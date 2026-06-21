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21-06-2026 Telangana News Today Live Updates : 3 రోజుల పాటు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి దిల్లీ పర్యటన

telangana live news updates
telangana live news updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 7:15 AM IST

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21-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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7:01 AM, 21 Jun 2026 (IST)

మూడు రోజులు దిల్లీలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి దిల్లీలో మూడు రోజులు పర్యటించనున్నారు. ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి దిల్లీలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. మూడురోజుల్లో కాంగ్రెస్ పెద్దలను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి కలిసే అవకాశం ఉంది. పలువురు కేంద్రమంత్రులను కూడా కలిసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే మెట్రో రెండో దశ ఫేజ్‌పై కిషన్‌రెడ్డికి సీఎం లేఖ రాశారు. రైల్వేమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ అపాయింట్‌మెంట్ తీసుకోవాలని సీఎం కిషన్‌రెడ్డిని కోరారు.

6:59 AM, 21 Jun 2026 (IST)

35 వేల మందితో కలిసి యోగాసనాలు వేసిన ప్రధాని

నేడు 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం. ఈ సందర్భంగా కోల్‌కతాలోని రెడ్‌ రోడ్‌లో 35 వేల మందితో కలిసి ప్రధాని మోదీ యోగాసనాలు వేశారు. కోల్‌కతాలో వేర్వేరు చోట్ల 10 లక్షల మంది యోగాసనాలు వేస్తున్నారు. 'వయసుతో పాటు ఆరోగ్యానికి యోగా' అనే ఇతివృత్తంతో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది.

6:55 AM, 21 Jun 2026 (IST)

నేడు నీట్ యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామ్‌

నీట్ యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామ్‌ నేడు నిర్వహించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్రం 5.15 వరకు నీట్ పరీక్ష జరగనుంది. పెన్-అండ్-పేపర్ విధానంలో నీట్‌ పరీక్ష జరగనుంది. దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు సా. 6.20 వరకు పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతినిచ్చారు. పరీక్ష హాల్‌లోకి ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.30 వరకే అనుమతి ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 1.30 దాటిన తర్వాత పరీక్ష కేంద్రాల గేట్లు మూసివేస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా 22.79 లక్షల మంది అభ్యర్థులు నీట్ పరీక్ష రాయనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 551 నగరాలు, విదేశాల్లోని 14 నగరాల్లో నీట్ పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ కోసం 2 లక్షల మందికి పైగా సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. లీకేజీలు, అవకతవకలకు తావులేకుండా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకున్నారు. సీసీటీవీ నిఘా, జీపీఎస్ వాహనాలు, ఆధార్ బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి చేశారు. సాంకేతిక సమస్యల వల్ల బయోమెట్రిక్ కాకపోయినా పరీక్ష అనుమతికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. హామీపత్రం, మాన్యువల్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా అనుమతివ్వాలని ఎన్టీఏ నిర్ణయించింది. అభ్యర్థుల కోసం హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ 011-40759000 ఏర్పాటు చేశారు. అభ్యర్థుల మానసిక ఒత్తిడి నివారణకు నంబర్ 14416 ఏర్పాటు చేశారు.

6:50 AM, 21 Jun 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: ఇవాళ సాయంత్రం ఉప్పల్‌లో టీజీ-20 ప్రారంభోత్సవం

హైదరాబాద్​లో ఇవాళ సాయంత్రం ఉప్పల్‌లో టీజీ20 ప్రారంభోత్సవం జరగనుంది. రాత్రి 7:15 గం.కు పాలమూరు, ఖమ్మం జట్ల మధ్య తొలి మ్యాచ్‌ నిర్వహించనున్నార. ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా జులై 12 వరకు 22 రోజులపాటు టీజీ20 లీగ్‌ జరగనుంది. టీజీ20 లీగ్‌ తొలి సీజన్‌లో ఎనిమిది జట్లు పొటీపడుతున్నాయి. ఈనెల 23న పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌తో హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌ తొలి మ్యాచ్‌ జరగనుంది. సాయంత్రం ఉప్పల్ స్టేడియంలో సంగీత దర్శకుడు తమన్ ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించనున్నారు. లేజర్ షో, బాణసంచాతో ఉప్పల్ స్టేడియం కళకళలాడనుంది. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్, టీజీ20 బ్రాండ్ అంబాసిడర్ విజయ్ దేవరకొండ ఉన్నారు. టోర్నీని వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్, విజయ్ దేవరకొండ లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌ నెట్‌వర్క్, జియో హాట్‌స్టార్‌లో మ్యాచ్‌లను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షించవచ్చు.

6:43 AM, 21 Jun 2026 (IST)

ఇవాళ ఉదయం 10 గంటలకు టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ సమావేశం

ఇవాళ ఉదయం 10 గంటలకు టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. గాంధీభవన్‌లో క్రమశిక్షణ కమిటీ ఛైర్మన్ మల్లు రవి అధ్యక్షతన సమావేశం జరగనుంది.

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