 ప్రపంచకప్‌: సూపర్‌-8 దశలో నేడు రెండు మ్యాచ్‌లు
  • పల్లెకెలేలో మధ్యాహ్నం 3 గం.కు శ్రీలంక-ఇంగ్లాండ్‌ మ్యాచ్‌
  • అహ్మదాబాద్‌లో రాత్రి 7 గం.కు భారత్‌-సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్‌(IND vs SA)

న్యూజిలాండ్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ రద్దు- ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్

