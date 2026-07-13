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13-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు పార్టీ ఎంపీలతో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సమీక్ష

13-07-2026 Telangana Live Updates
13-07-2026 Telangana Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 7:11 AM IST

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13-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

7:07 AM, 13 Jul 2026 (IST)

నేటి నుంచి సింగరేణి భరోసా యాత్ర

నేటి నుంచి సింగరేణి భరోసా యాత్ర ప్రారంభం కానుంది. కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి నేతృత్వంలో సింగరేణి భరోసా యాత్ర జరగనుంది. కేంద్రం ఇటీవల తాడిచర్ల-2 బొగ్గు బ్లాక్‌ను సింగరేణికి కేటాయించిన నేపథ్యంలో యాత్రను ఏర్పాటు చేశారు.

7:06 AM, 13 Jul 2026 (IST)

నేడు దేవాదుల, సీతమ్మసాగర్‌లకు మంత్రుల బృందం

నేడు దేవాదుల, సీతమ్మసాగర్‌లకు మంత్రుల బృందం వెళ్లనుంది. దేవాదుల, సీతమ్మసాగర్‌ ఎత్తిపోతల పథకాలను మంత్రులు పరిశీలించనున్నారు. మంత్రులు భట్టి, ఉత్తమ్, పోంగులేటి, కోమటిరెడ్డి దేవాదుల ఎత్తిపోతల పంపుహౌస్‌ సందర్శించనున్నారు.

7:05 AM, 13 Jul 2026 (IST)

నేడు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎంపీలతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష

నేడు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎంపీలతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. రాష్ట్రానికి ప్రాజెక్టులు, నిధుల సాధనపై దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో రాష్ట్ర అంశాలపై అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై సమీక్ష చేయనున్నారు.

7:04 AM, 13 Jul 2026 (IST)

నేడు ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల

నేడు ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు టెట్ ఫలితాలు విడుదలవుతాయి.

7:03 AM, 13 Jul 2026 (IST)

నేడు నారాయణపేట, గద్వాల, వనపర్తి జిల్లాల్లో మంత్రి కోమటిరెడ్డి పర్యటన

నేడు నారాయణపేట, గద్వాల, వనపర్తి జిల్లాల్లో మంత్రి కోమటిరెడ్డి పర్యటన చేయనున్నారు. ఫేజ్ -1 హ్యామ్ రోడ్లకు మంత్రి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

7:02 AM, 13 Jul 2026 (IST)

నేడు మధ్యాహ్నం దిల్లీ వెళ్లనున్న మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి

నేడు మధ్యాహ్నం మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి సి.ఆర్.పాటిల్‌ను కలవనున్నారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సాగునీటి అంశాలపై పాటిల్‌తో చర్చించనున్నారు. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల ఆనకట్టల విషయమై చర్చించే అవకాశం ఉంది.

7:00 AM, 13 Jul 2026 (IST)

బీఆర్‌ఎస్‌వీ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు రక్తదానం శిబిరం

బీఆర్‌ఎస్‌వీ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు రక్తదానం శిబిరం ఏర్పటుచేయనున్నారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి రక్తదాహానికి రక్తదానం పేరిట ఇవాళ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు.

6:59 AM, 13 Jul 2026 (IST)

నేడు నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గంలో మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు పర్యటన

నేడు నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గంలో మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు పర్యటన చేయనున్నారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల ఆత్మీయ సమ్మేళనం, సభ్యత్వ నమోదులో హరీశ్‌రావు పాల్గొననున్నారు. సర్‌పై అవగాహన కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా హరీశ్‌రావు హాజరుకానున్నారు.

6:57 AM, 13 Jul 2026 (IST)

నేడు విదేశీ కరెన్సీ డిపాజిట్లపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి కీలక సమీక్ష

నేడు విదేశీ కరెన్సీ డిపాజిట్లపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి కీలక సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. దీనికోసం నిర్మలా సీతారామన్ అధిపతులతో భేటీ కానున్నారు. విదేశీ కరెన్సీ రాక భారత్‌కు భారీగా తగ్గింది. బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ల పెంపునకు కేంద్రం ముమ్మర కసరత్తు చేస్తోంది.

6:52 AM, 13 Jul 2026 (IST)

టీజీ 20 లీగ్ విజేత హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్‌కు రూ.కోటి ఫ్రైజ్‌మనీ

టీజీ 20 లీగ్ విజేత హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్‌కు రూ.కోటి ఫ్రైజ్‌మనీ అందుకున్నారు. గవర్నర్ శుక్లా, హెచ్‌సీఏ కార్యదర్శి జీవన్‌రెడ్డి కెప్టెన్ అభిరథ్‌రెడ్డికి చెక్కు అందించారు. రన్నరప్ అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్‌ జట్టుకు రూ.50 లక్షల ఫ్రైజ్‌మనీ ఇచ్చారు. గవర్నర్ శుక్లా, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి చెక్కును ఖమ్మం కెప్టెన్ మిలింద్‌కు అందించారు. 541 పరుగులతో అభిరథ్‌రెడ్డి ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది టోర్నమెంట్‌ అవార్డు గెలిచారు. 21 వికెట్లు తీసిన అజయ్‌ దేవ్‌గౌడ్‌కు పర్పుల్‌ క్యాప్ అందించారు. ఖమ్మం ప్లేయర్‌ హిమతేజకు గేమ్ ఛేంజర్‌ ఆఫ్‌ ది టోర్నమెంట్‌ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు. ఖమ్మం జట్టు స్పిన్నర్ వేద్‌రెడ్డికి ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్‌ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డు వచ్చింది. అలాగే ఖమ్మం ప్లేయర్‌ మికిల్ జైస్వాల్‌కు ఇన్‌క్రెడిబుల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. ఖమ్మం ప్లేయర్‌ మికిల్ జైస్వాల్‌కు బెస్ట్ క్యాచ్ ఆఫ్‌ ది సీజన్ అవార్డు, వరంగల్‌ ప్లేయర్‌ అమన్‌రావుకు సూపర్ స్ట్రైకర్ ఆఫ్‌ ది సీజన్ అవార్డు వచ్చింది.

6:46 AM, 13 Jul 2026 (IST)

ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది సిరీస్‌గా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్‌ కెప్టెన్ అభిరథ్‌రెడ్డి

ఈ ఛాంపియన్స్ బ్యాటింగ్​లో కెప్టెన్ అభిరథ్‌రెడ్డి 48, వైష్ణవ్‌రెడ్డి 41, షణ్ముఖ 36, ప్రణవ్‌ 19 చేశారు. బౌలింగ్‌లో యశ్వీర్‌ 3, దేవ్‌ మెహతా, అజయ్‌కు చెరో 2 వికెట్లు, అఖిల్‌ ఒక వికెట్ పడగొట్టారు. ఇక ఖమ్మం ఏసెస్ బౌలింగ్​లో అజార్, వేద్‌రెడ్డి, విద్యానందరెడ్డి, హర్షిత్‌సాయికి తలో వికెట్​ను పడగొట్టారు. బ్యాటింగ్​లో మికిల్‌ జైస్వాల్‌ 65, హిమతేజ 31, ప్రతీక్‌రెడ్డి 15, విద్యానందరెడ్డి 20 చేశారు. టీజీ 20 లీగ్ ఫైనల్​ ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌గా ఈ ఛాంపియన్స్‌ బౌలర్ యశ్వీర్ నిలిచాడు. టీజీ 20 లీగ్ ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది సిరీస్‌గా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్‌ కెప్టెన్ అభిరథ్‌రెడ్డి నిలిచారు.

6:39 AM, 13 Jul 2026 (IST)

టీజీ 20 లీగ్ తొలి విజేత హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్‌

టీజీ 20 లీగ్ తొలి విజేతగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్‌ నిలిచింది. ఫైనల్‌లో ఖమ్మం ఏసెస్‌పై 6 వికెట్ల తేడాతో హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్ అద్భుత విజయం సాధించింది. ఖమ్మం ఏసెస్-157/8 స్కోర్​ చేయగా హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్-159/4 చేధించింది. మొత్తం 17.3 ఓవర్లలోనే హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్‌ మొత్తం టోర్నీలో ఒక్క మ్యాచ్ మినహా మిగతావన్నీ గెలిచింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్‌లో అద్భుతంగా రాణించారు. హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్ విజయంలో కెప్టెన్ అభిరథ్‌రెడ్డి కీలక ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. సాధారణ పోరాట పటిమ, సమష్టి కృషితో విజేతగా నిలిచారు.

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