19th April 2026 Today AP Live News Updates బాపట్ల: బెంగుళూరు-నరసాపురం రైలులో అర్ధరాత్రి దోపిడీ - 11 తులాలు బంగారం ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు

బాపట్ల: బెంగుళూరు-నరసాపురం రైలులో అర్ధరాత్రి దోపిడీ - 11 తులాలు బంగారం ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు

19th April 2026 Today AP Live News Updates
19th April 2026 Today AP Live News Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 6:59 AM IST

అనకాపల్లి: జాతీయ రహదారిపై బస్సు బోల్తా - 20 మందికి ప్రయాణికులకు గాయాలు

6:57 AM, 19 Apr 2026 (IST)

ఇంటర్ రెండో ఏడాది విద్యార్థులకూ బెటర్మెంట్‌కు అవకాశం

విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దృష్ట్యా ఇంటర్ రెండో ఏడాది విద్యార్థులకూ బెటర్మెంట్‌కు అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నామని ఇంటర్ బోర్డు పేర్కొంది. తొలి ఏడాది తరహాలోనే రెండో ఏడాది విద్యార్థులకూ బెటర్మెంట్‌కు అవకాశాన్ని కల్పించనుంది. వచ్చే నెలలో బెటర్మెంట్ పరీక్షలు ఉంటాయన్న ఇంటర్ విద్యామండలి డైరెక్టర్‌ రంజిత్ బాషా ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. అయితే ప్రాక్టికల్ పరీక్షలకు మాత్రం ఇంప్రూవ్‌మెంట్ అవకాశం లేదని ఇంటర్ బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

6:54 AM, 19 Apr 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో నలుగురు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీ

రాష్ట్రంలో నలుగురు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీ అయ్యారు. పోలవరం జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్‌గా సురపాటి ప్రశాంత్‌కుమార్ నియామకమవ్వడంతో పాటు రంపచోడవరం ఐటీడీఏ పీవోగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. కోనసీమ జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్‌గా వైఖోమ్ నిడియా దేవి నియామకయ్యారు. అదే విధంగా చింతూరు ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్‌గా శుభమ్ నోఖ్వాల్ నియామకమయ్యారు. ఇక పార్వతీపురం ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ అధికారిగా వైశాలి నియామకమవ్వగా, బదిలీ అయిన బచ్చు స్మరణ్‌రాజ్‌ను జీఏడీకి రిపోర్టు చేయాలని ఆదేశించారు

6:49 AM, 19 Apr 2026 (IST)

అనకాపల్లి: జాతీయ రహదారిపై బస్సు బోల్తా - 20 మందికి ప్రయాణికులకు గాయాలు

అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లిలో జాతీయ రహదారిపై బస్సు బోల్తా పడి 20 మందికి ప్రయాణికులకు గాయాలయ్యాయి. అనంతరం బోల్తా పడిన బస్సును క్రేనుల సాయంతో పోలీసులు బయటకు పంట కాల్వ గుంతలో బస్సు బోల్తా పడడంతో ప్రమాద తీవ్రత తగ్గినట్లైంది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 38 మంది ప్రయాణికులు బస్సులో ప్రయాణించారు. ఆపై క్షతగాత్రులను 108 వాహనాల్లో ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు విశాఖ నుంచి చెన్నై వెళ్తుంది.

6:48 AM, 19 Apr 2026 (IST)

సీఆర్డీఏకు ముగ్గురు అదనపు కమిషనర్ల నియామకం

సీఆర్డీఏకు ముగ్గురు అదనపు కమిషనర్ల నియామకమయ్యారు. ఇందులో సీఆర్డీఏ కమిషనర్లుగా కల్లాబత్తుల కార్తీక్, ప్రవీణ్ చంద్, ధాత్రిరెడ్డి నియామకమవ్వడం గమనార్హం.

6:45 AM, 19 Apr 2026 (IST)

బాపట్ల: బెంగుళూరు-నరసాపురం (07154) రైలులో అర్ధరాత్రి దోపిడీ

బాపట్ల: బెంగుళూరు-నరసాపురం (07154) స్పెషల్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలులో 4 కోచ్‌లలో అర్ధరాత్రి దోపిడీ చోటుచేసుకుంది. ప్రధానంగా S7, S11, S12, S13 కోచ్‌లలో ప్రయాణికుల నుంచి సుమారు 11 తులాలు బంగారం దుండగులు ఎత్తుకెళ్లారు. అప్పికట్లలో రైలును ఆపి సుమారు పది మంది దుండగులు దిగి పారిపోయారు. అనంతరం దోపిడీ ఘటనపై రైల్వే పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

