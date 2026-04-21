By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : April 21, 2026 at 7:23 AM IST
21 April 2026 Today AP Live News Updates : రాష్ట్రంలో ఇవాళ 46 మండలాల్లో తీవ్రవడగాలులు వీచే అవకాశం - నేడు శ్రీశైలం డ్యామ్ను సందర్శించనున్న కేఆర్ఎంబీ ఛైర్మన్ సుబ్రాంగ్ షూ బిశ్వాస్
తిరుమల సమాచారం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 80,084 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.69 కోట్లుగా ఉంది. నిన్న శ్రీవారికి 28,929 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు.
నేడు శ్రీశైలం డ్యామ్ను సందర్శించనున్న కేఆర్ఎంబీ ఛైర్మన్ సుబ్రాంగ్ షూ బిశ్వాస్
నేడు శ్రీశైలం డ్యామ్ను కేఆర్ఎంబీ ఛైర్మన్ సుబ్రాంగ్ షూ బిశ్వాస్ సందర్శించనున్నారు. శ్రీశైలం డ్యామ్ స్థితిగతులు, మరమ్మతులను కేఆర్ఎంబీ ఛైర్మన్ పరిశీలించనున్నారు. శ్రీశైలం వద్ద ఏపీ, టీజీ జలవనరుల అధికారులతో సుబ్రాంగ్ షూ బిశ్వాస్ సమావేశం కానున్నారు.
మెయిన్ సెషన్-2 ఫలితాల్లో సత్తా చాటిన తెలుగు విద్యార్థులు
మెయిన్ సెషన్-2 ఫలితాల్లో దేశవ్యాప్తంగా 26 మంది 100 పర్సంటైల్ను సాధించారు. జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-2 ఫలితాల్లో తెలుగు విద్యార్థులు సత్తా చాటారు. తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన 10 మందికి 100 పర్సంటైల్ రావడం విశేషం.
రాష్ట్రంలో ఇవాళ 46 మండలాల్లో తీవ్రవడగాలులు వీచే అవకాశం
ఏపీలో ఇవాళ 46 మండలాల్లో తీవ్రవడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా 29 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయి. దీని ప్రకారం ఆమదాలవలస, బూర్జ, హిరమండలం, జలుమూరు, కంచిలి, లక్ష్మీనర్సుపేట, పాతపట్నం, సారవకోట, సరుబుజ్జిలి, బాడంగి, బొబ్బిలి, బొండపల్లి, దత్తిరాజేరు, గజపతినగరం, గంట్యాడ, గరివిడి, గుర్ల, జామి, లక్కవరపుకోట, విజయనగరం తదితర మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశాలు ఉన్నాయి.