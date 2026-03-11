ETV Bharat / state

11 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: రాష్ట్ర సచివాలయంలో నేడు, రేపు కలెక్టర్ల సదస్సు

11 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates
11 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 7:19 AM IST

Choose ETV Bharat

11 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు, రేపు కలెక్టర్ల సమావేశం - స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ లక్ష్యాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలుపై సమీక్షలు

LIVE FEED

6:38 AM, 11 Mar 2026 (IST)

కలెక్టర్ల సదస్సు

  • రాష్ట్ర సచివాలయంలో నేడు, రేపు కలెక్టర్ల సదస్సు
  • సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండ్రోజుల పాటు కలెక్టర్ల సదస్సు
  • ప్రభుత్వ పథకాలు-అభివృద్ధి పనుల అమలుపై సమీక్ష
  • అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • సదస్సులో పాల్గొననున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌, మంత్రులు పయ్యావుల, అనగాని
  • నేడు స్వర్ణాంధ్ర 2047 పది సూత్రాల్లో భాగంగా పలు అంశాలపై చర్చించనున్న సీఎం

6:37 AM, 11 Mar 2026 (IST)

ఫోరం ప్రారంభోత్సవం, సదస్సులో పాల్గొననున్న మంత్రి నారా లోకేశ్​

  • నేడు దిల్లీలో 'వాట్సప్‌ సిటిజన్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ అండ్‌ ఇన్నోవేషన్‌ ఫోరం'
  • ఫోరం ప్రారంభోత్సవం, సదస్సులో పాల్గొననున్న మంత్రి నారా లోకేశ్​
  • డిజిటల్‌ గవర్నెన్స్‌, సిటిజన్‌ సర్వీసెస్‌లో సాంకేతిక వినియోగంపై సదస్సు
  • ప్రభుత్వంలో పారదర్శకత, జవాబుదారీకి సాంకేతికత వినియోగంపై సదస్సు
  • కార్యక్రమం అనంతరం దిల్లీ నుంచి విశాఖ వెళ్లనున్న మంత్రి లోకేశ్​

TAGGED:

AP LATEST NEWS
TELUGU BREAKING NEWS
AP LIVE UPDATES
11 MARCH 2026 AP NEWS
AP BREAKING NEWS TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.