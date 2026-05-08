08 May 2026 News Today AP Live News Updates: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 6:54 AM IST

Updated : May 8, 2026 at 8:53 AM IST

08 May 2026 News Today AP Live News Updates: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు - సంజీవని, సమ్మర్ యాక్షన్ ప్లాన్, సంక్షేమం, సూపర్ సిక్స్ అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చ - సాయంత్రం శాంతి భద్రతలపై నిర్వహించనున్న సీఎం

LIVE FEED

8:39 AM, 8 May 2026 (IST)

వైఎస్సార్ కడప: కడప-చెన్నై ప్రధాన రహదారిపై కారును ఢీకొన్న లారీ - ఒకరు మృతి

వైఎస్సార్ కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం వెంకటరాజంపేట వద్ద ప్రమాదం కడప-చెన్నై ప్రధాన రహదారిపై లారీ కారును ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందారు. రాజంపేటలో వివాహ కార్యక్రమానికి కారులో వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. మృతురాలు గడివారిపల్లికి చెందిన సుబ్బమ్మగా గుర్తింపు. కారులోని పలువురికి తీవ్రగాయాలు కాగా రాజంపేటలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. యాక్సిడెంట్​తో కడప-చెన్నై ప్రధాన రహదారిపై కిలోమీటర్‌ మేర వాహనాలు నిలిచాయి. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన మన్నూరు పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

8:38 AM, 8 May 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటలు సమయం పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 25 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 70,001 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.77 కోట్లుగా ఉంది. నిన్న శ్రీవారికి30,085 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

7:21 AM, 8 May 2026 (IST)

నెల్లూరు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఇద్దరి మృతి

నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం వాశీలి వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. గేదెను తప్పించబోయి కారు బోల్తాపడింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఇద్దరు మహిళలు మృతి చెందారు. మృతులు నెల్లూరుకి చెందిన భాగ్యమ్మ, లక్ష్మమ్మగా గుర్తించారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో ఇద్దరికి గాయాలు అయ్యాయి. వీరంతా మైదుకూరులో ఆర్కెస్ట్రా కార్యక్రమం ముగించుకొని నెల్లూరుకు వస్తుండగా ఘటన జరిగింది.

6:40 AM, 8 May 2026 (IST)

రేపు పశ్చిమ బెంగాల్ పర్యటనకు వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు

రేపు పశ్చిమ బెంగాల్ పర్యటనకు సీఎం చంద్రబాబు వెళ్లనున్నారు. పశ్చిమబెంగాల్ నూతన సీఎం ప్రమాణస్వీకారంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. రేపు పశ్చిమ బెంగాల్‌లో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరనుండగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి వెళ్లనుండటం గమనార్హం. రేపు కోల్‌కతాలోని బ్రిగేడ్ పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో సీఎం ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమం జరగనుంది.

6:30 AM, 8 May 2026 (IST)

సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు

సచివాలయంలో నేడు సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు కానుంది. సంజీవని, సమ్మర్ యాక్షన్ ప్లాన్, సంక్షేమం, సూపర్ సిక్స్ అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చ సాగనుంది. అదే విధంగా రెవెన్యూ, ఆదాయార్జనశాఖలు, విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి అంశాలపైనా చర్చ జరగనుంది. ఆపై సాయంత్రం శాంతి భద్రతలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించనుండగా ఇందులో జిల్లా ఎస్పీలు, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు హాజరుకానున్నారు.

