11 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: రాష్ట్ర సచివాలయంలో నేడు, రేపు కలెక్టర్ల సదస్సు
11 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు, రేపు కలెక్టర్ల సమావేశం - స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ లక్ష్యాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలుపై సమీక్షలు
కలెక్టర్ల సదస్సు
- రాష్ట్ర సచివాలయంలో నేడు, రేపు కలెక్టర్ల సదస్సు
- సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండ్రోజుల పాటు కలెక్టర్ల సదస్సు
- ప్రభుత్వ పథకాలు-అభివృద్ధి పనుల అమలుపై సమీక్ష
- అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- సదస్సులో పాల్గొననున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రులు పయ్యావుల, అనగాని
- నేడు స్వర్ణాంధ్ర 2047 పది సూత్రాల్లో భాగంగా పలు అంశాలపై చర్చించనున్న సీఎం
ఫోరం ప్రారంభోత్సవం, సదస్సులో పాల్గొననున్న మంత్రి నారా లోకేశ్
- నేడు దిల్లీలో 'వాట్సప్ సిటిజన్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఫోరం'
- ఫోరం ప్రారంభోత్సవం, సదస్సులో పాల్గొననున్న మంత్రి నారా లోకేశ్
- డిజిటల్ గవర్నెన్స్, సిటిజన్ సర్వీసెస్లో సాంకేతిక వినియోగంపై సదస్సు
- ప్రభుత్వంలో పారదర్శకత, జవాబుదారీకి సాంకేతికత వినియోగంపై సదస్సు
- కార్యక్రమం అనంతరం దిల్లీ నుంచి విశాఖ వెళ్లనున్న మంత్రి లోకేశ్