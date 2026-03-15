టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ యాదవ్కు డ్రగ్స్ టెస్టు చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : March 15, 2026 at 7:44 AM IST
15 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ యాదవ్కు డ్రగ్స్ టెస్టు చేసిన పోలీసులు - రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్లో నిన్నరాత్రి కాల్పుల కలకలం
తిరుమల సమాచారం
- తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు
- అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి కృష్ణతేజ సర్కిల్ వరకు వేచివున్న భక్తులు
- నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 85,132 మంది భక్తులు
- తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.62 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 38,855 మంది భక్తులు
మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్లో నిన్నరాత్రి కాల్పుల కలకలం
- రంగారెడ్డి: మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్లో నిన్నరాత్రి కాల్పుల కలకలం
- ఫామ్హౌస్లో డ్రగ్స్ పార్టీ జరుగుతున్నట్టు పోలీసులకు సమాచారం
- మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్రెడ్డికి చెందినదిగా గుర్తింపు
- పార్టీ చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారంతో సోదాలకు వెళ్లిన ఈగల్ టీమ్
- ఈగల్ బృందం సభ్యులతో వాగ్వాదానికి దిగిన కొందరు యువకులు
- ఈగల్ టీమ్ను అడ్డుకుని దిల్లీ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి కాల్పులు
- కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తితోపాటు 8 మందిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
- ఫామ్హౌస్లో రివాల్వర్, కొకైన్ స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు
టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్కు డ్రగ్స్ టెస్టు చేసిన పోలీసులు
- ఏలూరు టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్కు డ్రగ్స్ టెస్టు చేసిన పోలీసులు
- డ్రగ్స్ టెస్టులో టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్కు నెగెటివ్
- డ్రగ్స్ టెస్టులో మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్రెడ్డికి పాజిటివ్
- డ్రగ్స్ టెస్టులో నమిత్, రితేష్రెడ్డి, అర్జున్రెడ్డి, కౌశిక్ రవికి పాజిటివ్
- మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ పార్టీలో పాల్గొన్న మొత్తం 10 మంది
- మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ పార్టీలో 9 మంది పురుషులు, ఒక మహిళ
