12 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates:రాజమహేంద్రవరం కల్తీ పాల ఘటనలో మరొకరు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 7:23 AM IST|
Updated : March 12, 2026 at 10:23 AM IST
12 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates : చికిత్స పొందుతూ స్వరూప్నగర్కు చెందిన బండారు వీరలక్ష్మి మృతి
కల్తీ పాల ఘటనలో మరొకరు మృతి
- రాజమహేంద్రవరం కల్తీ పాల ఘటనలో మరొకరు మృతి
- చికిత్స పొందుతూ స్వరూప్నగర్కు చెందిన బండారు వీరలక్ష్మి(60) మృతి
- రాజమహేంద్రవరం: కల్తీ పాల ఘటనలో 14కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో 8వ రోజు సునీల్ నాయక్ విచారణ
- రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో 8వ రోజు సునీల్ నాయక్ విచారణ
- హైకోర్టు ఇచ్చిన గడువు ముగియనున్న నేపథ్యంలో కీలకంగా మారనున్న నేటి విచారణ
- ఏడు రోజుల పాటు జరిగిన విచారణలో పోలీసులకు సహకరించని సునీల్ నాయక్
- సునీల్ నాయక్ను ప్రశ్నిస్తున్న దర్యాప్తు అధికారి విజయనగరం ఎస్పీ దామోదర్
- గుంటూరు సీసీఎస్ స్టేషన్లో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సాగనున్న విచారణ
- సునీల్ నాయక్ మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ అర్హతపై నేడు విచారించనున్న హైకోర్టు
- హైకోర్టు వెలువరించే తీర్పు మేరకు సునీల్ నాయక్పై చర్యలు తీసుకోనున్న పోలీసులు
బంజారాహిల్స్లోని నివాసంలో కావూరు సాంబశివరావు భౌతికకాయం
- హైదరాబాద్: బంజారాహిల్స్లోని నివాసంలో కావూరు సాంబశివరావు భౌతికకాయం
- కావూరు భౌతికకాయానికి దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు, సీపీఐ నేత నారాయణ నివాళులు
- కావూరు భౌతికకాయానికి నాదెండ్ల మనోహర్, డి.సురేష్బాబు నివాళులు
- మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్ మహాప్రస్థానంలో కావూరు సాంబశివరావు అంత్యక్రియలు
క్యాప్ జెమినీ గ్లోబల్ సీఈవో ఐమాన్ ఎజత్తో మంత్రి లోకేష్ భేటీ
- విశాఖ: క్యాప్ జెమినీ గ్లోబల్ సీఈవో ఐమాన్ ఎజత్తో మంత్రి లోకేష్ భేటీ
- విశాఖలో క్యాప్ జెమినీ సంస్థ ఏర్పాటుపై లోకేష్ చర్చలు
- ఇప్పటికే మధురవాడ ఐటీ పార్కులో హిల్-1పై 20 ఎకరాలు పరిశీలన
- అడివివరం, ఆనందపురం పరిధిలో రెండుచోట్ల భూములు పరిశీలించిన సంస్థ ప్రతినిధులు
- తాత్కాలిక కార్యకలాపాలకు సెంట్రల్ పార్కు సమీపంలో ప్రైవేటు భవనం ఎంపిక
- భేటీ అనంతరం ఉదయం 11.15కు విశాఖ నుంచి లోకేష్ తిరుగుపయనం
అటానమస్ మారిటైం షిప్ యార్డుకు లోకేష్ శంకుస్థాపన గర్వకారణం: మంత్రి నారాయణ
- అటానమస్ మారిటైం షిప్ యార్డుకు లోకేష్ శంకుస్థాపన గర్వకారణం: మంత్రి నారాయణ
- నెల్లూరు జిల్లాలో శంకుస్థాపన చేయడం రాష్ట్రానికి గర్వకారణం: మంత్రి నారాయణ
- ప్రపంచంలోనే తొలి తరహా కేంద్రంగా ఈ ప్రాజెక్టు రూపుదిద్దుకోబోతుంది: మంత్రి నారాయణ
- భారతదేశ స్వదేశీ రక్షణ తయారీ సామర్థ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయనుంది: మంత్రి నారాయణ
- సముద్ర సాంకేతికతలో నూతన ఆవిష్కరణలకు ఊతమివ్వనుంది: మంత్రి నారాయణ
- తీరప్రాంత పర్యవేక్షణ, భద్రత రక్షణ సిద్ధతను మరింత బలపరచడంలో కీలకపాత్ర: మంత్రి
- జువ్వలదిన్నెకు తీసుకురావడంలో కృషిచేసిన మంత్రి లోకేష్కు అభినందనలు: మంత్రి నారాయణ
కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో పులి సంచారం
- కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో పులి సంచారం
- ప్రత్తిపాడు మండలం ధారపల్లి శివాలయం సమీపంలో పెద్దపులి
- అర్ధరాత్రి పులి గాండ్రింపులు విని గిరిజన గ్రామ ప్రజల భయాందోళన
- ధారపల్లి, తాడువాయి గ్రామాల మధ్య అడవిలో పులి ఉన్నట్లు అధికారుల వెల్లడి
- శంఖవరం, ప్రత్తిపాడు మండలాల సరిహద్దు కొండ ప్రాంతంలో పులి కదలికలు
- ప్రతిపాడు, శంఖవరం మండలాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల విజ్ఞప్తి
- పులి కదలికలపై నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్న అటవీ శాఖ సిబ్బంది
రికార్డు స్థాయి విద్యుదుత్పత్తిపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్
- రికార్డు స్థాయి విద్యుదుత్పత్తిపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్
- విద్యుదుత్పత్తిలో ఏపీ జెన్కో 6,101 మెగావాట్లతో జీవితకాల రికార్డు సృష్టించింది: గొట్టిపాటి
- సీఎం సలహాలు, సూచనలతోనే ఈ రికార్డు సాధ్యమైంది: మంత్రి గొట్టిపాటి
- ఇంజినీర్లు, అధికారుల అంకితభావం, నైపుణ్యం, కృషితోనే ఈ రికార్డు నమోదైంది: మంత్రి
- వేసవి విద్యుత్ డిమాండ్కు అధిక స్థాయిలో విద్యుదుత్పత్తిని కొనసాగించడం కీలకం: గొట్టిపాటి
- గృహ, పారిశ్రామిక, వ్యాపార సంస్థలకు నిరంతరాయ విద్యుత్ సరఫరాయే ప్రభుత్వ లక్ష్యం: మంత్రి
- భవిష్యత్తు విద్యుత్ డిమాండ్ను అందుకునేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది: మంత్రి గొట్టిపాటి
ప్రభుత్వ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలుపై కీలక సమీక్షలు
- సీఎం అధ్యక్షతన సచివాలయంలో రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు
- ప్రభుత్వ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలుపై కీలక సమీక్షలు
- నేడు శాంతి భద్రతలపై సమీక్షకు హాజరుకానున్న జిల్లాల ఎస్పీలు
- నేడు ప్రజారోగ్యం, సంక్షేమ పథకాలపై ప్రత్యేక సమావేశంలో కీలక చర్చ
- సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలు తీరు, మధ్యాహ్న భోజన పథకంపై సమీక్ష
- వేసవిలో తాగునీటి ప్రణాళికలపై సమీక్షించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- భూ పరిపాలన, రెవెన్యూ ఆర్జన శాఖలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
- విద్య, ఉపాధి అవకాశాల కల్పనపై సమీక్షించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- రాష్ట్రంలోని శాంతిభద్రతలపై సాయంత్రం ప్రత్యేక సెషన్
- రాష్ట్రంలోని శాంతి భద్రతల పరిస్థితిపై డీజీపీ ప్రజెంటేషన్
- సమావేశంలో పాల్గొననున్న మంత్రులు, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
- తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 25 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 66,606 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.78 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 25,899 మంది భక్తులు
కావూరు సాంబశివరావు అంత్యక్రియలు
- ఇవాళ మధ్యాహ్నం కావూరు సాంబశివరావు అంత్యక్రియలు
- హైదరాబాద్ మహాప్రస్థానంలో కావూరు సాంబశివరావు అంత్యక్రియలు
- బంజారాహిల్స్లోని నివాసంలో కావూరు సాంబశివరావు భౌతికకాయం
నేడు సూపర్ సిక్స్, సంక్షేమం, ఆదాయార్జన శాఖలపై సీఎం చర్చ
- నేడు సూపర్ సిక్స్, సంక్షేమం, ఆదాయార్జన శాఖలపై సీఎం చర్చ
- నేడు విద్య, వైద్యం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పెట్టుబడులపై సీఎం చర్చ
- శాంతిభద్రతలపై ఎస్పీలతో సమీక్షించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
మరో ప్రతిష్టాత్మక పరిశ్రమకు నేడు పునాది రాయి
- మరో ప్రతిష్టాత్మక పరిశ్రమకు నేడు పునాది రాయి
- ప్రపంచంలోనే తొలి అటానమస్ మారిటైం షిప్ యార్డుకు మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన
- నెల్లూరు: జువ్వలదిన్నెలో అటానమస్ మారిటైం షిప్ యార్డు ఏర్పాటు
- మారిటైం షిప్ యార్డు పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయనున్న సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజినీరింగ్
నేడు క్యాప్ జెమిని సంస్థ ప్రతినిధులతో మంత్రి లోకేశ్ సమావేశం
- విశాఖ: నేడు క్యాప్ జెమిని సంస్థ ప్రతినిధులతో మంత్రి లోకేశ్ సమావేశం
- విశాఖలో క్యాప్ జెమిని ఏర్పాటుపై భేటీలో చర్చించనున్న మంత్రి లోకేశ్
