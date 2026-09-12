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12-09-2026 Telangana News Today Live Updates : చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో నేడు ప్రధాని మోదీ భేటీ

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తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2026 at 7:13 AM IST

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12-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:58 AM, 12 Sep 2026 (IST)

ఆరో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు

అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఇవాళ్టితో ఆరో రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఇవాళ ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న శాసనసభలో రెండు బిల్లులు, రెండు స్వల్పకాలిక చర్చలు జరపనున్నారు. తెలంగాణ ప్రజా విశ్వాసం నిబంధనల సవరణ బిల్లు పరిశీలన, ఆమోదం తెలపాలని మంత్రి శ్రీధర్​బాబు ప్రతిపాదించనున్నారు. కోర్ అర్బన్ రీజియన్ సమగ్ర పరిపాలన బిల్లు పరిశీలన, ఆమోదింపచేయాలని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రపాదించనున్నారు. అసెంబ్లీలో 22ఏ నిషేధిత జాబితాపై స్వల్పకాలిక చర్చ జరగనుంది. రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం సెక్టార్ 22ఏకు సంబంధించిన సమస్యలు, ఎల్‌నినో ప్రభావాలు-నివారణ చర్యలు అనే అంశాలపై స్వల్పకాలిక చర్చలు జరపనున్నారు.

6:58 AM, 12 Sep 2026 (IST)

18వ బ్రిక్స్‌ సదస్సుకు ఆతిథ్యమిచ్చేందుకు సిద్ధమైన భారత్

18వ బ్రిక్స్‌ సదస్సుకు ఆతిథ్యమిచ్చేందుకు భారత్ సిద్ధమైంది. దిల్లీ వేదికగా రెండ్రోజుల పాటు భారత మండపంలో నేడు, రేపు 18వ బ్రిక్స్ సదస్సు జరగనుంది. సదస్సులో జిన్‌పింగ్‌, పుతిన్‌ సహా పలువురు దేశాధినేతలు పాల్గొననున్నారు. బ్రిక్స్‌ సదస్సులో రష్యా, చైనా, బ్రెజిల్, సభ్య దేశాల అధినేతలు పాల్గొననున్నారు. బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశం సందర్భంగా మధ్యాహ్నం భారత మండపంలో బ్రిక్స్ బిజినెస్ ఫోరం సదస్సు జరగనుంది. దేశాధినేతలు, ఐరాస సహా అంతర్జాతీయ సంస్థల ముఖ్య అధికారుల రానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విమానాశ్రయాల వద్ద అధికారులు భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు. భారత మండపాన్ని ఇప్పటికే తమ అధీనంలోకి తీసుకున్నారు. బ్రిక్స్ సదస్సుకు సంబంధించి విదేశాంగశాఖ అధ్యక్షులు, అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధుల షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. అలాగే దిల్లీలో క్రాఫ్ట్స్ బజార్, స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేసి ఉత్పత్తులను బ్రిక్స్ సభ్య దేశాలు ప్రదర్శిస్తున్నాయి.

6:54 AM, 12 Sep 2026 (IST)

నేడు చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో ప్రధాని మోదీ భేటీ

ఇవాళ చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో ప్రధాని మోదీ భేటీకానున్నారు. బ్రిక్స్‌ సదస్సు ప్రారంభానికి ముందు 5 దేశాధినేతలతో ప్రధాని చర్చలు జరపనున్నారు. నేడు యూఏఈ, ఇథియోపియా, మలేషియా దేశాధినేతలతో మోదీ సమీక్షించనున్నారు. ఇవాళ వియత్నాం, ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడితో ప్రధాని మోదీ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరగనున్నాయి. బ్రిక్స్‌ సదస్సు చివరిరోజు మరికొంత మంది దేశాధినేతలతో ప్రధాని మోదీ భేటీ కానున్నారు.

6:50 AM, 12 Sep 2026 (IST)

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ రద్దు చేసే ప్రసక్తే లేదు : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ను రద్దు చేసే ప్రసక్తే లేదని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఉద్ఘాటించారు. నిబంధనల ప్రకారం నడుస్తున్న కళాశాలలకే ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఫీజు రీఎంబర్స్‌మెంట్ పథకం తెచ్చిందే తామేనని, దాని పేటెంట్ కూడా తమదేనన్నారు. ఫీజు రీఎంబర్స్‌మెంట్ పథకాన్ని ఎందుకు రద్దు చేస్తామని ప్రశ్నించారు. మూడు నెలల్లో రూ.612కోట్లు ఫీజు రీఎంబర్స్‌మెంట్ ఇచ్చినట్లు ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. కాలేజీల్లో ముఖ గుర్తింపు పెట్టామని, ప్రతీ విద్యార్థి కాలేజీకి వెళ్లాల్సిందన్నారు. 75శాతం హాజరు లేకుండా సర్టిఫికెట్ ఇస్తే ఏం లాభమని సీఎం ప్రశ్నించారు. ఫీజు రీఎంబర్స్‌మెంట్ విద్యార్థుల కోసమని, కాలేజీల వ్యాపారం కోసం కాదని వ్యాఖ్యానించారు. జెన్యూన్ కళాశాలలకు మాత్రమే ఫీజు రీఎంబర్స్‌మెంట్ ఇస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి తెలిపారు.

6:46 AM, 12 Sep 2026 (IST)

మా అధికారులు ఓ యూనివర్సిటీలో తనిఖీకి వెళ్లారు : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

అధికారులు ఓ యూనివర్సిటీలో తనిఖీకి వెళ్లారని, ఆ విశ్వవిద్యాలయం ఖాతాలో రూ.400 కోట్లు ఉన్నాయని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. కేసీఆర్‌ హయాంలోని మంత్రి వర్సిటీ ఖాతాలో రూ.400 కోట్లు ఉన్నాయని ముఖ్యమంత్రి ఆరోపంచారు. తాము తనిఖీకి వెళ్తే వారిని లోపలికి రానివ్వలేదని ఆక్షేపించారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలిచ్చినా అధికారులను తనిఖీలకు అనుమతివ్వలేదన్నారు. ఇంత సొమ్ము ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దోచుకున్నారా? అంటూ సీఎం రేవంత్‌ ప్రశ్నించారు. పాలు, పూలు అమ్మితే ఇంత డబ్బులు వస్తాయని నాకు తెలీదని ఎద్దేవా చేశారు.

6:46 AM, 12 Sep 2026 (IST)

రేపు మహిళా ఆసియా టీ20 కప్ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌

రేపు మహిళా ఆసియా టీ20 కప్ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ జరగనుంది. ఫైనల్‌లో భారత్‌, శ్రీలంక తలపడనున్నాయి. దుబాయ్‌లో రేపు రాత్రి 8 గంటలకు భారత్‌-శ్రీలంక తుది పోరు జరగనుంది.

6:41 AM, 12 Sep 2026 (IST)

మహిళల టీ20 ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌కు చేరిన శ్రీలంక

శ్రీలంక మహిళల టీ20 ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌కు చేరింది. రెండో సెమీస్‌లో పాక్‌పై 4 వికెట్ల తేజాతో శ్రీలంక మహిళల జట్టు విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్‌-130/5, చేయగా శ్రీలంక-134/6తో గెలుపొందింది.

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