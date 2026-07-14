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14-07-2026 Telangana News Today Live Updates : రెండు రోజుల పర్యటన కోసం దిల్లీ వెళ్లిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

14-07-2026 Telangana Live Updates
14-07-2026 Telangana Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 14, 2026 at 6:58 AM IST

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14-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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6:47 AM, 14 Jul 2026 (IST)

రెండు రోజుల పర్యటన కోసం దిల్లీ వెళ్లిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

రెండు రోజుల పర్యటన కోసం సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి దిల్లీకి వెళ్లారు. ముగ్గురు కేంద్రమంత్రులను కలిసేందుకు అపాయింట్‌మెంట్లు ఖరారు చేసుకున్నారు. రామ్మోహన్‌నాయుడు, మనోహర్‌లాల్ ఖట్టర్, నితిన్‌ గడ్కరీని సీఎం కలవనున్నారు. మెట్రో రైలు, బుల్లెట్‌ ట్రైన్, వరంగల్, ఆదిలాబాద్‌ విమానాశ్రయాలపై చర్చించనున్నారు. మూసీ పునరుజ్జీవం, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, రీజినల్‌ రింగ్‌ రోడ్డుపై చర్చ జరగనుంది. బందర్‌ పోర్టు కనెక్టివిటీపై సీఎం చర్చించనున్నారు. దిల్లీ పర్యటనలో కాంగ్రెస్‌ పెద్దలను సీఎం కలిసే అవకాశం ఉంది. తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, పరిపాలన వ్యవహారాలను వివరించే అవకాశం ఉంది.

6:46 AM, 14 Jul 2026 (IST)

నేడు గద్వాల జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పర్యటన

నేడు గద్వాల జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పర్యటన చేయనున్నారు. ఇవాళ పలు సబ్ స్టేషన్లకు భట్టి విక్రమార్క శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

6:42 AM, 14 Jul 2026 (IST)

షాబాద్‌లో రాజ్‌కుమార్ హత్యాకాండ బాధితుల కుటుంబానికి పరిహారం

షాబాద్‌లో రాజ్‌కుమార్ హత్యాకాండ బాధితుల కుటుంబానికి పరిహారం అందించారు. రాజ్‌కుమార్‌ చేతిలో హతమైన బాలిక కుటుంబానికి రూ.10 లక్షల పరిహారం ఇచ్చారు. రూ.10 లక్షల చెక్కును మహేందర్‌రెడ్డి, కాలే యాదయ్య, కలెక్టర్‌ అందజేశారు. రాజ్‌కుమార్‌ చంపిన బాలిక కుటుంబంలో ఆమె అక్క బతికి ఉంది.

6:41 AM, 14 Jul 2026 (IST)

ఇంగ్లాండ్‌తో నేడు భారత్‌ తొలి వన్డే

ఇంగ్లాండ్‌తో నేడు భారత్‌ తొలి వన్డే జరగనుంది. బర్మింగ్‌హామ్‌లో మధ్యాహ్నం 3.30 నుంచి వన్డే మ్యాచ్ ప్రారంభంకానుంది. మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా ఇంగ్లాండ్‌తో ఇవాళ తొలి పోరు జరగనుంది.

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