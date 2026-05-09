ETV Bharat / state

9th May 2026 News Today AP Live News Updates: నేడు పశ్చిమ బెంగాల్ నూతన సీఎం ప్రమాణస్వీకారంలో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు

9th May 2026 News Today AP Live News Updates
9th May 2026 News Today AP Live News Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 7:03 AM IST

|

Updated : May 9, 2026 at 9:09 AM IST

Choose ETV Bharat

9th May 2026 News Today AP Live News Updates: నేడు పశ్చిమ బెంగాల్ వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు - పశ్చిమ బెంగాల్ నూతన సీఎం ప్రమాణస్వీకారంలో పాల్గొననున్న సీఎం

LIVE FEED

8:59 AM, 9 May 2026 (IST)

జాతీయ నర్సింగ్ డే సందర్భంగా మంగళగిరి ఎయిమ్స్ నర్సింగ్ విద్యార్థుల ర్యాలీ

జాతీయ నర్సింగ్ డే సందర్భంగా మంగళగిరి ఎయిమ్స్ నర్సింగ్ విద్యార్థులు ర్యాలీని నిర్వహించారు. ఎయిమ్స్ నుంచి మంగళగిరి బస్టాండ్ వరకు నర్సింగ్ విద్యార్థుల ర్యాలీ సాగించారు. నర్సింగ్ విద్యార్థుల ర్యాలీని డైరెక్టర్ శాంతాసింగ్ ప్రారంభించారు. డ్రగ్స్‌కు వ్యతిరేకంగా మంగళగిరి అంబేడ్కర్ కూడలిలో విద్యార్థుల ఫ్లాష్ మాబ్, స్కిట్స్​లను చేశారు.

8:57 AM, 9 May 2026 (IST)

నంద్యాలలో అదుపుతప్పి పొలాల్లోకి దూసుకెళ్లిన ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు - ఆరుగురికి గాయాలు

నంద్యాల సమీపంలో హైవేపై సాంబవరం మెట్ట వద్ద ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అదుపుతప్పి పొలాల్లోకి జగన్‌ ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు దూసుకెళ్లింది. ప్రమాదంలో ఆరుగురు ప్రయాణికులకు గాయాలు కాగా, ఆస్పత్రికి తరలించారు. హైదరాబాద్ నుంచి అరుణాచలానికి వెళ్తుండగా నంద్యాల సమీపంలో ప్రమాదం జరగడం గమనార్హం.

8:55 AM, 9 May 2026 (IST)

కొమొరిన్ నుంచి కర్ణాటక, రాయలసీమ, తమిళనాడు మీదుగా మధ్యప్రదేశ్ వరకు ద్రోణి

కొమొరిన్ నుంచి కర్ణాటక, రాయలసీమ, తమిళనాడు మీదుగా మధ్యప్రదేశ్ వరకు ద్రోణి నెలకొంది. సముద్ర మట్టానికి సగటున 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ద్రోణి విస్తరించింది. ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గంటకు 30 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.

8:54 AM, 9 May 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి కృష్ణతేజ సర్కిల్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 67,222 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.90 కోట్లుగా ఉంది. నిన్న శ్రీవారికి 33,188 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:45 AM, 9 May 2026 (IST)

నేడు పశ్చిమ బెంగాల్ వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు

నేడు పశ్చిమ బెంగాల్ నూతన సీఎం ప్రమాణస్వీకారంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. నేడు పశ్చిమ బెంగాల్‌లో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరనుండగా సీఎం చంద్రబాబు ఈ కార్యక్రమానికి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి హాజరుకానున్నారు. ఉదయం 10 గంటలకు బెంగాల్‌ తొలి బీజేపీ ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారి ప్రమాణ స్వీకారం చేయనుండటం గమనార్హం.

6:44 AM, 9 May 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: విశ్రాంత ఐపీఎస్‌ అధికారి భార్య హత్య కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం

హైదరాబాద్‌లోని విశ్రాంత ఐపీఎస్‌ అధికారి భార్య హత్య కేసుపై అధికారులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు 10కిపైగా ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలను చేపట్టారు. డబ్బు, నగల కోసం ఇంట్లో పనిచేస్తున్న నేపాలీ పనిమనిషి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడింది. మరో ఇద్దరితో కలిసి విశ్రాంత ఐపీఎస్‌ భార్యను చంపిన పనిమనిషి కల్పన చంపింది. నేపాలీ పనిమనుషుల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలన్న ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌ సీపీ వెల్లడించారు.

6:42 AM, 9 May 2026 (IST)

విశాఖ: నేటి నుంచి అందుబాటులోకి రానున్న త్రిశూల్‌

విశాఖలో నేటి నుంచి త్రిశూల్‌ అందుబాటులోకి రానుంది. కైలాసగిరిపై ప్రత్యేక ఆకర్షణ కోసం దాదాపు రూ.2.50 కోట్లతో 65 అడుగుల ఎత్తులో త్రిశూల్​ నిర్మించిన ప్రభుత్వం. కింద నుంచి పైవరకు త్రిశూలం పొడవు 65 అడుగులుగా ఉంది. అదే విధంగా ఢమరుకం 10 అడుగుల ఎత్తు, 18 అడుగుల వెడల్పుగా ఉంది.

6:38 AM, 9 May 2026 (IST)

నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు బోల్తా - పలువురికి గాయాలు

నెల్లూరు జిల్లా మర్రిపాడు మండలం సింగనపల్లి వద్ద బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు బోల్తా ఘటనలో పలువురికి గాయాలు కాగా, ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 46 మంది ప్రయాణికులుండగా అదృష్టవశాత్తు ప్రాణాపాయం తప్పినట్లైంది.

Last Updated : May 9, 2026 at 9:09 AM IST

TAGGED:

LIVE NEWS UPDATES
TELUGU BREAKING NEWS
9TH MAY 2026 NEWS
TODAY AP LIVE NEWS UPDATES
ETV BHARAT LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.