1 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నేడు తిరుపతి, అమరావతిలో సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పర్యటన

1 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నిబంధనల ఉల్లంఘన వల్లే ప్రమాదం - పేలుడు ఘటనను సీరియస్గా తీసుకున్న ప్రభుత్వం
LIVE FEED
సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పర్యటన
- నేడు తిరుపతి, అమరావతిలో సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పర్యటన
- తిరుపతి, అమరావతిలో పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్న సీజేఐ
- నేడు శ్రీవారి సేవలో పాల్గొననున్న సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్
- అనంతరం తిరుపతి కోర్టు భవన సముదాయానికి శంకుస్థాపన చేయనున్న సీజేఐ
- మధ్యాహ్నం అమరావతి చేరుకోనున్న జస్టిస్ సూర్యకాంత్
- సీఎంతో కలిసి న్యాయమూర్తుల గెస్ట్ హౌస్, క్లబ్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్న సీజేఐ
- కొత్తగా నిర్మించిన న్యాయమూర్తుల రెసిడెన్సియల్ ఎన్క్లేవ్ను ప్రారంభించనున్న సీజేఐ
- విజయవాడలో మధ్యవర్తిత్వంపై రాష్ట్రస్థాయి చర్చలో పాల్గొననున్న సీజేఐ
క్షతగాత్రులను పరామర్శించిన పవన్కల్యాణ్
- కాకినాడ జీజీహెచ్కు వెళ్లిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్
- వేట్లపాలెం బాణాసంచా ప్రమాద క్షతగాత్రులను పరామర్శించిన పవన్కల్యాణ్
- పవన్ వెంట వెళ్లిన హోంమంత్రి అనిత, జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి పి.నారాయణ
- పవన్ వెంట మంత్రి దుర్గేష్, ఎంపీలు తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్, సానా సతీష్బాబు
- అధికారులతో మాట్లాడి ప్రమాద ఘటన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్న పవన్
- ఆసుపత్రిలో క్షతగాత్రులకు అందుతున్న చికిత్స వివరాలు తెలుసుకున్న పవన్
రోడ్డుప్రమాదం
- ప్రకాశం: రాత్రి అద్దంకిలోని మధురానగర్ సమీపంలో రోడ్డుప్రమాదం
- అదుపుతప్పి డివైడర్ను ఢీకొన్న బైక్, ఇద్దరు యువకులు మృతి
- అద్దంకి మం. కొంగపాడుకు చెందిన వినోద్ (32), చిన్న (25) మృతి
- మృతదేహాలను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించిన పోలీసులు