05th October 2026 AP News Today Live Updates: విశాఖలో హవాలా పేరుతో రూ.72 లక్షలు అపహరణ
05th October 2026 AP News Today Live Updates: విశాఖపట్నంలో జరిగిన రూ.72 లక్షల దోపిడీ కేసులో పురోగతి నమోదైంది. ద్వారకానగర్లో కారు అద్దాలు పగలగొట్టి ఈ నగదును అపహరించారు. హవాలా లావాదేవీ ముసుగులో ఈ రూ. 72 లక్షల దోపిడీ జరిగింది.
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శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మాజీ టీమ్ఇండియా క్రికెటర్
తిరుపతిలో శ్రీవారిని మాజీ టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ ఆయన సతీమణి సోఫీ షైన్ దర్శించుకున్నారు. అనంతరం వారు సుప్రభాతసేవలో పాల్గొన్నారు.
విశాఖలో హవాలా పేరుతో రూ.72 లక్షలు అపహరణ
విశాఖపట్నంలో జరిగిన రూ. 72 లక్షల దోపిడీ కేసులో పురోగతి నమోదైంది. ద్వారకానగర్లో కారు అద్దాలు పగలగొట్టి ఈ నగదును అపహరించారు. హవాలా లావాదేవీ ముసుగులో ఈ రూ. 72 లక్షల దోపిడీ జరిగింది. ఈ ఘటనకు సూత్రధారులుగా కొరాడ అప్పలరమణ,కొల్ల రమణలను గుర్తించిన ద్వారకా పోలీసులు, వారిద్దరినీ అరెస్టు చేశారు. దోపిడీలో పాల్గొన్న బొబ్బిలికి చెందిన పవన్ కుమార్ను కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుల నుంచి రూ. 12 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసులో మరో ఐదుగురు అనుమానితులను గుర్తించగా, ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న వారి కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. అప్పలరమణ బాధితులకు తనను తాను 'రాజు'గా పరిచయం చేసుకుని, ఆ పేరుతోనే వారితో ఆన్లైన్లో సంప్రదింపులు జరిపాడు. భారతీయ కరెన్సీకి బదులుగా డాలర్లు ఇస్తానని ఆశ చూపి బాధితులను ఆకర్షించాడు.
బీపీసీఎల్ రిఫైనరీకి పర్యావరణ అనుమతులు జారీ
రాష్ట్రంలో మరో భారీ ప్రాజెక్టు దిశగా ముందడుగు. బీపీసీఎల్ రిఫైనరీకి పర్యావరణ అనుమతులు మంజూరయ్యాయి. ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల పరిధిలో ఏర్పాటు కానున్న ఈ ప్రాజెక్టు కోసం బీపీసీఎల్ రూ. 1.50 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుంది. దీనికి ప్రధానమంత్రి మోదీ శంకుస్థాపన చేసే అవకాశం ఉంది.
నేడు కడప జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ పర్యటన
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ నేడు కడప జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. వీరు ప్రొద్దుటూరులో 'జల్ జీవన్ మిషన్' 'అమరజీవి జలధార' కార్యక్రమాలను ప్రారంభించనున్నారు. రూ.30,156 కోట్ల వ్యయంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రతి ఇంటికీ తాగునీటిని అందించడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం కాగా, ప్రభుత్వం 27.36 లక్షల కొత్త కుళాయి కనెక్షన్లను కల్పించాలని యోచిస్తోంది. ఉదయం 11:20 గంటలకు జల్ జీవన్ మిషన్ పైలాన్ను ఆవిష్కరించిన అనంతరం, ఈ నాయకులు బహిరంగ సభలో పాల్గొననున్నారు.
విశాఖలో రాత్రి ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్టులు చేసిన పోలీసులు
విశాఖపట్నం సమీపంలోని గాజువాక వద్ద రాత్రిపూట పోలీసులు ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో మద్యం సేవించి వాహనం నడుపుతున్నారా అని తనిఖీలు చేపట్టారు. విశాఖపట్నం నుంచి గుంటూరుకు వెళ్తున్న ఆ బస్సు డ్రైవర్కు నిర్వహించిన బ్రీత్లైజర్ పరీక్షలో రీడింగ్ 53గా నమోదవడంతో పోలీసులు బస్సును నిలిపివేశారు. పోలీసుల అప్రమత్తమైన చర్య పట్ల ప్రయాణికులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.