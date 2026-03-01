ETV Bharat / state

1 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నేడు తిరుపతి, అమరావతిలో సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పర్యటన

1 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates
1 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 1, 2026 at 7:35 AM IST

1 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నిబంధనల ఉల్లంఘన వల్లే ప్రమాదం - పేలుడు ఘటనను సీరియస్‌గా తీసుకున్న ప్రభుత్వం

7:32 AM, 1 Mar 2026 (IST)

సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పర్యటన

  • నేడు తిరుపతి, అమరావతిలో సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పర్యటన
  • తిరుపతి, అమరావతిలో పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్న సీజేఐ
  • నేడు శ్రీవారి సేవలో పాల్గొననున్న సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌
  • అనంతరం తిరుపతి కోర్టు భవన సముదాయానికి శంకుస్థాపన చేయనున్న సీజేఐ
  • మధ్యాహ్నం అమరావతి చేరుకోనున్న జస్టిస్ సూర్యకాంత్‌
  • సీఎంతో కలిసి న్యాయమూర్తుల గెస్ట్ హౌస్, క్లబ్‌ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్న సీజేఐ
  • కొత్తగా నిర్మించిన న్యాయమూర్తుల రెసిడెన్సియల్ ఎన్‌క్లేవ్‌ను ప్రారంభించనున్న సీజేఐ
  • విజయవాడలో మధ్యవర్తిత్వంపై రాష్ట్రస్థాయి చర్చలో పాల్గొననున్న సీజేఐ

7:32 AM, 1 Mar 2026 (IST)

క్షతగాత్రులను పరామర్శించిన పవన్‌కల్యాణ్‌

  • కాకినాడ జీజీహెచ్‌కు వెళ్లిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్
  • వేట్లపాలెం బాణాసంచా ప్రమాద క్షతగాత్రులను పరామర్శించిన పవన్‌కల్యాణ్‌
  • పవన్‌ వెంట వెళ్లిన హోంమంత్రి అనిత, జిల్లా ఇన్‌ఛార్జి మంత్రి పి.నారాయణ
  • పవన్‌ వెంట మంత్రి దుర్గేష్, ఎంపీలు తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్, సానా సతీష్‌బాబు
  • అధికారులతో మాట్లాడి ప్రమాద ఘటన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్న పవన్‌
  • ఆసుపత్రిలో క్షతగాత్రులకు అందుతున్న చికిత్స వివరాలు తెలుసుకున్న పవన్‌

7:32 AM, 1 Mar 2026 (IST)

రోడ్డుప్రమాదం

  • ప్రకాశం: రాత్రి అద్దంకిలోని మధురానగర్ సమీపంలో రోడ్డుప్రమాదం
  • అదుపుతప్పి డివైడర్‌ను ఢీకొన్న బైక్‌, ఇద్దరు యువకులు మృతి
  • అద్దంకి మం. కొంగపాడుకు చెందిన వినోద్‌ (32), చిన్న (25) మృతి
  • మృతదేహాలను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించిన పోలీసులు

