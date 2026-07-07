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07th July 2026 News Today AP Live News Updates : ఖరీఫ్, రబీల్లో పంటలబీమా అమలు

AP News Today Live Updates
AP News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 7:13 AM IST

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07-07-2026 AP News Today Live Updates : ఈరోజు ఏపీ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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7:03 AM, 7 Jul 2026 (IST)

పారాదీప్ తీరానికి సురక్షితంగా 10 మంది మత్స్యకారులు

బోటు ఇంజిన్‌ చెడిపోయి సముద్రంలో చిక్కుకున్న 10 మంది మత్స్యకారులు పారాదీప్ తీరానికి సురక్షితంగా 10 మంది మత్స్యకారులు చేరుకున్నారు. పారాదీప్ తీరం నుంచి వారు విశాఖకు రానున్నారు. సహాయ సిబ్బందిని డీఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టి అభినందించారు.

7:02 AM, 7 Jul 2026 (IST)

వెంకటగిరిలో కుమారుడిని చంపి తల్లి ఆత్మహత్య

తిరుపతిలో జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. వెంకటగిరిలో కుమారుడిని చంపి తల్లి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. 9 ఏళ్ల కుమారుడిపై పెట్రోల్‌ పోసి తానూ కూడా నిప్పంటించుకుంది. తల్లి లీలాబాల శ్రావణి అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా కుమారుడు చంద్రమౌళి మృతి చెందాడు.

6:59 AM, 7 Jul 2026 (IST)

ఖరీఫ్, రబీల్లో పంటలబీమా అమలు

ఖరీఫ్, రబీల్లో ప్రధానమంత్రి ఫసల్‌ బీమా పథకం(పీఎంఎఫ్‌బీవై), సవరించిన వాతావరణ ఆధారిత బీమా పథకం అమలుకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సాగుచేసిన పంటల వారీగా తమ వాటా ప్రీమియం చెల్లించిన రైతులకు బీమా వర్తిస్తుంది. కేంద్ర, రాష్ట్రాలు తమ వాటా మొత్తాన్ని చెల్లిస్తాయి. జిల్లాల వారీగా అమలుకు సంబంధించిన బీమా సంస్థలు, పంటలు, నమోదు తేదీలపై మార్గదర్శకాలను సర్కారు విడుదల చేసింది. ఖరీఫ్‌లో పీఎంఎఫ్‌బీవై కింద వరికి ఆగస్టు 15, ఇతర అన్నిరకాల నోటిఫైడ్‌ పంటలకు జులై 31 వరకు గడువు ఉంది. వాతావరణ ఆధారిత బీమా పథకం కింద అన్నిరకాల నోటిఫైడ్‌ పంటలకు జులై 15లోగా నమోదు చేసుకోవాలి. రబీలో పీఎంఎఫ్‌బీవై కింద వరికి డిసెంబర్‌ 31, ఇతర అన్నిరకాల నోటిఫైడ్‌ పంటలకు డిసెంబర్‌ 15 వరకు గడువు ఉంది.

6:57 AM, 7 Jul 2026 (IST)

ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ 2025 ప్రకారం ఉద్యోగుల లోకల్ క్యాడర్ స్ట్రెంత్ ప్రక్రియ

ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ 2025 ప్రకారం ఉద్యోగుల లోకల్ క్యాడర్ స్ట్రెంత్ ప్రక్రియ జరుగుతోంది. ఈ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు సచివాలయంలో నోడల్ అధికారిని ప్రభుత్వం నియమించింది. 36 విభాగాలకు డిప్యూటీ సెక్రటరీ స్థాయి అధికారిని నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

6:55 AM, 7 Jul 2026 (IST)

ఈడబ్ల్యూఎస్ ఫీజు రియంబర్స్‌ బకాయిలు రూ.251.3 కోట్లు విడుదల

ఈడబ్ల్యూఎస్ ఫీజు రియంబర్స్‌ రూ.251.3 కోట్లు, పోస్ట్‌మెట్రిక్ స్కాలర్‌షిప్‌లు రూ.534.63 కోట్లు, మైనార్టీలకు పోస్ట్‌మెట్రిక్ స్కాలర్‌షిప్‌లకు రూ.47.8 కోట్లు, రూ.171.13 కోట్ల ఫీజు రియంబర్స్‌ బకాయిలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.

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