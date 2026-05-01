1st May 2026 Today AP Live News Updates: నేడు కృష్ణా జిల్లాకు సీఎం - పింఛన్‌ల పంపిణీలో పాల్గొననున్న చంద్రబాబు

1st May 2026 Today AP Live News Updates
1st May 2026 Today AP Live News Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 7:05 AM IST

Updated : May 1, 2026 at 8:46 AM IST

1st May 2026 Today AP Live News Updates: నేడు కృష్ణా జిల్లాకు సీఎం - పింఛన్‌ల పంపిణీలో పాల్గొనున్న చంద్రబాబు

8:04 AM, 1 May 2026 (IST)

విజయవాడ: వైశాఖ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రి గిరి ప్రదర్శన ప్రారంభం

విజయవాడ: వైశాఖ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రిలో గిరి ప్రదర్శన ప్రారంభమయ్యాయి. కామధేనువు అమ్మవారి ఆలయం నుంచి గిరి ప్రదర్శన ప్రారంభం కావడం గమనార్హం. ప్రత్యేక పూజలతో గిరి ప్రదర్శనను ప్రధాన అర్చకులు ప్రారంభించారు.

7:23 AM, 1 May 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతుంది. తిరుమల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి బాట గంగమ్మ క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 59,186 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.06 కోట్లుగా ఉంది. నిన్న శ్రీవారికి 27,244 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

7:02 AM, 1 May 2026 (IST)

విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌కు మళ్లీ భారీ సాయం

కేంద్ర ప్రభుత్వం గత ఏడాది ప్రకటించిన రూ.11వేల కోట్ల ఆర్థికప్యాకేజీతో గాడిలో పడిన విశాఖపట్నం స్టీల్‌ప్లాంట్‌ కార్యకలాపాలను సుస్థిరంగా మార్చేందుకు మరో రూ.8,097 కోట్ల ఆర్థికసాయం చేయడానికి కేంద్రం సిద్ధమైంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫైల్‌ను కేంద్ర ఉక్కుశాఖ మంత్రి హెచ్‌డీ కుమారస్వామి క్లియర్‌చేసి ఆర్థికశాఖ ఆమోదం కోసం పంపినట్లు తెలిసింది. ఆర్థికశాఖ వ్యయవిభాగం పచ్చజెండా ఊపిన వెంటనే ఈ అంశం కేంద్ర మంత్రివర్గం ముందుకు వెళ్లనున్నట్లు తెలిసింది. ప్రస్తుతం మూడు బ్లాస్ట్‌ఫర్నేస్‌ల ప్రారంభంతో ప్లాంట్‌ కార్యకలాపాలు స్థిరంగా సాగుతున్నాయి. ఉక్కు ఉత్పత్తి, అమ్మకాలు కూడా పెరిగాయి. ఇది ఇలాగే దీర్ఘకాలం కొనసాగేందుకు అవసరమైన చేయూతనందించేందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండోదశ ప్యాకేజీలో భాగంగా రూ.8,097 కోట్లు అందించడానికి సిద్ధమైనట్లు అధికారవర్గాలు తెలిపాయి. రాష్ట్రంలో కూటమి అధికారంలోకి రాగానే కేంద్రాన్ని సంప్రదింపులు జరపడంతో తొలిదశలో రూ.11,440 కోట్ల ప్యాకేజీ అందింది. అందులో రూ.10,300 కోట్లు ఈక్విటీ రూపంలో, మరో రూ.1,140 కోట్ల వర్కింగ్‌ క్యాపిటల్‌ రుణాలను 7% నాన్‌ క్యుములేటివ్‌ రిడీమబుల్‌ ప్రిఫరెన్స్‌ షేర్ల రూపంలో సమకూర్చింది. ఇప్పుడు కూడా ఈ రూ.8,097 కోట్లను ఈక్విటీ రూపంలో సమకూర్చాలని కేంద్ర ఉక్కుశాఖ నిర్ణయించింది.

7:01 AM, 1 May 2026 (IST)

భారీగా పెరిగిన వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధర

వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధర భారీగా పెరిగింది. 19 కిలోల వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ.993 పెంపు. దిల్లీలో వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ.3,071కు చేరింది. అయితే ఎల్పీజీ సిలిండర్‌ ధరల్లో మార్పులు లేవని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.

6:58 AM, 1 May 2026 (IST)

హైదరాబాద్: అర్ధరాత్రి బహదూర్‌పురాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

హైదరాబాద్: అర్ధరాత్రి బహదూర్‌పురాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. తాడ్‌బన్‌లోని స్క్రాప్ దుకాణంలో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. అనంతరం ఘటనాస్థలానికి అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన చేరుకుని మంటలను అదుపుచేశారు.

6:56 AM, 1 May 2026 (IST)

గుంటూరు: కొత్తపేట పీఎస్‌కు పూడి శ్రీహరిని తీసుకువచ్చిన పోలీసులు

గుంటూరు: కొత్తపేట పీఎస్‌కు పూడి శ్రీహరిని పోలీసులు తీసుకువచ్చారు. కుప్పంలో పూడి శ్రీహరిని అదుపులోకి తీసుకొన్న పోలీసులు గుంటూరు తరలించారు. ఇవాళ ఉదయం పూడి శ్రీహరిని పోలీసులు కోర్టులో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. చంద్రబాబుపై సోషల్‌ మీడిలాలో దుష్ప్రచారం చేసిన కేసులో పూడి శ్రీహరి అరెస్టు చేసిన నేపధ్యంలో శ్రీహరిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే నసీర్ అహ్మద్ ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం నసీర్ అహ్మద్ ఫిర్యాదు మేరకు శ్రీహరిపై కొత్తపేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

6:52 AM, 1 May 2026 (IST)

పోలవరంపై నేడు జలశక్తిశాఖ కార్యదర్శి కీలక సమావేశం

పోలవరంపై నేడు జలశక్తిశాఖ కార్యదర్శి కీలక సమావేశం కానుంది. ఇటీవల పోలవరం ప్రాజెక్టు, ముంపు ప్రాంతాల్లో జలశక్తిశాఖ కార్యదర్శి కాంతారావు పర్యటించారు. ప్రాజెక్టు పనులు, ముంపు ప్రాంతాల్లో పునరావాస కార్యక్రమాలు కాంతారావు పర్యవేక్షించారు. అందుకు సంబంధించి జలశక్తిశాఖ కార్యదర్శి కాంతారావు నేడు సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణం వేగంగా జరగడానికి చేపట్టాల్సిన చర్యలపై సమావేశం జరగనుంది. పునరావాస కార్యక్రమాలను పూర్తి చేయడానికి చేపట్టాల్సిన చర్యలపై భేటీ కానున్నారు.ఎగువ రాష్ట్రాల అభ్యంతరాలు, ఆయా రాష్ట్రాల్లో ముంపు ప్రభావంపై చర్చ సాగనుంది. చేపట్టాల్సిన చర్యలు, ఆయా రాష్ట్రాలతో సమన్వయం అంశాలపై చర్చ ప్రధానంగా కానుంది. ప్రాజెక్టును 45.72 మీటర్లతో 194.6 టీఎంసీల పూర్తి సామర్ధ్యంతో నిర్మాణంపై నిర్దేశం చేయనున్నారు. తదుపరి కార్యచరణను జలశక్తి శాఖ కార్యదర్శి కాంతారావు నిర్దేశించనున్నారు. రెండోదశ భూసేకరణ పునరావాస ప్యాకేజీ కార్యాచరణపై చర్చించనున్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారం. భద్రాచలం ముంపుపై తెలంగాణ నుంచి ప్రత్యేకంగా అభ్యంతరాలు లేవనెత్తిన నేపథ్యం దృష్ట్యా పరిష్కారానికి ఉన్న మార్గదర్శకాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ భేటీకి సీఎస్‌, జలవనరుల శాఖ సలహాదారు హాజరుకానున్నారు.

6:40 AM, 1 May 2026 (IST)

నేడు కృష్ణా జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

నేడు కృష్ణా జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. పామర్రు నియోజకవర్గం పమిడిముక్కల్లో పింఛన్‌ల పంపిణితో పాటు వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనున్నారు. అనంతరం ఎన్టీఆర్ భరోసా లబ్ధిదారులతో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడనున్నారు. మే డేను పురస్కరించుకుని భవన నిర్మాణ కార్మికులతో సమావేశం కానున్నారు. గుడ్లవల్లేరులో నిర్మించిన ఎల్‌. వి. ప్రసాద్ కంటి ఆసుపత్రిని సీఎం ప్రారంభించనున్నారు.

Last Updated : May 1, 2026 at 8:46 AM IST

