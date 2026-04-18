కృష్ణా జిల్లాలో బాలుడి కిడ్నాప్ కేసును ఛేదించిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : April 18, 2026 at 10:10 AM IST
18th April 2026 Today AP Live News Updates:
LIVE FEED
రాజ్యసభ డిప్యూటీ ఛైర్మన్గా ఎన్నికైన హరివంశ్ - అభినందనలు తెలిపిన స్పీకర్ అయ్యన్న
రాజ్యసభ డిప్యూటీ ఛైర్మన్గా ఎన్నికైన హరివంశ్కు స్పీకర్ అయ్యన్న అభినందనలను తెలిపారు. అభినందనలు తెలుపుతూ స్పీకర్ అయ్యన్న హరివంశ్కు లేఖ రాశారు. పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య విలువల పట్ల హరివంశ్ నిబద్ధతకు ఎన్నిక నిదర్శనమని ఈ సందర్భంగా అయ్యన్న పేర్కొన్నారు. హరివంశ్ తన బాధ్యతలు విజయవంతంగా నిర్వహించాలని అయ్యన్న ఆకాంక్షించారు.
కృష్ణా జిల్లా: బాలుడి కిడ్నాప్ కేసును ఛేదించిన పోలీసులు
కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరులో బాలుడి కిడ్నాప్ కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. బాలుడి కిడ్నాప్ కేసును కేవలం 24 గంటల్లోనే పోలీసులు ఛేదించడం విశేషం. మచిలీపట్నంలో బాలుడిని పోలీసులు గుర్తించారు. మచిలీపట్నంలో పిల్లలు లేని దంపతులు బాలుడిని కొనుగోలు చేశారు. ఈ బాలుడి విక్రయం ఘటనలో ఏడుగురి ప్రమేయం ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
అనంతపురం: రాయదుర్గంలో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పర్యటన
అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పర్యటించారు. సీఎం ముందస్తు పుట్టినరోజు వేడుకల్లో మంత్రి గొట్టిపాటి, ఎమ్మెల్యే కాల్వ శ్రీనివాసులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం మంత్రి గొట్టిపాటి అభయాంజనేయ స్వామిని దర్శించుకున్నారు. సీఎం పేరు మీద ప్రత్యేక పూజలను మంత్రి గొట్టిపాటి, ఎమ్మెల్యే కాల్వ శ్రీనివాసులు నిర్వహించారు. అనంతరం నేమకల్లులో పీఎం సూర్యఘర్ పథకాన్ని మంత్రి గొట్టిపాటి ప్రారంభించారు. రాయదుర్గంలో తొలివిడతలో 2400 ఎస్సీ, ఎస్టీ లబ్ధిదారులకు సూర్యఘర్ అమలైంది. ఇక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 6 లక్షల ఉచిత సూర్యఘర్ కనెక్షన్లు మంజూరయ్యాయని గొట్టిపాటి ఈ సందర్భంగా వివరించారు. లో ఓల్టేజ్ సమస్యలు లేకుండా రాయదుర్గంలో 3 సబ్ స్టేషన్లు మంజూరయ్యాయన్నారు. అంతేకాకుండా విద్యుత్ రంగంలో మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి గొట్టిపాటి స్పష్టం చేశారు.
దక్షిణ భారత్, ఈశాన్య, చిన్న రాష్ట్రాలకు విపక్షాలు అన్యాయం చేశాయి: మంత్రి లోకేశ్
పునర్విభజన, రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులను ప్రతిపక్షాలు అడ్డుకున్నాయని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. దక్షిణ భారత్, ఈశాన్య, చిన్న రాష్ట్రాలకు విపక్షాలు అన్యాయం చేశాయని ఈ సందర్భంగా లోకేశ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆర్టికల్ 81 ప్రకారం రాష్ట్రాల మధ్య స్థానాల పంపిణీ ఫ్రీజ్లో ఉండేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ బిల్లులు లేకపోతే 2026 జనగణన తర్వాత జనాభా ఆధారంగా స్థానాలు నిర్ణయిస్తారని లోకేశ్ వివరించారు. మంచి పనితీరు చూపిన రాష్ట్రాలు నష్టపోతాయని మంత్రి లోకేశ్ భావించారు. ఇది ఫెడరల్ సమతుల్యతపై నేరుగా దాడి చేసినట్లేనని మంత్రి లోకేశ్ విమర్శించారు. ఈ నష్టం ప్రతిపక్ష పార్టీల వల్ల జరిగిందని మంత్రి లోకేశ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
రెండో విడత భూసమీకరణపై రాజధాని రైతులతో సీఎం సమావేశం
రెండో విడత భూసమీకరణపై రాజధాని రైతులతో సీఎం సమావేశం అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగింది. తాడికొండ, పెదకూరపాడు నియోజకవర్గాలకు చెందిన 10 గ్రామాల రైతులతో సీఎం భేటీ అయ్యారు. రెండో విడత భూసమీకరణకు భూములిచ్చిన రైతులకు సీఎం కౌలు ప్రకటించారు. ఎకరానికి రూ.40 వేల చొప్పున పదేళ్లపాటు కౌలు చెల్లిస్తామని సీఎం ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా కుటుంబానికి రూ.1.50 లక్షల మేర వ్యవసాయ రుణమాఫీకి సీఎం అంగీకారం తెలియజేశారు. ఏడాదికి రూ.3 వేల చొప్పున కౌలు పెంచేందుకు సైతం సీఎం చంద్రబాబు అంగీకరించడం గమనార్హం.
మార్కాపురం జిల్లా: కూలీల ఆటో బోల్తా - 10 మందికి గాయాలు
మార్కాపురం జిల్లా కొమరోలు మండలం ఇడమకల్లులో కూలీల ఆటో బోల్తా పడింది. ఇందులో 10 మందికి పైగా గాయాలవ్వగా 108 వాహనాల్లో స్థానికుల సహాయంతో వైద్యశాలకు తరలించారు. ఈ కూలీలుగా కొమరోలు, సర్విరెడ్డిపల్లె గ్రామాలకు చెందిన వారుగా గుర్తించారు.
తిరుమల సమాచారం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 6 గంటలు సమయం పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 11 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు.
నిన్న శ్రీవారిని 69,049 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.57 కోట్లుగా ఉంది. నిన్న శ్రీవారికి 23,842 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
కాంగ్రెస్ అండ్ కంపెనీ మహిళా విరోధి: మంత్రి సత్యకుమార్
కాంగ్రెస్ అండ్ కంపెనీ మహిళా విరోధి అని మంత్రి సత్యకుమార్ అన్నారు. మహిళా బిల్లును అడ్డుకోవడమంటే వారి హక్కులను హరించడమేనని సత్యకుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు. డీలిమిటేషన్ను అడ్డుకోవడం అంటే ఎస్సీ, ఎస్టీల ఎదుగుదలను ఆపడమేనని సత్యకుమార్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
తెలంగాణ: కామారెడ్డి జిల్లాలో వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తున్నాడని ఐదేళ్ల చిన్నారి హత్య
తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీలో రాత్రి దారుణం చోటుచేసుకుంది. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తున్నాడని ఐదేళ్ల చిన్నారి హత్య చేశారు. ఆరు నెలలుగా లక్ష్మి, నర్సింహులు సహజీవనం చేస్తున్నారు. అయితే లక్ష్మి కుమారుడు శ్రావణ్ను నర్సింహులు అత్యంత క్రూరంగా హత్య చేశాడు. లక్ష్మితో గొడవ పడి కొన్నేళ్ల క్రితం ఆమె భర్త వదిలి వెళ్లిపోగా, ఆ తర్వాత ఆరు నెలలుగా లక్ష్మి నర్సింహులతో సహజీవనం చేస్తున్నారు. తమ వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని కుమారుడి హత్యకు నర్సింహులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. లక్ష్మి లేని సమయంలో ఆమె ఇంటికి వచ్చిన నర్సింహులు శ్రావణ్ కళ్లలో కారం కొట్టి నర్సింహులు గొంతు నులిమి, ఆపై కర్రతో శ్రావణ్ తలపై బాది, నేలకేసి కొట్టి నర్సింహులు హత్య చేశారు. అనంతరం లక్ష్మి, నర్సింహులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
హైదరాబాద్లో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధం - ప్రయాణికులు సురక్షితం
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్లో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధమవ్వగా ప్రయాణికులు మాత్రం అదృష్టవశాత్తు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ప్రైవేట్ బస్సులో మంటలను అగ్నిమాపక సిబ్బంది అదుపుచేసింది. కేపీహెచ్బీలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. NL02B9955 నంబర్ బస్సులో భారీగా అనంతరం అప్రమత్తమైన ప్రయాణికులను డ్రైవర్ బస్సు నుంచి హుటాహుటిన దింపేశారు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు హైదరాబాద్ నుంచి పాలకొల్లు వెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
చట్ట సభల్లో మహిళా శక్తిని పెంపొందించే సదవకాశాన్ని దూరం చేశారు: పవన్ కల్యాణ్
చట్ట సభల్లో మహిళా శక్తిని పెంపొందించే సదవకాశాన్ని దూరం చేశారని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ప్రతిపక్షాలు ఆమోదించి ఉంటే వారికీ గౌరవం దక్కేదని పవన్ పేర్కొన్నారు. రానున్న రోజుల్లోనైనా మహిళా శక్తికి చట్ట సభల్లో సముచిత స్థానం దక్కుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు పవన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పార్టీగా బిల్లులను స్వాగతిస్తున్నామని మరోసారి తెలిపారు. బిల్లు ఆమోదం పొంది ఉంటే భారత మహిళలు సంతోషించి ఉండేవారని పవన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
నేడు తూర్పు గోదావరి జిల్లా నిడదవోలులో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
నేడు తూర్పు గోదావరి జిల్లా నిడదవోలులో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన చేయనున్నారు. స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు.'జలధార-జలహారతి' థీమ్తో స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అనంతరం సుబ్బరాజుపేటలో ప్రజావేదిక సభలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. ఆపై మధ్యాహ్నం మలకోడు సరస్సును సందర్శించనున్నారు. ఆ తర్వాత స్థానికులు, శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులతో సమావేశం కానున్నారు. నిడదవోలు టీడీపీ శ్రేణులతో సైతం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.