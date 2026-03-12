ETV Bharat / state

12 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates:రాజమహేంద్రవరం కల్తీ పాల ఘటనలో మరొకరు మృతి

12 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates
12 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 7:23 AM IST

|

Updated : March 12, 2026 at 10:23 AM IST

Choose ETV Bharat

12 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates : చికిత్స పొందుతూ స్వరూప్‌నగర్‌కు చెందిన బండారు వీరలక్ష్మి మృతి

LIVE FEED

10:22 AM, 12 Mar 2026 (IST)

కల్తీ పాల ఘటనలో మరొకరు మృతి

  • రాజమహేంద్రవరం కల్తీ పాల ఘటనలో మరొకరు మృతి
  • చికిత్స పొందుతూ స్వరూప్‌నగర్‌కు చెందిన బండారు వీరలక్ష్మి(60) మృతి
  • రాజమహేంద్రవరం: కల్తీ పాల ఘటనలో 14కు చేరిన మృతుల సంఖ్య

10:22 AM, 12 Mar 2026 (IST)

రఘురామ కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసులో 8వ రోజు సునీల్‌ నాయక్‌ విచారణ

  • రఘురామ కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసులో 8వ రోజు సునీల్‌ నాయక్‌ విచారణ
  • హైకోర్టు ఇచ్చిన గడువు ముగియనున్న నేపథ్యంలో కీలకంగా మారనున్న నేటి విచారణ
  • ఏడు రోజుల పాటు జరిగిన విచారణలో పోలీసులకు సహకరించని సునీల్ నాయక్
  • సునీల్ నాయక్‌ను ప్రశ్నిస్తున్న దర్యాప్తు అధికారి విజయనగరం ఎస్పీ దామోదర్
  • గుంటూరు సీసీఎస్ స్టేషన్‌లో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సాగనున్న విచారణ
  • సునీల్ నాయక్ మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ అర్హతపై నేడు విచారించనున్న హైకోర్టు
  • హైకోర్టు వెలువరించే తీర్పు మేరకు సునీల్ నాయక్‌పై చర్యలు తీసుకోనున్న పోలీసులు

10:22 AM, 12 Mar 2026 (IST)

బంజారాహిల్స్‌లోని నివాసంలో కావూరు సాంబశివరావు భౌతికకాయం

  • హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లోని నివాసంలో కావూరు సాంబశివరావు భౌతికకాయం
  • కావూరు భౌతికకాయానికి దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు, సీపీఐ నేత నారాయణ నివాళులు
  • కావూరు భౌతికకాయానికి నాదెండ్ల మనోహర్‌, డి.సురేష్‌బాబు నివాళులు
  • మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్‌ మహాప్రస్థానంలో కావూరు సాంబశివరావు అంత్యక్రియలు

10:21 AM, 12 Mar 2026 (IST)

క్యాప్ జెమినీ గ్లోబల్ సీఈవో ఐమాన్ ఎజత్‌తో మంత్రి లోకేష్ భేటీ

  • విశాఖ: క్యాప్ జెమినీ గ్లోబల్ సీఈవో ఐమాన్ ఎజత్‌తో మంత్రి లోకేష్ భేటీ
  • విశాఖలో క్యాప్ జెమినీ సంస్థ ఏర్పాటుపై లోకేష్‌ చర్చలు
  • ఇప్పటికే మధురవాడ ఐటీ పార్కులో హిల్-1పై 20 ఎకరాలు పరిశీలన
  • అడివివరం, ఆనందపురం పరిధిలో రెండుచోట్ల భూములు పరిశీలించిన సంస్థ ప్రతినిధులు
  • తాత్కాలిక కార్యకలాపాలకు సెంట్రల్‌ పార్కు సమీపంలో ప్రైవేటు భవనం ఎంపిక
  • భేటీ అనంతరం ఉదయం 11.15కు విశాఖ నుంచి లోకేష్‌ తిరుగుపయనం

10:21 AM, 12 Mar 2026 (IST)

అటానమస్‌ మారిటైం షిప్‌ యార్డుకు లోకేష్‌ శంకుస్థాపన గర్వకారణం: మంత్రి నారాయణ

  • అటానమస్‌ మారిటైం షిప్‌ యార్డుకు లోకేష్‌ శంకుస్థాపన గర్వకారణం: మంత్రి నారాయణ
  • నెల్లూరు జిల్లాలో శంకుస్థాపన చేయడం రాష్ట్రానికి గర్వకారణం: మంత్రి నారాయణ
  • ప్రపంచంలోనే తొలి తరహా కేంద్రంగా ఈ ప్రాజెక్టు రూపుదిద్దుకోబోతుంది: మంత్రి నారాయణ
  • భారతదేశ స్వదేశీ రక్షణ తయారీ సామర్థ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయనుంది: మంత్రి నారాయణ
  • సముద్ర సాంకేతికతలో నూతన ఆవిష్కరణలకు ఊతమివ్వనుంది: మంత్రి నారాయణ
  • తీరప్రాంత పర్యవేక్షణ, భద్రత రక్షణ సిద్ధతను మరింత బలపరచడంలో కీలకపాత్ర: మంత్రి
  • జువ్వలదిన్నెకు తీసుకురావడంలో కృషిచేసిన మంత్రి లోకేష్‌కు అభినందనలు: మంత్రి నారాయణ

9:27 AM, 12 Mar 2026 (IST)

కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో పులి సంచారం

  • కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో పులి సంచారం
  • ప్రత్తిపాడు మండలం ధారపల్లి శివాలయం సమీపంలో పెద్దపులి
  • అర్ధరాత్రి పులి గాండ్రింపులు విని గిరిజన గ్రామ ప్రజల భయాందోళన
  • ధారపల్లి, తాడువాయి గ్రామాల మధ్య అడవిలో పులి ఉన్నట్లు అధికారుల వెల్లడి
  • శంఖవరం, ప్రత్తిపాడు మండలాల సరిహద్దు కొండ ప్రాంతంలో పులి కదలికలు
  • ప్రతిపాడు, శంఖవరం మండలాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల విజ్ఞప్తి
  • పులి కదలికలపై నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్న అటవీ శాఖ సిబ్బంది

9:27 AM, 12 Mar 2026 (IST)

అటానమస్‌ మారిటైం షిప్‌ యార్డుకు లోకేష్‌ శంకుస్థాపన గర్వకారణం: మంత్రి నారాయణ

  • అటానమస్‌ మారిటైం షిప్‌ యార్డుకు లోకేష్‌ శంకుస్థాపన గర్వకారణం: మంత్రి నారాయణ
  • నెల్లూరు జిల్లాలో శంకుస్థాపన చేయడం రాష్ట్రానికి గర్వకారణం: మంత్రి నారాయణ
  • ప్రపంచంలోనే తొలి తరహా కేంద్రంగా ఈ ప్రాజెక్టు రూపుదిద్దుకోబోతుంది: మంత్రి నారాయణ
  • భారతదేశ స్వదేశీ రక్షణ తయారీ సామర్థ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయనుంది: మంత్రి నారాయణ
  • సముద్ర సాంకేతికతలో నూతన ఆవిష్కరణలకు ఊతమివ్వనుంది: మంత్రి నారాయణ
  • తీరప్రాంత పర్యవేక్షణ, భద్రత రక్షణ సిద్ధతను మరింత బలపరచడంలో కీలకపాత్ర: మంత్రి
  • జువ్వలదిన్నెకు తీసుకురావడంలో కృషిచేసిన మంత్రి లోకేష్‌కు అభినందనలు: మంత్రి నారాయణ

9:27 AM, 12 Mar 2026 (IST)

రికార్డు స్థాయి విద్యుదుత్పత్తిపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్

  • రికార్డు స్థాయి విద్యుదుత్పత్తిపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్
  • విద్యుదుత్పత్తిలో ఏపీ జెన్‌కో 6,101 మెగావాట్లతో జీవితకాల రికార్డు సృష్టించింది: గొట్టిపాటి
  • సీఎం సలహాలు, సూచనలతోనే ఈ రికార్డు సాధ్యమైంది: మంత్రి గొట్టిపాటి
  • ఇంజినీర్లు, అధికారుల అంకితభావం, నైపుణ్యం, కృషితోనే ఈ రికార్డు నమోదైంది: మంత్రి
  • వేసవి విద్యుత్ డిమాండ్‌కు అధిక స్థాయిలో విద్యుదుత్పత్తిని కొనసాగించడం కీలకం: గొట్టిపాటి
  • గృహ, పారిశ్రామిక, వ్యాపార సంస్థలకు నిరంతరాయ విద్యుత్ సరఫరాయే ప్రభుత్వ లక్ష్యం: మంత్రి
  • భవిష్యత్తు విద్యుత్ డిమాండ్‌ను అందుకునేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది: మంత్రి గొట్టిపాటి

7:22 AM, 12 Mar 2026 (IST)

ప్రభుత్వ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలుపై కీలక సమీక్షలు

  • సీఎం అధ్యక్షతన సచివాలయంలో రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు
  • ప్రభుత్వ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలుపై కీలక సమీక్షలు
  • నేడు శాంతి భద్రతలపై సమీక్షకు హాజరుకానున్న జిల్లాల ఎస్పీలు
  • నేడు ప్రజారోగ్యం, సంక్షేమ పథకాలపై ప్రత్యేక సమావేశంలో కీలక చర్చ
  • సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలు తీరు, మధ్యాహ్న భోజన పథకంపై సమీక్ష
  • వేసవిలో తాగునీటి ప్రణాళికలపై సమీక్షించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • భూ పరిపాలన, రెవెన్యూ ఆర్జన శాఖలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
  • విద్య, ఉపాధి అవకాశాల కల్పనపై సమీక్షించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • రాష్ట్రంలోని శాంతిభద్రతలపై సాయంత్రం ప్రత్యేక సెషన్
  • రాష్ట్రంలోని శాంతి భద్రతల పరిస్థితిపై డీజీపీ ప్రజెంటేషన్
  • సమావేశంలో పాల్గొననున్న మంత్రులు, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు

7:22 AM, 12 Mar 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం

  • తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 25 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 66,606 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.78 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 25,899 మంది భక్తులు

6:45 AM, 12 Mar 2026 (IST)

కావూరు సాంబశివరావు అంత్యక్రియలు

  • ఇవాళ మధ్యాహ్నం కావూరు సాంబశివరావు అంత్యక్రియలు
  • హైదరాబాద్‌ మహాప్రస్థానంలో కావూరు సాంబశివరావు అంత్యక్రియలు
  • బంజారాహిల్స్‌లోని నివాసంలో కావూరు సాంబశివరావు భౌతికకాయం

6:45 AM, 12 Mar 2026 (IST)

నేడు సూపర్ సిక్స్, సంక్షేమం, ఆదాయార్జన శాఖలపై సీఎం చర్చ

  • నేడు సూపర్ సిక్స్, సంక్షేమం, ఆదాయార్జన శాఖలపై సీఎం చర్చ
  • నేడు విద్య, వైద్యం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పెట్టుబడులపై సీఎం చర్చ
  • శాంతిభద్రతలపై ఎస్పీలతో సమీక్షించనున్న సీఎం చంద్రబాబు

6:45 AM, 12 Mar 2026 (IST)

మరో ప్రతిష్టాత్మక పరిశ్రమకు నేడు పునాది రాయి

  • మరో ప్రతిష్టాత్మక పరిశ్రమకు నేడు పునాది రాయి
  • ప్రపంచంలోనే తొలి అటానమస్‌ మారిటైం షిప్‌ యార్డుకు మంత్రి లోకేశ్​ శంకుస్థాపన
  • నెల్లూరు: జువ్వలదిన్నెలో అటానమస్‌ మారిటైం షిప్‌ యార్డు ఏర్పాటు
  • మారిటైం షిప్‌ యార్డు పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయనున్న సాగర్‌ డిఫెన్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌

6:44 AM, 12 Mar 2026 (IST)

నేడు క్యాప్ జెమిని సంస్థ ప్రతినిధులతో మంత్రి లోకేశ్​ సమావేశం

  • విశాఖ: నేడు క్యాప్ జెమిని సంస్థ ప్రతినిధులతో మంత్రి లోకేశ్​ సమావేశం
  • విశాఖలో క్యాప్ జెమిని ఏర్పాటుపై భేటీలో చర్చించనున్న మంత్రి లోకేశ్​
Last Updated : March 12, 2026 at 10:23 AM IST

TAGGED:

AP LATEST NEWS
TELUGU BREAKING NEWS
AP LIVE UPDATES
12 MARCH 2026 AP NEWS
AP BREAKING NEWS TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.