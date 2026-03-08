ETV Bharat / state

08 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: అమరావతిలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం - ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొననున్న సీఎం

08 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates
08 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 7:34 AM IST

08 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates : ఐదు కొత్త పథకాల్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు

6:43 AM, 8 Mar 2026 (IST)

అమరావతిలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం

  • కార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • ఐదు కొత్త పథకాల్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • ఏడు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం
  • డ్వాక్రా ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్‌ స్వయం బ్రాండ్‌ పేరు, లోగోల్ని ఆవిష్కరించనున్న సీఎం
  • పారిశ్రామికవేత్తలు, ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, వివిధ రంగాల మహిళలతో సీఎం రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశం

