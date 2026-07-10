10-07-2026 Telangana News Today Live Updates: నేడు ఖమ్మం జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
10-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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గచ్చిబౌలిలోని ఓ రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల తనిఖీలు
గచ్చిబౌలిలోని ఓ రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల తనిఖీలు నిర్వహించారు. మాంసాన్ని సరైన పరిస్థితుల్లో నిల్వ చేయకపోవడం అధికారులు గుర్తించారు. చికెన్ నిల్వ చేసే ప్రాంతంలో అపరిశుభ్రంగా ఉండటం గుర్తించారు. దీంతో ఆ రెస్టారెంట్ లైసెన్స్ను రద్దు చేశారు.
నేడు ఖమ్మం జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
నేడు ఖమ్మం జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన చేయనున్నారు. చింతకాని మండలం జగన్నాథపురంలో రైతు ఆశీర్వాద సభకు సీఎం హాజరుకానున్నారు. నేడు రైతుల ఖాతాల్లో తుదివిడత రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేయనున్నారు. అలాగే రైతులకు ఈ- పట్టాదార్ పాస్బుక్లను జారీ చేయనున్నారు. జూన్ 30 న వానాకాలం రైతు భరోసా నిధుల విడుదలను సీఎం ప్రారంభించారు. అయితే 9 రోజుల్లో రూ.9 వేల కోట్లు రైతు భరోసా నిధులు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేశారు. సీఎం పర్యటన దృష్ట్యా ఖమ్మం- బోనకల్ మార్గంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.
కాంగ్రెస్లో అంతర్గత వివాదాల పరిష్కారానికి పరిశీలకుల నియామకం
కాంగ్రెస్లో అంతర్గత వివాదాల పరిష్కారానికి పరిశీలకుల నియామకం జరిగింది. కొండా సురేఖ, కడియం శ్రీహరి వివాదంపై సచిన్ సావంత్కు బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. తుంగతుర్తి నియోజకవర్గ పార్టీ వివాదంపై జగ్గారెడ్డికి బాధ్యతలు ఇచ్చారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి నివేదిక ఇవ్వాలని సచిన్ సావంత్, జగ్గారెడ్డికి ఆదేశాలిచ్చారు.
నేడు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, కరీంనగర్ డైమండ్స్ క్వాలిఫయర్-2 మ్యాచ్
నేడు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, కరీంనగర్ డైమండ్స్ క్వాలిఫయర్-2 మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇది ఉప్పల్లో రాత్రి 7.15 గంటలకు ఈ ఛాంపియన్స్ కరీంనగర్ డైమండ్స్ మ్యాచ్ ప్రారంభంకానుంది.
టీజీ-20 లీగ్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన ఖమ్మం ఏసెస్
టీజీ-20 లీగ్లో ఖమ్మం ఏసెస్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్పై 10 పరుగుల తేడాతో ఖమ్మం విజయం సాధించింది. స్కోర్ల విషయానికొస్తే ఖమ్మం ఏసెస్ 200/6, హైదరాబాద్ 190/8 చేధించారు. నేడు క్వాలిఫయర్-2లో కరీంనగర్తో హైదరాబాద్ తలపడనుంది. కాగా టీజీ 20లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్కు తొలి ఓటమి ఎదురైంది. ఖమ్మం బ్యాటింగ్లో జైస్వాల్ 76, జీఎస్కే రెడ్డి 40, పరస్ రాజ్ 32 చేశారు. బౌలింగ్లో సహేంద్ర 3, వేద్ రెడ్డి 2, విద్యానంద, హర్షిత్, మిలింద్కు తలో వికెట్ కొట్టారు. హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్లో వికాస్ రెడ్డి 69, గణేశ్ 27, ప్రణవ్ 26, వైష్ణవ్ 21 చేశారు. బౌలింగ్లో అఖిల్ 2, దేవ్, అశ్విన్, ప్రణవ్, అజయ్కు తలో వికెట్ తీశారు.
పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని మండలం బట్టుపల్లి పరిధిలో ప్రమాదం
పెద్దపల్లి జిల్లాలోని మంథని మండలం బట్టుపల్లి పరిధిలో ప్రమాదం సంభవించింది. కారు, మరో వాహనం ఢీకొని ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి. వారిని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు.
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తొక్కపూర్లోని రోమా ఇండస్ట్రీస్లో డ్రగ్స్ ధ్వంసం
మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పరిధిలో ధ్వంసమైన డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తొక్కపూర్లోని రోమా ఇండస్ట్రీస్లో డ్రగ్స్ ధ్వంసమయ్యాయి. దాదాపు రూ.31.99 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్, సైకోట్రోపిక్ పదార్థాలు ధ్వంసం అయ్యాయి. మొత్తం 76 ఎన్డీపీఎస్ కేసుల్లో స్వాధీనం చేసిన డ్రగ్స్ ధ్వంసం కావటంతో 5,073కిలోల గంజాయి, 47 కిలోల హషీష్ ఆయిల్ నిర్వీర్యమయ్యాయి. 272 గ్రా. హెరాయిన్, 8.31 గ్రాముల ఎండీఎంఏ సహా ఇతర డ్రగ్స్ నిర్వీర్యమయ్యాయి.