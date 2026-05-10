ETV Bharat / state

10th May 2026 News Today AP Live News Updates: ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్‌ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో తలసీమియా రన్

10th May 2026 News Today AP Live News Updates
10th May 2026 News Today AP Live News Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 6:54 AM IST

|

Updated : May 10, 2026 at 7:58 AM IST

Choose ETV Bharat

10th May 2026 News Today AP Live News Updates: చిన్నారుల ప్రాణాలు బలికొంటున్న భయంకర వ్యాధుల్లో తలసీమియా ఒకటి: భువనేశ్వరి

LIVE FEED

7:53 AM, 10 May 2026 (IST)

ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్‌ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో తలసీమియా రన్

చిన్నారుల ప్రాణాలు బలికొంటున్న భయంకర వ్యాధుల్లో తలసీమియా ఒకటని నారా భువనేశ్వరి అన్నారు. తలసీమియా బాధితులను కాపాడేందుకు రక్తమార్పిడి ఒక్కటే మార్గమని ఆమె అన్నారు. ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్‌ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్​లో తలసీమియా రన్ నిర్వహించారు. నెక్లెస్‌ రోడ్ వద్ద 10కె, 5కె, 3కె పరుగు ఎన్టీఆర్​ ట్రస్ట్​ మేనేజింగ్‌ ట్రస్టీ భువనేశ్వరి ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ రక్తదానం వల్ల ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు రావని అన్నారు. దేశంలో ఏటా 12 వేలమంది తలసీమియాతో జన్మిస్తున్నారని, తలసీమియా బాధితులకు రక్తదానం బాధ్యత ప్రతిఒక్కరిపై ఉందని అన్నారు. వివాహానికి ముందు యువత తప్పనిసరిగా స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలన్నారు. విజయవాడ, అనంతపురంలో తలసీమియా కేంద్రాలు, బ్లడ్ బ్యాంక్‌లు ఏర్పాటు చేస్తామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నగర కమిషనర్ సజ్జనార్, మిథాలీరాజ్, భారత్ బయోటెక్ జేఎండీ సుచిత్ర ఎల్ల పాల్గొన్నారు.

6:42 AM, 10 May 2026 (IST)

విశాఖ: గాజువాక ఓ తుక్కు దుకాణంలో మంటలు - అదుపు చేస్తున్న ఫైర్​ సిబ్బంది

విశాఖపట్నంలోని గాజువాక ఆటోనగర్‌లోని తుక్కు దుకాణంలో మంటలు చెలరేగాయి. శ్రీ రాధేకృష్ణ ట్రేడర్ దుకాణం నుంచి దట్టమైన పొగ, మంటలు వ్యాపించడంతో స్థానికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. దాంతో స్థానికుల సమాచారంతో ప్రమాద స్థలానికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది హుటాహుటిన 3 ఫైర్‌ ఇంజిన్లతో మంటలార్పుతున్నారు.

6:39 AM, 10 May 2026 (IST)

రేపు దిల్లీ వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు

రేపు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. ప్రధానంగా కేంద్ర హోంశాఖ, జలశక్తి, ఇతర కేంద్రమంత్రులను సీఎం కలవనున్నారు.అదే విధంగా జలశక్తి శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్‌తో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ కానున్నారు. సీఎం వెంట మంత్రి నిమ్మల, సీఎస్ సాయిప్రసాద్, ఇతర అధికారులు సైతం వెళ్లనున్నారు. పోలవరం పురోగతి, పునరావాసం, రెండోదశ పనులపై సీఎం వారితో చర్చించనున్నారు. అనంతరం సీఐఐ వార్షిక సదస్సుకు సీఎం హాజరుకానున్నారు.

6:36 AM, 10 May 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: విశ్రాంత ఐపీఎస్‌ భార్య హత్య కేసులో పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరం

హైదరాబాద్‌లో విశ్రాంత ఐపీఎస్‌ భార్య హత్య కేసులో పోలీసుల దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. నేపాలి పనిమనిషి కల్పన ముఠాను పట్టుకోవడానికి 10 బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. దిల్లీ, లఖ్‌నవూ, నేపాల్‌కు 10 ప్రత్యేక బృందాలు బయల్దేరి వెళ్లాయి. ఈనెల 7న అర్ధరాత్రి తనూజ హత్య జరిగినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.

Last Updated : May 10, 2026 at 7:58 AM IST

TAGGED:

LIVE NEWS UPDATES TODAY
TELUGU BREAKING NEWS
ETV BHARAT TELUGU NEWS
10TH MAY 2026 AP LIVE NEWS
10TH MAY 2026 AP LIVE NEWS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.