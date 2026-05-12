12-05-2026 Telangana News Today Live Updates : మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు పసునూరి నరహరి లొంగుబాటు
Published : May 12, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : May 12, 2026 at 8:19 AM IST
12-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
LIVE FEED
మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు పసునూరి నరహరి లొంగుబాటు
మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు పసునూరి నరహరి భార్యతో పాటు పోలీసులు ఎదుట లొంగిపోయారు.
భద్రాచలం రామాలయంలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ
హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా భద్రాచలం రామాలయంలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. హనుమాన్ మాలధారులు పోటెత్తారు. హనుమాన్ భక్తులతో ఆలయం క్యూలైన్లు నిండిపోయాయి. గోదావరి స్నానఘట్టాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. లడ్డూ ప్రసాదాలకు అధికారులు ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు.
కొండగట్టులో వైభవంగా హనుమాన్ పెద్ద జయంతి ఉత్సవాలు
కొండగట్టులో హనుమాన్ పెద్ద జయంతి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. దాంతో కొండగట్టు క్షేత్రం భక్తజన సంద్రంగా మారింది. హనుమాన్ భక్తులు పాదయాత్రగా కొండగట్టు చేరుకుంటున్నారు. కొండగట్టులో ఇరుముడి సమర్పణ, మాల విరమణ చేస్తున్నారు. స్వామి వారి దర్శనానికి భక్తులు బారులుతీరారు.
సమావేశంలో పాల్గొననున్న కేటీఆర్, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు
నేడు ఎర్రవల్లిలో కేసీఆర్ నివాసంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల కీలక సమావేశం జరగనుంది. ఈ సమావేశంలో పాల్గొననున్న కేటీఆర్, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు శాసనసభ, మండలి ఉపనాయకులు పాల్గొననున్నారు. పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం, సభ్యత్వాల నమోదుపై చర్చించనున్నారు. పార్టీ ఇన్ఛార్జీల నియామకం, పార్టీ బలోపేతం, ఇతర అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.
మధ్యాహ్నం కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం
ఈరోజు మధ్యాహ్నం కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం కానుంది. తాగునీటి అవసరాలపై నిర్ణయం కోసం బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. హైదరాబాద్లోని జలసౌధలో కేఆర్ఎంబీ త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం కానుంది. సభ్య కార్యదర్శి సతీష్, తెలంగాణ ఈఎన్సీ రమేష్, ఏపీ ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి పాల్గొననున్నారు. మే నెలాఖరు వరకు సాగర్ కుడి కాల్వ నుంచి 10 టీఎంసీలు కావాలని ఏపీ కోరింది. జూలై వరకు శ్రీశైలం నుంచి 5 , సాగర్ నుంచి 13 టీఎంసీలు కావాలని తెలంగాణ కోరింది. ఏపీ ఇప్పటికే వాటాకు మించి నీటిని తీసుకొందని ఇక ఎటువంటి నీటిని ఇవ్వవద్దన్న తెలంగాణ చెబుతోంది. రెండు రాష్ట్రాల తాగునీటి అవసరాలపై చర్చించి ఈ కమిటీ నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
ఖరీఫ్ సీజన్ కోసం ఎరువుల నిల్వలు ఉన్నాయి : కేంద్రం
ఖరీఫ్ సీజన్ కోసం దేశంలో చాలినన్ని ఎరువుల నిల్వలు ఉన్నాయని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. రైతులు ఆందోళనకు గురై ఎరువుల కొనుగోళ్లకు ఎగబడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పింది. యూరియా, ఇతర పోషకాలను దిగుమతి చేసుకుంటున్నట్లు వివరించింది. ఖరీఫ్ సీజన్లో చాలినంత సరఫరా ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, ప్రధాన ఎరువుల ధరలు స్థిరంగానే ఉన్నాయని తెలిపింది.