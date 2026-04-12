12th April 2026 Today AP Live News Updates: తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు విడుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : April 12, 2026 at 11:46 AM IST
12th April 2026 Today AP Live News Updates
తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వ సలహాదారు కే కేశవరావు ఫలితాలు విడుదల చేశారు. ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం 66.20 శాతం విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించగా ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం 70.58 శాతం విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఇంటర్ ఫలితాలను తమ సెల్ఫోన్ వాట్సప్లో చూసుకునే అవకాశం ఉంది. eenadu.net, eenadupratibha.net వెబ్సైట్లలో ఇంటర్ ఫలితాలు చెక్ చేసుకోండి. ఫలితాల్లో బాలికలు పైచేయి సాధించారు. ఇంటర్ మొదటి ఏడాది 3,23,807 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం 66.20 శాతం విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఇంటర్ మొదటి ఏడాది 74.40 శాతంతో బాలికలు పైచేయి సాధించారు. బాలురు 57.69 శాతం బాలురు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఇంటర్ రెండో ఏడాది 3,58,490 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం 70.58 శాతం విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించగా 78.65 శాతం మంది బాలికలు, 62.50 శాతం మంది బాలురు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. నెలలోపు సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని ఇంటర్ బోర్డు పేర్కొంది.
నంద్యాల జిల్లాలో దారుణం - ఆస్తి విషయంలో అన్నను హత్య చేసిన తమ్ముడు
నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ మండలం ఆర్.కృష్ణాపురంలో ఆస్తి విషయంలో తమ్ముడు అన్నను హత్య చేశాడు. అన్న దేవభక్తుడి(38)ని రోకలి బండతో తమ్ముడు విజయరాజు కొట్టి అతి క్రూరంగా చంపాడు.
దేవదాయశాఖ సహ కమిషనర్ శాంతి సస్పెన్షన్
దేవదాయశాఖ సహ కమిషనర్ శాంతి సస్పెన్షన్కు గురయ్యారు. ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల ఫిర్యాదులపై ఈనెల 7న ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించిన విషయం విదితమే. అక్రమ ఆస్తుల కేసులో శాంతిని అరెస్టు చేశారు. అలాగే ఈనెల 21 వరకు జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించారు.
నేడు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల ఫలితాల విడుదల
తెలంగాణలో నేడు ఇంటర్ పరీక్షల ఫలితాలు ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల కానున్నాయి. ఇంటర్ బోర్డు కార్యాలయంలో ప్రభుత్వం ఫలితాలు విడుదల చేయనుంది. ఇంటర్ పరీక్షలను దాదాపు 9.50 లక్షల మంది విద్యార్థులు రాశారు. ఫలితాలకు సంప్రదించాల్సిన వెబ్సైట్లు www.eenadu.net, www.eenadupratibha.net లో చూసుకోవచ్చు.
పల్నాడు జిల్లాలో అదుపు తప్పి బొలెరో ట్రక్ బోల్తా - ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం, 15 మందికి గాయాలు
పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మండలం నందిగామ క్రాస్ రోడ్డు దగ్గర బొలెరో ట్రక్ అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. 20 మంది మత్స్యకారులతో నర్సాపురం నుంచి సత్తెనపల్లి ఈ బొలెరో ట్రక్ వస్తుండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మత్స్యకారులు దమ్మాలపాడు గ్రామంలోని చెరువులో రొయ్యలు పట్టేందుకు వస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండగా, 15 మందికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.
బిహార్లో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం - 13 మంది మృతి
బిహార్ రాష్ట్రం కతిహార్లో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ట్రక్కు, బస్సు, వ్యాన్ ఒకదానిని ఒకటి ఢీకొన్న ఈ ప్రమాదంలో 13 మంది మృతిచెందారు. ప్రమాదంలో మరో 30 మందికి తీవ్రగాయాలు కాగా వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు, క్షతగాత్రులకు రూ.50 వేల చొప్పున బిహార్ సీఎం నితీశ్కుమార్ పరిహారాన్ని ప్రకటించారు.
మహారాష్ట్ర: నాసిక్ జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం - నలుగురు మృతి
మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డుప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందారు. ట్రక్కు, వ్యాన్ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందగా ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులకు ఆస్పత్రికి తరలించారు. ట్రక్కు, వ్యాన్ ఢీకొని మంటలు చెలరేగి ముగ్గురు సంఘటన స్థలంలోనే సజీవదహనమయ్యారు. మరొకరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు.
ప్రకాశం జిల్లాలో వ్యక్తి దారుణ హత్య
ప్రకాశం జిల్లాలో ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ కోటిరెడ్డిని (47) ముగ్గురు దుండగులు హత్య చేశారు. వైద్యం కోసమని అర్ధరాత్రి ఆర్ఎంపీ వైద్యుడి ఇంటి తలుపు తట్టి తలుపు తీయగానే ఆర్ఎంపీ కోటిరెడ్డిపై కర్రలతో దాడి చేశారు. దాంతో దుండగుల దాడిలో కోటిరెడ్డి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలొదిలారు. అనంతరం కోటిరెడ్డి భార్య భయాందోళనతో స్పృహ కోల్పోయింది. ముగ్గురు దుండగులు మాస్కులు ధరించి వచ్చారు. ఆపై హత్య ఘటనపై స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అద్దంకి పోలీసులు, దర్శి డీఎస్పీ లు దర్యాప్తును చేపట్టారు.