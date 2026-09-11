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11-09-2026 Telangana News Today Live Updates : మహిళల టీ20 ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లిన భారత్‌

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 7:02 AM IST

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11-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:55 AM, 11 Sep 2026 (IST)

దిల్లీలో 18వ బ్రిక్స్ కూటమి శిఖరాగ్ర సదస్సుకు సర్వం సిద్ధం

దిల్లీలో 18వ బ్రిక్స్ కూటమి శిఖరాగ్ర సదస్సుకు సర్వం సిద్ధమైంది. రేపటి నుంచి రెండ్రోజుల పాటు బ్రిక్స్‌ శిఖరాగ్ర సదస్సు జరగనుంది. రష్యా, చైనా, బ్రెజిల్‌ సహా సభ్య దేశాల అధినేతలు సదస్సులో పాల్గొననున్నారు. ఇప్పటికే రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ దిల్లీ చేరుకున్నారు. దేశాధినేతల రాక దృష్ట్యా దిల్లీలో భద్రత అధికారులు కట్టుదిట్టం చేశారు.

6:51 AM, 11 Sep 2026 (IST)

ప్రధాని మోదీతో విడిగా సమాలోచనలు జరపనున్న పుతిన్‌, జిన్‌పింగ్‌

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌, చైనా అధినేత జిన్‌పింగ్‌ విడిగా సమాలోచనలు జరపనున్నారు. భేటీలో భాగంగా ఏడేళ్ల విరామం తర్వాత చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌ భారత్​లో అడుగుపెట్టనున్నారు. బ్రిక్స్‌ 18వ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో భాగంగా మోదీతో జిన్‌పింగ్‌, పుతిన్​లు సమీక్ష జరపనున్నారు.

6:49 AM, 11 Sep 2026 (IST)

కాంగోలోని బుకావు నగరంలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం - 26 మంది మృతి

కాంగోలోని బుకావు నగరంలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈఘటనలో 26 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. రెండు పాఠశాలలకు మంటలు వ్యాపించి 26 మంది విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రమాదంలో పదుల సంఖ్యలో గాయపడినట్లు ప్రొవిన్షియల్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. కాగా మృతుల్లో 19 మంది బాలికలు, ఏడుగురు బాలురు ఉన్నారు. మరణాల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఓ ఇంట్లో మంటలు చెలరేగి పక్కనే ఉన్న పాఠశాలలకు వ్యాపించినట్లు సమాచారం.

6:47 AM, 11 Sep 2026 (IST)

హెచ్‌-1బీ వీసాదారులకు మరో షాక్‌ ఇచ్చిన ట్రంప్‌ సర్కార్

హెచ్‌-1బీ వీసాదారులకు ట్రంప్‌ సర్కార్ మరో షాక్‌ ఇచ్చింది. 60 రోజుల గ్రేస్‌ పిరియడ్‌ తొలగింపునకు కొత్త నిబంధనకు ప్రతిపాదించింది. ఈ నిర్ణయంతో అమెరికాలోని భారతీయ ఉద్యోగులపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. ముఖ్యంగా టెక్ కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్న వేలాది మంది భారతీయ ఉద్యోగులపై ప్రభావం చూపనుంది.

6:46 AM, 11 Sep 2026 (IST)

నిన్న రాత్రి పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్‌ రెగ్యులేటరీ వద్ద తెగిన గేట్‌ రోప్

నిన్న రాత్రి పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్‌ రెగ్యులేటరీ వద్ద గేట్‌ రోప్ తెగింది. 9వ గేట్ ట్రయల్‌ రన్‌ చేస్తుండగా రోప్ తెగడంతో నీళ్లు పోకుండా అధికారులు గేట్ అమర్చారు.

6:33 AM, 11 Sep 2026 (IST)

జయశంకర్ జిల్లా కాటారం మండలం దామెరకుంటలో విషాదం

జయశంకర్ జిల్లాలో నిన్న రాత్రి కాటారం మండలం దామెరకుంటలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ట్రాక్టర్ ట్రాలీ పైనుంచి జారిపడి ప్రేమ్‌దాస్ బల్వీ (29) మృతి చెందారు. మృతుడు స్థానికంగా ఇటుక బట్టీల్లో పనిచేస్తున్న మధ్యప్రదేశ్ వాసిగా పోలీసులు గుర్తించారు.

6:32 AM, 11 Sep 2026 (IST)

మహిళల టీ20 ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లిన భారత్‌

2026 మహిళల ఆసియా కప్​లో టీమ్ఇండియా ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం బంగ్లాదేశ్​తో జరిగిన సెమీపైనల్​లో భారత్ 40 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. టీమ్ఇండియా నిర్దేశించిన 150 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో బంగ్లా ఓవర్లన్నీ ఆడి 109-7 స్కోరుకే పరిమితమైంది. భారత బౌలర్లలో దీప్తి శర్మ 3, శ్రీ చరణి, ప్రేమా రావత్, నందాని శర్మ తలో వికెట్ పడగొట్టారు. హర్మన్‌ ప్రీత్‌ 24, రిచా ఘోష్‌ 21, ప్రతీక రావల్‌ 20 పరుగులతో రాణించారు. బంగ్లా బౌలర్లు సుల్తానా 2, నహిదా, రబెయా, మరుఫాకు చెరో వికెట్‌ పడగా, షోర్నా అక్తర్‌ 22, దిలారా అక్తర్‌ 21, నిగర్‌ సుల్తానా 19 పరుగులు చేశారు.

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