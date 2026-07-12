12-07-2026 Telangana News Today Live Updates : విశాఖలోని పలు ప్రాంతాల్లో భూకంపం
12-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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ఐదో T 20లోనూ భారత్ ఓటమి
ఇంగ్లాండ్తో ఐదో టీ20లోనూ టీమ్ఇండియా తీరు మారలేదు. ఈ మ్యాచ్లో కూడా భారత్ ఓడిపోయింది. ఇంగ్లాండ్ నిర్దేశించిన 258 పరుగుల భారీ ఛేదనలో ఓవర్లన్నీ ఆడిన 8 వికెట్లు కోల్పోయి 201 రన్స్ మాత్రమే చేసింది. ఫలితంగా 56 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించింది. ఛేజింగ్లో ఇషాన్ కిషన్ (56), తిలక్ వర్మ (53) మాత్రమే చెప్పుకోదగ్గ ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. బ్యాటర్లు మరోసారి విఫలమయ్యారు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో శామ్ కరన్ 3, ఆదిల్ రషీద్ 2, ఆర్చర్, టంగ్, డాసన్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
తాజా విజయంతో ఇంగ్లాండ్ సొంత గడ్డపై ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను 4- 0తో దక్కించుకుంది. తొలి మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అవ్వగా, ఆ తర్వాత వరుసగా జరిగిన నాలుగు టీ20ల్లో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్ నెగ్గింది. అలాగే 2026 టీ20 వరల్డ్కప్ తర్వాత భారత్ వరుసగా రెండో టీ20 సిరీస్ కోల్పోవడం గమనార్హం. పొట్టి కప్పు ఫైనల్ తర్వాత టీమ్ఇండియా ఆడిన ఏడు టీ20ల్లో ఏ ఒక్కదాంట్లోనూ నెగ్గలేదు.
విశాఖలో పలు ప్రాంతాల్లో కంపించిన భూమి
విశాఖలో పలు ప్రాంతాల్లో భూమి కంపించిందిం. రిక్టర్ స్కేల్పై 4.5 తీవ్రత నమోదయ్యింది. గాజువాక, మంగళపాలెం, పెదవాల్తేరు, ఆరిలోవ, ఎంవీపీ అప్పుఘర్లో భూమి కంపించింది. కాకినాడకు 225 కి.మీ దూరంలో బంగాళాఖాతంలో భూకంప కేంద్రం ఏర్పడింది. 10కి.మీ. లోతులో 4.5 తీవ్రతతో భూ ప్రకంపనలు తలెత్తాయి.
నేడు మైసూర్లో ఎస్.జానకి అంత్యక్రియలు
నేడు మైసూర్లో ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ఎస్.జానకి అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. అభిమానుల సందర్శన కోసం ఎస్. జానకి పార్థివదేహాన్ని మైసూర్లోని మహారాజ కళాశాల మైదానానికి తీసుకెళ్లనున్నారు. అక్కడ నుంచి సాయంత్రం కనియనహుండి ఫామ్హౌస్లో అంత్యక్రియలు ముగియనున్నాయి.
టీజీ20 ఫైనల్: నేడు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, ఖమ్మం ఏసెస్ మ్యాచ్
నేడు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, ఖమ్మం ఏసెస్ మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇది ఇవాళ రాత్రి 7.30 గంటలకు ఉప్పల్ స్టేడియంలో ప్రారంభంకానుంది. ఫైనల్కు ముందు సాయంత్రం 5.30 గంటలకు టోర్నీ ముగింపు వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఈ వేడుకలకు గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా హాజరుకానున్నారు. అలాగే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ విజయ్ దేవరకొండ కూడా హాజరుకానున్నారు. ముగింపు వేడుకల్లో రాహుల్ సిప్లిగంజ్ బృందం ప్రదర్శన ఇవ్వనున్నారు.