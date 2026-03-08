08 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: అమరావతిలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం - ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొననున్న సీఎం
08 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates : ఐదు కొత్త పథకాల్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
LIVE FEED
అమరావతిలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం
- కార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు
- ఐదు కొత్త పథకాల్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- ఏడు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం
- డ్వాక్రా ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్ స్వయం బ్రాండ్ పేరు, లోగోల్ని ఆవిష్కరించనున్న సీఎం
- పారిశ్రామికవేత్తలు, ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, వివిధ రంగాల మహిళలతో సీఎం రౌండ్టేబుల్ సమావేశం