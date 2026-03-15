ETV Bharat / state

టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ యాదవ్‌కు డ్రగ్స్ టెస్టు చేసిన పోలీసులు

AP NEWS TODAY LIVE UPDATES
AP NEWS TODAY LIVE UPDATES (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 6:59 AM IST

|

Updated : March 15, 2026 at 7:44 AM IST

Choose ETV Bharat

15 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ యాదవ్‌కు డ్రగ్స్ టెస్టు చేసిన పోలీసులు - రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ ఫామ్‌హౌస్‌లో నిన్నరాత్రి కాల్పుల కలకలం

LIVE FEED

7:43 AM, 15 Mar 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

  • తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు
  • అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి కృష్ణతేజ సర్కిల్ వరకు వేచివున్న భక్తులు
  • నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 85,132 మంది భక్తులు
  • తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.62 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 38,855 మంది భక్తులు

6:54 AM, 15 Mar 2026 (IST)

మొయినాబాద్ ఫామ్‌హౌస్‌లో నిన్నరాత్రి కాల్పుల కలకలం

  • రంగారెడ్డి: మొయినాబాద్ ఫామ్‌హౌస్‌లో నిన్నరాత్రి కాల్పుల కలకలం
  • ఫామ్‌హౌస్‌లో డ్రగ్స్‌ పార్టీ జరుగుతున్నట్టు పోలీసులకు సమాచారం
  • మొయినాబాద్ ఫామ్‌హౌస్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్‌రెడ్డికి చెందినదిగా గుర్తింపు
  • పార్టీ చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారంతో సోదాలకు వెళ్లిన ఈగల్‌ టీమ్
  • ఈగల్‌ బృందం సభ్యులతో వాగ్వాదానికి దిగిన కొందరు యువకులు
  • ఈగల్ టీమ్‌ను అడ్డుకుని దిల్లీ రియల్ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారి కాల్పులు
  • కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తితోపాటు 8 మందిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
  • ఫామ్‌హౌస్‌లో రివాల్వర్‌, కొకైన్‌ స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు

6:52 AM, 15 Mar 2026 (IST)

టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్‌కు డ్రగ్స్ టెస్టు చేసిన పోలీసులు

  • ఏలూరు టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్‌కు డ్రగ్స్ టెస్టు చేసిన పోలీసులు
  • డ్రగ్స్ టెస్టులో టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్‌కు నెగెటివ్
  • డ్రగ్స్ టెస్టులో మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్‌రెడ్డికి పాజిటివ్
  • డ్రగ్స్ టెస్టులో నమిత్, రితేష్‌రెడ్డి, అర్జున్‌రెడ్డి, కౌశిక్ రవికి పాజిటివ్‌
  • మొయినాబాద్‌ ఫామ్‌హౌస్‌ పార్టీలో పాల్గొన్న మొత్తం 10 మంది
  • మొయినాబాద్‌ ఫామ్‌హౌస్‌ పార్టీలో 9 మంది పురుషులు, ఒక మహిళ
Last Updated : March 15, 2026 at 7:44 AM IST

TAGGED:

TODAY AP LATEST NEWS
ANDHRA PRRADESH NEWS TODAY
LIVE UPDATESH ANDHRA PRADESH NEWS
TODAY NEWS UPDATES
AP NEWS TODAY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.